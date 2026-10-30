Colombia

Condenaron a dos de los responsables del asesinato del biólogo Alessandro Coatti en Santa Marta: pagarán 25 años de prisión

Uber Etilio Torres García y José Alfredo Díazgranados Sotelo hacen parte de la organización criminal que planeó y ejecutó el homicidio en 2025, cuando se produjo dentro de una casa

Movido por su pasión por la biodiversidad, Alessandro Coatti viajó a Sudamérica para explorar ecosistemas únicos como los de Santa Marta, donde realizaba investigaciones sobre fauna local antes de ser asesinado - crédito Alessandro Coatti/LinkedIn
Movido por su pasión por la biodiversidad, Alessandro Coatti viajó a Sudamérica para explorar ecosistemas únicos como los de Santa Marta, donde realizaba investigaciones sobre fauna local antes de ser asesinado - crédito Alessandro Coatti/LinkedIn
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Dos hombres fueron condenados a 25 años de prisión por el homicidio del biólogo italiano Alessandro Coatti, ocurrido en Santa Marta en abril de 2025, luego de aceptar su responsabilidad después de un preacuerdo ante un juez de conocimiento de la capital del Magdalena.

Los condenados son Uber Etilio Torres García y José Alfredo Díazgranados Sotelo. Según la Fiscalía General de la Nación, ambos fueron hallados responsables de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio. Además de la pena de prisión, el juez impuso una multa en salarios mínimos legales y una inhabilidad de 20 años para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

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Dichos hombres son dos de las siete personas sentenciadas hasta la fecha por el crimen. El ente acusador estableció que un grupo delincuencial usó espacios digitales para contactar a Coatti, ganarse su confianza y atraerlo hasta una vivienda donde fue atacado y asesinado.

¿Cómo ocurrió el crimen?

Según los detalles de la investigación de la Fiscalía sobre el crimen, a comienzos de abril de 2025, Torres García contactó al ciudadano italiano a través de una comunidad virtual y lo citó con el pretexto de conocerse en persona, a lo que aceptó

Lo condujo hasta un inmueble del barrio San José de Pando, en Santa Marta, donde lo esperaban otros integrantes del grupo. Allí, los implicados golpearon a Coatti para despojarlo de sus pertenencias y dinero, pero al final los golpes le ocasionaron la muerte.

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Posteriormente, el cuerpo fue desmembrado y distribuido en bolsas que fueron abandonadas en distintos sectores de la ciudad. Los dos condenados fueron señalados como los responsables tanto en el ataque como en las acciones posteriores para ocultar los restos.

La investigación y el enfoque aplicado

El caso fue instruido por una fiscal del Grupo Nacional de Trabajo para la Investigación y Judicialización de Violencias Fundadas en la Orientación Sexual y/o Identidad de Género de las Víctimas (GNTOSIG), unidad adscrita a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía.

La investigación identificó el uso de plataformas digitales de encuentro de la comunidad LGBTIQ+ como mecanismo para captar víctimas. Según el organismo, esa modalidad delictiva pone de manifiesto un riesgo particular asociado a la instrumentalización de espacios pensados para el libre ejercicio de la identidad y las relaciones afectivas.

Como parte de la sentencia, el juez ordenó a los dos condenados ofrecer disculpas a los familiares de Alessandro Coatti y suscribir una manifestación de no repetición, a título de reparación simbólica. El acto se cumplió al término de la misma audiencia en la que se dictó la condena.

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