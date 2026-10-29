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América de Cali vive horas tensas antes de recibir a Fortaleza: una decisión de los jugadores encendió las alarmas en el club

Al parecer, los problemas económicos del club afectarían a la plantilla, pese a que realiza una gran campaña en la Liga BetPlay, la Copa Colombia y estar cerca de la Copa Libertadores

-crédito Raúl Palacios/ El País-Colprensa
América de Cali suma 31 puntos en la tabla de posiciones y aseguró su pase a los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Raúl Palacios/ Colprensa
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América de Cali suma 31 puntos en la tabla de posiciones, está en puestos de Copa Libertadores 2027, tiene asegurado el pase a los cuadrangulares de la Liga BetPlay en busca de la estrella 16 y se encuentra en las semifinales de la Copa Colombia. Sin embargo, atraviesa una situación interna complicada.

Se conoció que el cuadro rojo tendría problemas con la plantilla para el encuentro frente a Fortaleza, por la fecha cinco del campeonato local. Los jugadores estarían cansados de un supuesto incumplimiento de sus contratos, una situación que podría convertirse en un obstáculo para la pelea por el título.

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Hasta el momento, América no se ha pronunciado al respecto, ya que busca mantener el foco en los tres puntos ante Fortaleza. El resultado será clave en la disputa por el “punto invisible”, que se otorga al primero y segundo de la tabla de posiciones durante la fase de Todos contra Todos.

Situación compleja del América

El medio América en la Red, especializado en temas sobre el conjunto escarlata, reveló que los jugadores, al parecer, no estarían conformes con la situación económica porque les estarían incumpliendo con sus salarios y por eso arriesgarían el encuentro ante Fortaleza, del 29 de octubre,

El equipo escarlata afrontará el compromiso de este jueves sin realizar concentración previa. La decisión estaría relacionada con asuntos económicos del club, mientras el equipo mantiene su disposición para presentarse y competir con normalidad en el Pascual Guerrero”, mencionó en su cuenta de X el 28 de octubre.

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América de Cali
América de Cali no concentraría ante Fortaleza, sino que los jugadores llegarían por separado al estadio Pascual Guerrero el 29 de octubre - crédito @Americaenlared/X

Dicho medio digital añadió que “por su parte, la parte administrativa de América trabaja en la búsqueda de alternativas para ponerse al día con los pagos y cumplir con sus compromisos económicos”, que son elevados por el valor de la plantilla.

De otro lado, el periodista local “JJ” Morales afirmó que el caso del América ya tiene seguimiento para saber las medidas a tomar: “Los jugadores presionan y exigen que les paguen el sueldo del mes de septiembre. La Acolfutpro, desde Bogotá, está atento a la situación del rojo para que los jugadores queden al día”.

América de Cali
Los jugadores del América de Cali estarían reclamando el salario de septiembre antes de jugar contra Fortaleza por la Liga BetPlay - crédito @FuriaRojaTV/X

Casualmente, el gerente del América, Iván Vélez, le mencionó al medio Zona Libre de Humo, el 26 de octubre, que los Diablos Rojos sí están sufriendo por problemas financieros: “En lo económico, para nadie es desconocimiento que no hemos estado al día, hemos estado un poco atrasados, pero los chicos lo han dado todo por este equipo”.

Entrada con identificación facial

América de Cali y Tuboleta pondrán a prueba FacePass el jueves 29 de octubre, durante el partido ante Fortaleza CEIF por la quinta fecha del segundo semestre de la Liga Colombiana 2026. El club afirmó que esta tecnología “ha logrado reducir en un 60% los tiempos de ingreso al estadio, para lograr un tiempo promedio de 2 segundos por hincha”.

La prueba se hará en la tribuna Oriental del Estadio Olímpico Pascual Guerrero con 270 abonados mayores de edad que participarán de forma voluntaria. El piloto busca medir el funcionamiento del reconocimiento facial en un encuentro oficial y su efecto sobre la logística de acceso.

Estadio Pascual Guerrero
El sistema FacePass validará el ingreso al estadio Pascual Guerrero mediante el rostro y sin presentar documentos adicionales - crédito Alcaldía de Cali

América anunció que el sistema permitirá vincular previamente la identidad de cada usuario con sus datos biométricos. Luego, el ingreso se validará mediante el rostro, sin presentar documentos adicionales.

FacePass funciona mediante un registro previo en el que el usuario vincula su identidad a través de datos biométricos”, explicó el club, citado por El País. El mecanismo tampoco requerirá el uso de un dispositivo móvil para acceder al escenario deportivo.

La institución señaló que la iniciativa apunta a identificar a quienes ingresan al estadio y facilitar el reconocimiento de personas que provoquen desmanes durante los partidos. La fase piloto también evaluará los tiempos de entrada y “conocer la percepción de los hinchas frente a esta nueva experiencia”.

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