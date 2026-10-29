Colombia

Presidente del Congreso solicitó al Gobierno de Abelardo de la Espriella explicar la presencia de militares de Estados Unidos en Colombia: “Para que estemos todos tranquilos”

Honorio Henríquez pidió establecer si el tránsito de tropas extranjeras requiere autorización previa del Senado de la República

Honorio Henríquez - Abelardo de la Espriella
Presidente del Congreso solicitó al Gobierno de Abelardo de la Espriella dar explicaciones sobre presencia de militares de Estados Unidos en Colombia - crédito @SenadoGOVCo/X - REUTERS
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El presidente del Congreso de Colombia, Honorio Henríquez, reclamó al Gobierno de Abelardo de la Espriella información sobre la llegada de militares de Estados Unidos que participarán en ejercicios con tropas colombianas hasta el 11 de noviembre de 2026. El senador pidió establecer si la presencia de ese personal requiere autorización previa del Senado.

La inquietud surge tras el anuncio del Comando Sur estadounidense sobre el despliegue de unos 350 efectivos para unas maniobras conjuntas con más de 400 soldados de Colombia. Las actividades comenzarán el viernes 30 de octubre de 2026 y se extenderán hasta el 11 de noviembre.

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Henríquez pidió definir si el Senado debe autorizar la presencia militar

Durante una intervención ante el pleno, Henríquez sostuvo que varios legisladores tienen dudas sobre el alcance de la asistencia, la asesoría y la presencia de personal extranjero. También mencionó la cooperación de Estados Unidos e Israel.

Honorio Henríquez pidió establecer si el tránsito de tropas extranjeras requiere autorización previa del Senado de la República - crédito Jonathan Drake/Reuters
Honorio Henríquez pidió establecer si el tránsito de tropas extranjeras requiere autorización previa del Senado de la República - crédito Jonathan Drake/Reuters

“¿Cuál es el objeto, la presencia de la cooperación?, y hablo del Gobierno de los Estados Unidos, el de Israel en este caso, para que estemos todos tranquilos de si se requiere o no la aprobación del Senado”, preguntó el presidente del Congreso.

El senador distinguió entre las actividades de capacitación incluidas en acuerdos de cooperación y el tránsito de tropas extranjeras. A su juicio, los entrenamientos no exigen aval legislativo, pero sí el desplazamiento de militares armados en el territorio nacional.

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Por ello, planteó citar al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, a una sesión del Congreso o acudir a esa cartera para conocer los detalles del operativo. “Quién más nos puede dar claridad de lo uno y de lo otro es el Ministerio de Defensa”, dijo.

Tolemaida recibirá a militares de Colombia y Estados Unidos

Ejército habló sobre la llegada de militares estadounidenses a Colombia - Crédito Ejército Nacional
Ejército habló sobre la llegada de militares estadounidenses a Colombia - Crédito Ejército Nacional

El Ejército Nacional de Colombia informó que las maniobras tendrán lugar en el fuerte militar de Tolemaida, ubicado en Nilo, Cundinamarca. Allí, las unidades de ambos países intercambiarán tácticas y procedimientos para mejorar la coordinación en operaciones conjuntas.

“Las Fuerzas Militares de Colombia recibirán una nueva edición del ejercicio multinacional Vanguardia Sur, un escenario de entrenamiento y cooperación internacional orientado a fortalecer la interoperabilidad, el alistamiento operacional y la coordinación entre los ejércitos participantes frente a los desafíos compartidos de seguridad regional y hemisférica”, se lee en un comunicado.

A la par, especificó que con la llegada de tropas norteamericanas buscan mejorar las operaciones y la forma en que los soldados responden ante desafíos.

“Esta actividad constituye un espacio de preparación conjunta que permite mejorar la interoperabilidad entre los ejércitos participantes, mediante ejercicios de planeamiento, entrenamiento y desarrollo de tareas coordinadas, orientados a fortalecer la integración de capacidades, la comunicación y la capacidad de respuesta ante desafíos comunes de seguridad”.

La milicia señaló que las tropas norteamericanas vienen para compartir experiencias - Crédito Ejército Nacional
La milicia señaló que las tropas norteamericanas vienen para compartir experiencias - Crédito Ejército Nacional

Según las Fuerzas Militares, este tipo de ejercicios se lleva a cabo desde 2021 en Chile, Brasil, Perú y Colombia. La institución señaló que el programa permite el intercambio de experiencias entre los ejércitos participantes.

“En esta nueva edición, Colombia asumirá por cuarta vez la condición de país anfitrión, una oportunidad para compartir la experiencia operacional de sus Fuerzas Militares, fortalecer los vínculos de confianza y cooperación con las naciones participantes y continuar perfeccionando las capacidades necesarias para responder a los desafíos de seguridad contemporáneos”.

La llegada de los uniformados ocurre en medio de una agenda bilateral centrada en la seguridad y el combate contra el narcotráfico, tras la asunción del presidente Abelardo de la Espriella el pasado 7 de agosto de 2026.

El líder del movimiento político Defensores de la Patria formalizó además la adhesión de Colombia al Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por el presidente estadounidense, Donald Trump, para ampliar la cooperación regional contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

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