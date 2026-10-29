Kevin Parra, figura de Nacional, se disculpó tras su polémico en vivo en donde llamó “fracasados” a sus críticos: “No fue la manera de transmitir el mensaje”

El futbolista de Atlético Nacional habló sobre el capítulo del en vivo que realizó y desató polémica-crédito @kevinparra0710/Instagram

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El futbolista de Atlético Nacional Kevin Parra pidió disculpas y aclaró que una imagen difundida en redes sociales no era suya, horas después de que sus declaraciones en un video de TikTok provocaran críticas entre los aficionados del club.

La polémica ocurrió en medio de su no convocatoria para el partido contra Independiente Medellín. En la transmisión, Parra cuestionó a quienes lo criticaban:

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“Todos esos que tiran que yo no sé qué y que yo no sé cuánto es puro fracasado, papi. Puro que quiso luchar con este sueño y se rindió. ¿Dónde estuvieran pasando críticas? Les tocó dedicarse a estudiar a más de uno...”.

El futbolista se disculpó en sus redes sociales tras la polémica que se formó con sus declaraciones en las que llamó "fracasados" a quienes lo critican-crédito Cristian Bayona/Colprensa

En Instagram, el atacante reconoció el impacto de sus palabras y expresó:

“Hola mi gente, pasaba por acá a ofrecerle mil disculpas, a toda la gente que quizás se sintió ofendida, a todos los estudiantes, creo que no fue la manera, ni la forma de transmitir el mensaje. Es de humano y hombre reconocer nuestros errores, hoy me tocó a mí pasar por aquí a mandarles un mensaje, soy una persona que reconozco mis errores, humildemente me equivoqué”, expresó.

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Parra también negó ser el protagonista de una imagen que circuló en esa red social y envió un mensaje a la hinchada:

“En ningún momento que se vio de una imagen de Instagram no fui yo, saben el cariño y el amor que yo le tengo a esta hinchada y el respeto, todo se lo debo a este club. Les mando fuerte abrazo y que mi Dios me los bendiga”, completó.

Durante el video que generó la controversia, el jugador se comparó con Lamine Yamal, quien falló una ocasión frente al arco en el clásico disputado el sábado anterior en el Camp Nou:

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“Miren el gol que se comió Yamal ahí. Eso nos pasa a los mejores”, dijo.