Teófilo Gutiérrez, leyenda de River Plate, aseguró que Boca Juniors será el campeón de la Copa Sudamericana 2026: “Son un gran equipo”

Teófilo Gutiérrez jugó en River Plate entre 2013 y 2015 - crédito Colprensa

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Teófilo Gutiérrez dio a conocer cuál es el equipo que ve como favorito a llevarse la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, partido que se jugará en el remodelado estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla.

A pesar de que el delantero colombiano brilló siendo jugador de River Plate y dejó varias polémicas anécdotas enfrentando a Boca Juniors, aseguró en entrevista con la creadora de contenido Andrea Duque, que Boca Juniors será el ganador del partido que se jugará el próximo sábado 21 de noviembre en la capital del Atlántico.

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“Sin duda, lo veo coronarse campeón porque en Barranquilla hay muchos hinchas de Boca. Mi hermano es hincha de Boca; algunos amigos son hinchas de Boca y la verdad es que Barranquilla tiene una caravana de hinchas de Boca muy grande. Muy buen momento. Es un gran equipo. Son un gran equipo” declaró el ahora jugador del Junior FC.

El exjugador de River Plate, que tuvo varias polémicas cuando enfrentó a Boca Juniors, dio a los Xeneizes como el campeón de la "Otra mitad de la gloria" ante Atlético Mineiro - crédito andreaduquelon/Instagram

Boca Juniors selló su clasificación con una victoria por 3-1 frente a Vasco da Gama en el estadio Maracaná. El resultado le permitió remontar la serie y avanzar también con un marcador global de 3-2.

El equipo brasileño avanzó pese a perder 2-0 ante Montevideo City Torque en el duelo de vuelta de las semifinales, disputado en Uruguay. El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez había ganado 3-0 en la ida y cerró la serie con un global de 3-2.

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El partido reunirá a varios futbolistas colombianos. Atlético Mineiro contará con Kevin Castaño y Mateo Cassierra, mientras que Boca Juniors tendrá a Álvaro Montero y Sebastián Villa. La definición ofrece la posibilidad de que al menos uno de ellos se consagre campeón continental ante las aficiones de ambos clubes.

La polémica relación de Teófilo Gutiérrez con la hinchada de Boca Juniors

Teófilo Gutiérrez jugó 70 partidos con la camiseta de River Plate (Reuters)

La relación de Teófilo Gutiérrez con Boca Juniors tuvo varios capítulos de tensión, atravesados por su identificación con River Plate, expulsiones y un festejo que provocó la reacción de los hinchas xeneizes.

El episodio más recordado ocurrió el 14 de febrero de 2016. Con la camiseta de Rosario Central, el delantero colombiano marcó el 1 a 1 en la Bombonera y corrió hacia una tribuna local mientras simulaba sobre su casaca la banda roja de River. El gesto generó protestas de los futbolistas de Boca y terminó con su expulsión. Años después, Gutiérrez dijo que la Bombonera era una de las mejores canchas del mundo, aunque sostuvo que había disfrutado aquel festejo.

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Su paso por River también alimentó el malestar de los simpatizantes de Boca. Formó parte del plantel que eliminó al Xeneize en las semifinales de la Copa Sudamericana 2014, torneo que luego ganó el equipo de Núñez. También integró el equipo que avanzó en la serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2015, suspendida en el entretiempo de la revancha en la Bombonera tras la agresión con gas pimienta a jugadores de River.

En total, el atacante enfrentó 14 veces a Boca, con cuatro triunfos, cinco empates y cinco derrotas. Marcó un solo gol, el de Rosario Central en 2016, y recibió tres tarjetas rojas en partidos ante el club de la Ribera, según los registros citados por medios deportivos argentinos.

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Teófilo Gutiérrez protagonizó una fuerte polémica en su paso por Racing- crédito Fotobaires

Las controversias de Gutiérrez en el fútbol argentino no se limitaron a Boca. En 2012, durante su ciclo en Racing, protagonizó uno de los hechos más graves de su carrera tras una derrota frente a Independiente. Compañeros del plantel denunciaron que exhibió un arma en el vestuario. El delantero negó haber amenazado a alguien, pero Racing resolvió su salida del club.

Antes, en Lanús, había tenido cruces con compañeros y cuestionamientos por episodios disciplinarios. Su carrera argentina continuó en River y Rosario Central, donde mantuvo una fuerte exposición en partidos de alto voltaje.