Moteros tendrán problemas para movilizarse en Bogotá: Alcaldía anunció restricciones en la circulación durante el fin de semana de Halloween

La Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció un plan de choque enfocado en motociclistas para el fin de semana de Halloween - crédito composición fotográfica Infobae

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En medio de los preparativos de las autoridades para preservar el control durante el fin de semana de Halloween, en la mañana del martes 27 de octubre la Secretaría de Movilidad de Bogotá implementó un plan de choque para prevenir las muertes por accidentes de tránsito que involucra motociclista.

Según la medida especial, el Distrito restringirá la circulación de motos del jueves 29 de octubre al martes 3 de noviembre, para prevenir siniestros viales y alteraciones del orden público.

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Entre las disposiciones, el parrillero estará prohibido entre las 6:00 p. m. y las 06:00 a. m. durante los días señalados. Además, los conductores de motocicletas no podrán circular en 19 corredores viales de la capital entre las 8:00 p. m. y las 04:00 a. m. del día siguiente.

Según indicó la Secretaría de Movilidad, también quedaron prohibidas las llamadas “rodadas del terror”, recorridos temáticos en los que los motociclistas salen disfrazados por las calles de la capital.

Las autoridades adoptaron las medidas por los antecedentes de caravanas no autorizadas, problemas de convivencia, congestión vehicular e incidentes asociados al exceso de velocidad y al consumo de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas.

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“Ambas medidas aplican las noches del 29, 30 y 31 de octubre y del 1 y 2 de noviembre. La restricción de parrillero finaliza el martes 3 de noviembre a las 6:00 a. m. y la de circulación de motos, a las 4:00 a. m.”, señaló la secretaría.

Las medidas similares aplicadas en Halloween de 2025 dejaron 1.711 comparendos y 963 motocicletas inmovilizadas por incumplir las prohibiciones. La Secretaría de Movilidad informó una reducción del 75% en las muertes por siniestros viales durante las noches y madrugadas, además de una disminución del 51% en los lesionados frente al mismo periodo de 2024.

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El operativo anterior contó con 2.000 uniformados, 15 puestos de control y 180 unidades entre agentes civiles, guías y policías de tránsito.

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