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Luis Díaz se sinceró por representar a Colombia en la gala del Balón de Oro 2026: “Morimos y matamos”

En su segunda nominación, el colombiano terminó en el puesto 24 entre los 30 nominados superando a Marquinhos, Dayot Upamecano, Bruno Fernandes y Julián Quiñones

Luis Díaz terminó en el puesto 24 de la votación al Balón de Oro entre los mejores 30 futbolistas del mundo - crédito Bayern Múnich
Luis Díaz terminó en el puesto 24 de la votación al Balón de Oro entre los mejores 30 futbolistas del mundo - crédito Bayern Múnich
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El colombiano Luis Díaz ocupó el puesto 24.º del Balón de Oro 2026, cuya ceremonia se celebró el lunes 26 de octubre en Londres, tras una temporada con el Bayern Múnich en la que sumó títulos nacionales y se consolidó como el único representante de Colombia entre los 30 candidatos al premio.

El extremo quedó ubicado entre el portugués Nuno Mendes, en la posición 23, y el brasileño Marquinhos, en la 25.ª. También superó a Sadio Mané, William Saliba, Julián Quiñones, Bruno Fernandes, Dayot Upamecano y Marquinhos.

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Díaz llegó al London Palladium junto a otros jugadores del Bayern Múnich: Harry Kane, Michael Olise y Upamecano. Los futbolistas firmaron autógrafos y se fotografiaron con los aficionados que los esperaban a las afueras del teatro londinense.

Luis Díaz en la ceremonia del Balón de Oro 2026 con su esposa Geraldine Ponce - crédito Reuters
Luis Díaz en la ceremonia del Balón de Oro 2026 con su esposa Geraldine Ponce - crédito Reuters

Durante su ingreso, el colombiano recibió preguntas de medios internacionales sobre su candidato al galardón. Ante las cámaras de Dazn, respondió al reconocimiento que le expresaron por representar a Colombia: “Qué bueno escuchar eso. Trato de dar lo mejor siempre y dar la cara por mi país; siempre morimos y matamos por representarlos a ellos. Un saludo para toda Colombia, gracias por todo”.

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La clasificación de Díaz lo dejó fuera de los 20 primeros puestos, en una edición que reunió entre los principales aspirantes a Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Ousmane Dembélé y el propio futbolista colombiano. La ceremonia conmemoró los 70 años del premio y fue presentada por Thierry Henry y Kate Scott.

La candidatura del guajiro estuvo respaldada por 51 partidos disputados en todas las competiciones durante la campaña 2025-2026. En ese período marcó 26 goles y entregó 20 asistencias, además de participar en la conquista de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana con el Bayern Múnich.

Luis Díaz reconoció que Harry Kane era el que más merecía la distinción - crédito Matthew Childs/Reuters
Luis Díaz reconoció que Harry Kane era el que más merecía la distinción - crédito Matthew Childs/Reuters

El rendimiento no le alcanzó para acercarse a los puestos de privilegio de la votación, aunque su ubicación lo mantuvo por encima de varias figuras internacionales. Caracol Radio señaló que la nominación reconoció el impacto del colombiano en el fútbol europeo antes de su recuperación de una lesión.

Díaz no se mostró preocupado por no figurar entre los principales favoritos y respaldó públicamente a Kane, su compañero de ataque. El delantero inglés fue su elegido para obtener el trofeo por su capacidad goleadora y su contribución en otras facetas del juego.

El colombiano describió a Kane como un futbolista que “tiene todo, hace goles, asiste, defiende. Ha sido de los mejores goleadores de todo el mundo y merece ganarlo 100 por ciento, sin duda. Siempre quiere más, no se conforma, te ayuda a crecer”.

Todos los ganadores en la gala del Balón de Oro 2026

Con Harry Kane, son 48 los futbolistas que han ganado el Balón de Oro - crédito Reuters/Matthew Childs
Con Harry Kane, son 48 los futbolistas que han ganado el Balón de Oro - crédito Reuters/Matthew Childs

Harry Kane ganó el Balón de Oro masculino 2026 en la 70.ª edición de la ceremonia, celebrada en el Teatro London Palladium de Londres para premiar al mejor futbolista de la temporada. Fue la primera vez que la gala se realizó fuera de París.

España, campeona del mundo, sumó varios reconocimientos. Lamine Yamal obtuvo por tercera vez consecutiva el Trofeo Kopa al mejor jugador Sub 21, Vicky López ganó el premio femenino y Luis de la Fuente fue elegido mejor entrenador del fútbol masculino.

En el fútbol femenino, Alexia Putellas ganó el Balón de Oro por tercera vez, después de sus victorias en 2021 y 2022. Antes de dejar el Barcelona a comienzos de año, la española conquistó la UEFA Women’s Champions League y el tricampeonato local.

Barcelona Femení obtuvo varios premios: Putellas fue reconocida con el Balón de Oro, Pere Romeu como mejor entrenador, Cata Coll como mejor arquera y Vicky López como mejor Sub 21; el equipo también fue elegido el mejor de la temporada. Charlyn Corran recibió el Trofeo Gerd Müller como máxima goleadora femenina y se convirtió en la primera representante de México premiada en una gala organizada por la revista France Football.

  • Balón de Oro masculino: Harry Kane (Bayern Múnich - Inglaterra)
  • Balón de Oro femenino: Alexia Putellas (Barcelona/London City - España)
  • Mejor equipo masculino: París Saint-Germain (Francia)
  • Mejor equipo femenino: Barcelona (España)
  • Mejor entrenador del fútbol masculino: Luis de la Fuente (Selección de España - España)
  • Mejor entrenador del fútbol femenino: Pere Romeu (Barcelona - España)
  • Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal (Barcelona - España)
  • Trofeo Kopa femenino: Vicky López (Barcelona - España)
  • Trofeo Yashin masculino: Unai Simón (Athletic Club - España)
  • Trofeo Yashin femenino: Cata Coll (Barcelona - España)
  • Trofeo Gerd Müller masculino: Harry Kane (Bayern Múnich - Inglaterra)
  • Trofeo Gerd Müller femenino: Charlyn Corral (Pachuca - México)
  • Premio Sócrates: Bukayo Saka/BigShoe (Arsenal - Inglaterra)

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