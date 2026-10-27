Caso Álvaro Uribe: Fiscalía llamó a indagatoria a ‘Don Berna’ y ‘Julián Bolívar’ a testificar bajo juramento por las masacres de El Aro y La Granja

El proceso judicial indaga la presunta responsabilidad de Álvaro Uribe en delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado. (Imagen Ilustrativa Infobae/Colprensa)

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La Fiscalía General de la Nación citó a declarar bajo juramento a Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, y a Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, dentro de la investigación que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro y La Granja, así como por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.

La diligencia fue programada para el 12 de noviembre por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. La declaración jurada fue solicitada por la defensa del exmandatario, según información revelada por Caracol Radio.

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Murillo Bejarano fue comandante de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Pérez Alzate, por su parte, encabezó el Bloque Central Bolívar. La citación ocurre después de la primera sesión de indagatoria a Uribe, realizada el 4 de septiembre de 2026.

Detalles de la investigación

La Fiscalía abrió formalmente la investigación en junio por hechos relacionados con la presunta conformación de un grupo paramilitar en San Roque y con las incursiones armadas en los corregimientos de El Aro y La Granja, zona rural del municipio de Ituango, durante el periodo en que Álvaro Uribe fue gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997.

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El expediente, según el medio de comunicación citado, también analiza una posible relación con la hacienda Las Guacharacas, que perteneció a la familia Uribe, y la presunta responsabilidad del expresidente en el homicidio de Jesús María Valle, asesinado en Medellín el 27 de febrero de 1998. Los delitos objeto de la indagatoria son homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado.

De acuerdo con la investigación, en La Granja, paramilitares asesinaron a cinco personas en junio de 1996. Mientras que en El Aro, una incursión cometida en octubre de 1997 dejó al menos 15 víctimas mortales, además de desplazamientos, incendios y hurto de ganado.

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Por el asesinato de Valle fueron condenados en 2013 los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio por homicidio y concierto para delinquir agravado; la decisión fue confirmada en segunda instancia en 2017.

En medio del proceso judicial, el exmandatario Álvaro Uribe ha rechazado los señalamientos en su contra. “Creí que le había servido a la Nación, pero hoy acudo a decir que no he sido asesino”, declaró el exsenador en atención a los medios de comunicación.

El expresidente incluso había manifestado que la acusación se basaba en “señalamientos y movidas” del exmandatario Gustavo Petro y sostuvo que reclamaría las garantías constitucionales para ejercer su defensa. Vale mencionar que el líder natural del partido Centro Democrático no ha sido condenado por estos hechos.

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Mientras tanto, la Corte Constitucional debe resolver el conflicto sobre la competencia del proceso, luego de que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes reclamara el expediente y la Fiscalía defendiera que debe mantenerlo por tratarse de hechos previos a su presidencia.

Actualidad de ‘Don Berna’ y ‘Julián Bolívar’

Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, fue extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008 y recibió en 2009 una condena de 31 años y 4 meses de prisión por narcotráfico. Actualmente permanece recluido en la penitenciaría federal de máxima seguridad USP Terre Haute, en Indiana (Estados Unidos).

En mayo de 2026, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mantuvo su permanencia en el sistema de Justicia y Paz, pese a una petición de la Fiscalía y representantes de víctimas para excluirlo por presuntos incumplimientos en diligencias. La decisión señaló que Murillo Bejarano tiene más de 100 anotaciones judiciales y procesos activos en esa jurisdicción transicional.

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Por su parte, Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, recuperó la libertad en 2015, después de cumplir ocho años de prisión dentro del proceso de Justicia y Paz.