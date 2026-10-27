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Así votó el único representante de Colombia en el Balón de Oro 2026: estos fueron sus elegidos

El delantero inglés Harry Kane se consagró con el mayor premio que lo certifica como el mejor futbolista de la temporada 2025 - 2026

Harry Kane junto al Balón de Oro-crédito imágenes en acción vía Matthew Childs/REUTERS
Harry Kane junto al Balón de Oro-crédito imágenes en acción vía Matthew Childs/REUTERS
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Harry Kane, delantero inglés del Bayern Múnich, se consagró como el ganador de la edición del Balón de Oro 2026 tras derrotar al francés Kylian Mbappé y al español Lamine Yamal en las votaciones.

Es importante detallar que la elección depende de un jurado internacional de periodistas y de criterios que priorizan el rendimiento individual, los logros colectivos y la conducta dentro y fuera del campo.

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La votación masculina reúne a 100 periodistas procedentes de las 100 naciones mejor ubicadas en el ranking de la FIFA. Esos mismos representantes también eligen al ganador del Trofeo Yashin, destinado al mejor portero.

El periodista fue el único colombiano que votó en los prestigiosos premios-crédito @pacheandrade/X
El periodista fue el único colombiano que votó en los prestigiosos premios-crédito @pacheandrade/X

Además la selección de candidatos comienza en las redacciones de L’Équipe y France Football, que elaboran una lista de 30 nominados para el premio masculino. La categoría femenina cuenta con 20 aspirantes, mientras que los Trofeos Yashin y Kopa parten de diez candidatos cada uno.

En este contexto, el 26 de octubre de 2026, el periodista y narrador colombiano Luis Francisco “Paché” Andrade, único representante colombiano en la votación, dio a conocer a sus elegidos para el premio en su cuenta de X y luego borró la publicación debido a las críticas que generó su elección.

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En el primer lugar, Andrade colocó a Harry Kane con 15 puntos, seguido por el volante español Rodri con 12 puntos.

En el caso de Luis Díaz, “Paché” colocó en el octavo lugar a Luis Díaz, estrella de la selección Colombia. A continuación, estos fueron las elecciones del periodista:

  1. Harry Kane (Inglaterra): 15 puntos
  2. Rodri (España): 12 puntos
  3. Kylian Mbappé (Francia): 10 puntos
  4. Lionel Messi (Argentina): 8 puntos
  5. Lamine Yamal (España): 7 puntos
  6. Erling Haaland (Noruega): 5 puntos
  7. Ousmane Dembélé (Francia): 4 puntos
  8. Luis Díaz (Colombia): 3 puntos
  9. Willian Pacho (Ecuador): 2 puntos
  10. Julián Quiñones (Colombia - México): 1 punto

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