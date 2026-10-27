Colombia

Gobierno de Abelardo de la Espriella justificó la salida del país del Grupo de La Haya: “Colombia volvió a ser un país predecible, respetuoso y sensato”

La decisión implica el fin de la copresidencia que Colombia ejercía en el espacio desde su conformación y, según la posición oficial, coincide con las salidas de Bolivia y Honduras, en lo que sería una orientación política distinta delos objetivos que adoptó el grupo desde su lanzamiento

El vocero presidencial Miller Soto dio a conocer las consideraciones que tuvo en cuenta el Ejecutivo para desvincular al país de este foro internacional - crédito @Infopresidencia/X
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En medio de las múltiples reacciones que causó la decisión de retirar a Colombia como Estado miembro y copresidente del Grupo de La Haya, el Gobierno de Abelardo de la Espriella explicó en la mañana del martes 27 de octubre los distintos motivos que llevaron al Ejecutivo a esta decisión, que dejó sin piso el respaldo que había dado la administración de Gustavo Petro.

Miller Soto, vocero presidencial, indicó que la salida del país del organismo internacional corresponde a la necesidad de proteger la dignidad en el escenario global. El vocero sostuvo que la política exterior colombiana debe responder a los “valores históricos” del país y cuestionó el papel que asumió el bloque desde su creación en enero de 2025.

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Gobierno de Abelardo de la Espriella se retiró del Grupo de La Haya
El Gobierno de Abelardo De la Espriella consideró el Grupo de La Haya como un foco ideológico que no le hace bien al país en el plano internacional - crédito @cancilleriacol/X - @infopresidencia/X

Las relaciones internacionales de un país serio no pueden manejarse como si fueran un club de activismo ideológico. La política exterior debe representar los valores históricos de toda una nación, no los caprichos políticos del gobernante de turno”, reiteró Soto, que representa la voz de De la Espriella ante la opinión pública y también frente a los ciudadanos.

Gobierno cuestionó los objetivos del Grupo de La Haya

En su intervención Soto recordó que Colombia ingresó al Grupo de La Haya junto con Bolivia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica. Y señaló cómo el foro se presentó como un espacio para la defensa del derecho internacional, aunque, según el Gobierno, sus actividades se orientaron contra Israel, que hoy es socio estratégico y político del país.

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Se nos vendió la idea de que era un foro para el derecho internacional, pero en la práctica la realidad era completamente distinta”, dijo el vocero. De esta forma, sostuvo que sus vínculos internacionales deben enfocarse en la construcción de acuerdos, la apertura de mercados, el fortalecimiento de la seguridad global y la búsqueda de la paz.

“Las alianzas de Colombia tienen que servir para construir, para abrir mercados”, afirmó Soto, que citó durante su intervención una declaración atribuida al ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar, sobre la salida del país del bloque; en una decisión que, como era de esperarse, fue cuestionada por el expresidente y personajes de la oposición.

Cancillería rechazó acciones contra Israel

Soto dijo que la participación de Colombia en un foro dedicado a “aislar” a otro Estado no tenía sentido. “Prestar el buen nombre de la República y además ejercer la copresidencia de un grupo para dedicar esfuerzos diplomáticos exclusivamente a aislar a otra nación es un despropósito que no corresponde con nuestra tradición democrática y diplomática”, afirmó.

Añadió que la diplomacia del país “no está para servir de plataforma de ataques sistemáticos contra ningún Estado soberano” y aseguró que “el sectarismo no trae inversión, no trae paz, no nos representa”. Con esto, expresó de manera clara su respaldo a Israel y a su gobernante, el primer ministro Benjamin Netanyahu, frente a las denuncias sobre genocidio.

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