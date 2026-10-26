Grave incendio en el centro comercial Villanueva, cerca al parque de Bolívar y la catedral Metropolitana en Medellín: una parte del techo colapsó, confirmó el alcalde

Las imágenes grabadas desde una edificación cercana muestran llamas de gran altura y una columna de humo denso emanando del tejado del inmueble, mientras uniformados de la policía y transeúntes se congregan en la vía pública aledaña a la emergencia - crédito Antioquia Conecta/X

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El incendio en Villa Nueva quedó controlado durante la mañana de este lunes 26 de octubre, después de que los Bomberos de Medellín trabajaran desde la madrugada en un establecimiento comercial cercano al Parque Bolívar, en la comuna 10, La Candelaria.

La emergencia comenzó a las 4:01 a. m. y afectó un local situado en un centro comercial del sector Villanueva, cerca de la Basílica Metropolitana.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que no se habían reportado personas heridas ni se conocían todavía las causas del fuego. Sin embargo, al menos tres

El operativo incluyó tres máquinas de bomberos y unidades de apoyo, según el reporte difundido por el mandatario local. Las llamas quedaron limitadas al área afectada mientras los equipos avanzaban con las tareas para extinguir por completo el incendio.

Las llamas se concentraron en las inmediaciones de la Basílica Metropolitana y el Parque Bolívar - crédito Redes sociales

“Tres máquinas de bomberos y unidades de apoyo en el lugar. El incendio ya está confinado y nuestros equipos siguen trabajando para controlar completamente la situación”, indicó Gutiérrez en una publicación en redes sociales.

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Parte de la cubierta del establecimiento se desplomó durante la emergencia. Ese hecho llevó a mantener medidas de protección para los bomberos que permanecían dentro y alrededor de la zona afectada.

“Parte del techo colapsó, por lo que se mantienen las medidas de seguridad para proteger a nuestros bomberos”, señaló el alcalde de Medellín.

El reporte inicial no precisó qué clase de comercio resultó afectado ni el alcance de las pérdidas materiales. Tampoco difundió una hipótesis sobre el origen del incendio.

El balance inicial de los organismos de socorro no registró personas heridas en el sitio - crédito @FicoGutierrez/X

Gutiérrez afirmó que la atención se desarrollaba junto con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd). El alcalde anticipó que las autoridades entregarían nueva información a medida que avanzara la intervención.

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Cerca de las 6:18 a. m., Federico Gutiérrez comunicó que la emergencia había pasado a una nueva fase tras el trabajo de los organismos de respuesta. “Ya el incendio fue controlado”, escribió el mandatario local en su cuenta de X.

Detalles de la emergencia

El incendio en varios locales de Medellín fue controlado sin personas lesionadas ni víctimas mortales, según confirmó el capitán Roberto Urquijo, integrante del equipo de rescate.

La emergencia afectó la parte posterior de las estructuras y dejó daños en al menos tres establecimientos, entre ellos una fábrica de productos cárnicos. El fuego comenzó en un local dedicado a la venta de productos alimenticios.

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El siniestro ocurrió cuando los comercios estaban cerrados. “Gracias a Dios no quedaron personas afectadas porque al momento de la conflagración los locales estaban cerrados”, dijo Urquijo a Telemedellín.

El DAGRD y Bomberos Medellín realizaron labores de control, inspección y verificación estructural. - crédito @DAGRDMedellin/X

El operativo movilizó a 35 unidades del Cuerpo de Bomberos de Medellín. La atención también contó con cuatro máquinas contra incendios, una plataforma aérea y un equipo logístico especializado, de acuerdo con la información divulgada por el medio local.

Las autoridades aún investigan el origen exacto de las llamas. La afectación se concentró en la zona posterior de los locales, donde la intensidad del fuego comprometió varias estructuras comerciales.

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Tras contener la emergencia, los bomberos iniciaron la remoción de escombros y revisaron posibles focos de calor. El objetivo fue impedir que el fuego volviera a activarse, explicó el vocero del equipo de atención ante el noticiero.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron una llamarada y una columna de humo que se extendió hacia edificios cercanos al lugar de la emergencia.

La Alcaldía de Medellín informó en septiembre que la ciudad había atendido cerca de 5.000 emergencias durante 2026. Entre esos casos figuraban más de 150 incendios forestales.

Durante agosto se registraron 53 conflagraciones de ese tipo. El aumento llevó a los organismos de control a advertir sobre las condiciones climáticas que pueden favorecer la expansión de las llamas.

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