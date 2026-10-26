Abelardo de la Espriella respondió a las críticas por algunos de los comentarios que hace durante sus eventos: “Pretenden que uno viva amargado”

Abelardo de la Espriella responde a quienes lo critican por sus comentarios en sus eventos - crédito Presidencia de Colombia/YouTube

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El presidente Abelardo de la Espriella respondió a los cuestionamientos que han surgido por el tono de algunos de sus actos públicos y defendió su forma de comunicarse con el pueblo colombiano.

Durante su alocución emitida en la noche del 25 de octubre de 2026 desde Barranquilla, el mandatario defendió enfáticamente el humor, la alegría y la tradicional picardía que, según él, lo ha caracterizado a lo largo de su vida y enfatizó que no cambiará su estilo de vida para complacer a un sector que se opone a ello.

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“Hasta les molesta el humor, la mamadera de gallo que es tan colombiana, la alegría, una sonrisa. Pretenden que uno viva amargado como ellos, que renuncie a su esencia y que gobierne con cara larga y el corazón lleno de resentimientos”, expresó el jefe de Estado.

Abelardo de la Espriella, presidente de la república de Colombia (Isaac Bechara/Presidencia de Colombia)

En su intervención, De la Espriella sostuvo con firmeza que el compromiso, la seriedad y la responsabilidad institucional no están reñidos con la capacidad de disfrutar la vida, sonreír y compartir con los ciudadanos. Ante ello, el presidente enfatizó que no permitirá que la amargura de unos pocos le arrebate el entusiasmo de continuar con el servicio a la ciudadanía.

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“Amo lo que hago. La alegría no está reñida con la responsabilidad, ni el buen humor con la autoridad. No voy a permitir que la amargura de unos pocos me robe la alegría de servirle a Colombia (...) esa es la verdad y lo hago con todo el gusto, porque este es el honor más grande que me ha dado el pueblo colombiano y Dios, ser el presidente de esta patria que tanto queremos”, mencionó.

El comentario al alcalde de Dosquebradas y las alusiones vallenatas marcaron actos oficiales

Uno de los episodios que alimentó la discusión ocurrió el 22 de octubre en Pereira, durante la presentación de medidas para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto que afectó al departamento de Risaralda. Mientras anunciaba 300 subsidios para rehabilitar viviendas en Pereira y Dosquebradas, el presidente Abelardo de la Espriella se dirigió al alcalde de ese municipio, Roberto Jiménez Naranjo, quien mantenía una expresión seria.

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Abelardo de la Espriella pide al alcalde de Dosquebradas que se ría - crédito Presidencia de Colombia/YouTube

“Quite esa cara de seriedad, alcalde de Dosquebradas. Una risita, hermano, está muy serio. Estamos trayendo las soluciones”, le dijo De la Espriella. Más adelante, tras mencionar que $1.500 millones de una partida de $4.600 millones irían a la reactivación económica de Risaralda, volvió a interpelarlo y bromeó: “Más serio que un tacaño recién atracado”.

Las referencias musicales también han aparecido en sus discursos oficiales. El 5 de octubre, durante la activación de la Fuerza de Tarea Urano en el Batallón de Artillería n.º 10 La Popa de Valledupar, citó al cantante Silvestre Dangond para respaldar a la Fuerza Pública frente a los grupos armados: “Me quisieron acabar y no han podido”. El mandatario vinculó el verso de la canción El mismo de siempre con su defensa de militares y policías.

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En esa misma visita al Cesar, De la Espriella acompañó a un grupo vallenato infantil que interpretó “Así me hizo Dios”, composición de Fabián Corrales popularizada por Diomedes Díaz.

Abelardo de la Espriella citó a Silvestre Dangond en evento de las Fuerzas Militares en Valledupar - crédito Presidencia de Colombia/YouTube

Durante una intervención previa en Buenaventura (Valle del Cauca), Abelardo de la Espriella afirmó que supervisaría de forma permanente la reconstrucción posterior al terremoto del 10 de agosto. “Ustedes saben que yo no soy hombre de descanso. Aquí vamos a trabajar 24 horas, los siete días de la semana, porque cuando de reconstruir la patria se trata, no hay descanso que valga”, declaró.

En ese mismo discurso, el presidente citó a Diomedes Díaz para explicar su decisión de mantener ese ritmo de trabajo: “¿Para qué dormir en vida? Si cuando uno se muere, como dijo el gran filósofo Diomedes Díaz, dura mucho”. La frase generó todo tipo de críticas en varios sectores políticos del país, especialmente en la oposición.

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Antonio Sanguino replicó comparación de Abelardo de la Espriella con frase de Diomedes Díaz - crédito @AntonioSanguino/X

De la Espriella cuestionó a medios y detractores

En el resto de su alocución presidencial, Abelardo de la Espriella aseguró que no llegó al Gobierno para satisfacer a sus críticos, sino para atender las demandas de quienes lo eligieron.

“Yo no llegué a la Presidencia de la República para agradarles a los mismos de siempre, a los medios de comunicación, a los grandes grupos de interés ni a los dinosaurios de la política tradicional”, afirmó. Luego agregó que su propósito es “servirle al pueblo colombiano, que es el que me tiene aquí”.

Frente a las lecturas que califican como humorísticos o burlescos algunos pasajes de sus intervenciones, De la Espriella sostuvo que las críticas no modificarán sus prioridades. “No me mortifican los ataques de la izquierda radical, ni de mis odiadores, ni de los de siempre, que están por todos lados”, dijo durante el mensaje.

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FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, interviene durante una rueda de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá (Colombia), el 25 de agosto de 2026. REUTERS/Luisa González/Foto de archivo

De igual manera, dijo que sus opositores pretenden que resuelva en tres meses problemas que, a su juicio, heredó de la administración anterior. “Mis detractores pretenden que en apenas tres meses de gobierno resuelva el desastre que heredé”, manifestó, antes de mencionar “desidia, improvisación, falta de planeación, politiquería y gravísimos cuestionamientos de corrupción”.

De la Espriella afirmó que sus críticos y algunos sectores de la prensa no comprendieron el resultado electoral ni su relación con sus seguidores. “Ellos podrán tener sus micrófonos, sus columnas, sus tribunas y sus círculos de influencia. Yo tengo algo infinitamente más valioso: el cariño del pueblo colombiano”, sostuvo.

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