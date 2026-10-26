Colombia

Caso Deicy Jiménez: Fiscalía citará a Angie Rodríguez y Laura Sarabia por polémicos contratos en el Dapre

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema asumirá el expediente, que examina señalamientos sobre contratos de prestación de servicios y eventuales hechos contra la integridad sexual

Angie Rodríguez - Laura Sarabia
Las exdirectoras de Presidencia deberán comparecer dentro de una actuación que busca esclarecer denuncias por eventuales fallas en procesos contractuales - crédito Dapre/AP
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La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal por posibles anomalías en contratos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y anunció que citará a las exdirectoras Angie Rodríguez y Laura Sarabia para avanzar en la indagación.

El caso quedó en manos de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo de un equipo especializado de fiscales e investigadores de policía judicial. La apertura de la actuación ocurrió el 23 de octubre, según la información divulgada por el ente acusador.

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Además de Rodríguez y Sarabia, la Fiscalía prevé escuchar a funcionarios, exfuncionarios del Dapre y otras personas que podrían aportar información sobre los hechos que se conocen hasta ahora.

Revelan documento en poder de la Fiscalía con las denuncias de Angie Rodríguez sobre irregularidades en el gobierno Petro - crédito Reuters/EFE/Colprensa
Fiscalía citará a las exdirectoras Angie Rodríguez y Laura Sarabia para avanzar en la indagación- crédito Reuters/EFE/Colprensa

La entidad indicó que ordenará actividades de policía judicial para establecer si existieron irregularidades en la contratación pública y determinar las circunstancias de las denuncias que involucran a esa dependencia y a otras entidades estatales.

La investigación incorpora señalamientos sobre la presunta vinculación irregular de mujeres mediante contratos de prestación de servicios. Las denuncias apuntan a que algunas de ellas habrían sido convocadas a reuniones y fiestas en la Casa de Nariño.

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Las denuncias incluyen presuntos contratos a cambio de favores sexuales

El expediente también recoge el testimonio de Deicy Jiménez, quien sostuvo que durante el gobierno de Gustavo Petro se habrían otorgado contratos estatales a cambio de favores sexuales.

El director del Instituto Anticorrupción y exsecretario de Transparencia, Camilo Enciso, afirmó que Jiménez tuvo un contrato directo con el Dapre. Según su declaración, la mujer también registró vínculos contractuales con el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.

- crédito @MonicaSaadeX/X - Dapre - Presidencia
El director del Instituto Anticorrupción y exsecretario de Transparencia, Camilo Enciso, afirmó que Jiménez tuvo un contrato directo con el Dapre - crédito @MonicaSaadeX/Dapre/Presidencia

El Instituto Anticorrupción presentó una denuncia contra Petro por presuntos hechos relacionados con contratos estatales y servicios sexuales. En ese documento solicitó verificar posibles delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias, cohecho, concusión, falsedad documental y delitos contra la libertad e integridad sexual.

La citación de las dos exdirectoras comenzaría dentro de una línea de investigación por el presunto delito de abuso de función pública.

Detalles de la denuncia

En una entrevista con la presidenta de Semana, Vicky Dávila, Deicy Jiménez afirmó que decidió hablar porque no está de acuerdo con el supuesto abuso de poder durante la administración del expresidente Gustavo Petro. Según su versión, el exmandatario habría utilizado a mujeres jóvenes en beneficio propio a cambio de contratos.

“No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder”, indicó.

La mujer afirmó que supuestamente mantuvo relaciones sexuales con Gustavo Petro a cambio de contratos y señaló que otras mujeres también habrían aceptado esos acuerdos.

“Lo considero así porque son bastantes mujeres las que tiene Gustavo Petro por contratos y que lo acompañan. Sí, claro. Y como le he dicho, doctora, y vuelvo y lo repito, él puede hacer lo que quiera con su vida personal, lo que quiera, pero cuando se trata del país, ya es algo delicado y no estoy de acuerdo con lo que hizo”, señaló Jiménez en respuesta a Vicky Dávila.

Gustavo Petro rechazó las acusaciones en su contra sobre presuntos contratos a cambio de favores sexuales - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro rechazó las acusaciones en su contra sobre presuntos contratos a cambio de favores sexuales - crédito @petrogustavo/X

Deicy Jiménez aseguró que supuestamente conoció a Gustavo Petro a través de una página de adultos y un mes después, según sus declaraciones, se conocieron e iniciaron una relación.

“Empezamos un romance, una conexión muy íntima. Y decidí venirme para Bogotá y empecé a trabajar en el Senado. Y seguí trabajando con él”, expresó la mujer.

Según las declaraciones de Deicy Jiménez, tuvo contratos con la senadora María José Pizarro, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Además, afirmó que, en los supuestos encuentros que habría sostenido con el expresidente Gustavo Petro, había presencia de drogas.

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