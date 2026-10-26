Turista en Santa Marta murió tras ser golpeado por una lancha cuando estaba practicando careteo: autoridades investigan lo ocurrido

La víctima tenía 58 años, procedía del Valle del Cauca y llegó sin signos vitales al centro asistencial - crédito Alcaldía

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La muerte de José Arbey Díaz en Santa Marta quedó bajo investigación después de que una lancha turística lo embistiera mientras practicaba careteo en el sector de Cabo Tortuga.

El turista había llegado desde el Valle del Cauca para pasar unos días de vacaciones. Tenía 58 años y murió tras ser trasladado a un centro asistencial.

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Las autoridades marítimas buscan establecer cómo ocurrió el choque, qué maniobra realizó la embarcación y si existieron responsabilidades en una zona donde coinciden bañistas y actividades recreativas.

El hecho ocurrió el domingo 25 de octubre, cuando Díaz estaba en el mar. La lancha involucrada estaba dedicada al remolque de inflables conocidos como “gusanitos”, una atracción en la que varias personas viajan sobre una estructura flotante arrastrada por una embarcación.

El turista José Arbey Díaz murió tras el impacto de una lancha en Cabo Tortuga, Santa Marta - crédito Aura Esther Cuervo Bejarano/Facebook

La lancha salía de la playa cuando se produjo el impacto

El capitán de puerto de Santa Marta, Julio Monroy, explicó que el impacto afectó al hombre mientras realizaba la actividad acuática. “Desafortunadamente, esta persona se encontraba haciendo careteo y fue impactada, embestida por la hélice de una lancha de las que remolcan gusanos en ese sector”, indicó a Caracol Radio.

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La versión preliminar de la autoridad marítima sitúa el accidente cuando la embarcación comenzaba a apartarse de la costa. Esa hipótesis forma parte de las indagaciones y aún debe ser contrastada.

Monroy precisó: “Al parecer fue cuando esta lancha salía de la orilla, iba alejándose de la costa y ocurrió la novedad”.

Después del accidente, la propia embarcación llevó al visitante hasta la orilla. Desde ese punto, otro vehículo lo trasladó al centro asistencial donde falleció.

El impacto ocurrió mientras el hombre practicaba careteo y la embarcación iniciaba un recorrido turístico - crédito Flickr/Ryan Ardenton.

La investigación no ha determinado si hubo fallas durante la operación turística ni si las condiciones en que Díaz practicaba careteo incidieron en el hecho. La autoridad marítima deberá reconstruir la secuencia de la maniobra y establecer las posibles responsabilidades.

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Dimar coordina controles con Guardacostas y entidades locales

El capitán Julio Monroy explicó que la Dirección General Marítima realiza verificaciones de seguridad en los embarcaderos de Santa Marta. Esas labores se articulan con la Armada Nacional, mediante la Estación de Guardacostas, para responder ante emergencias en el mar.

Las acciones preventivas también cuentan con la participación de la Alcaldía de Santa Marta y de la Policía de Turismo. El objetivo es informar a los visitantes sobre las medidas de seguridad que deben adoptar durante su estadía en las playas.

Monroy indicó que los responsables de las lanchas tienen la obligación de mantener una distancia prudente de las personas que se encuentran en el agua. Esa responsabilidad incluye tomar precauciones durante las maniobras de salida y llegada a la costa.

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Las autoridades marítimas aún no publican conclusiones oficiales sobre las responsabilidades del hecho - crédito Prensa Asociada

“Todos los capitanes deben evitar cualquier obstáculo”, afirmó el capitán del puerto Julio Monroy a Caracol Radio. El funcionario agregó que las embarcaciones deben permanecer alejadas de los turistas.

Las verificaciones de Dimar abarcan las condiciones de seguridad de los embarcaderos y la atención de situaciones que puedan poner en riesgo a pasajeros, bañistas o tripulaciones. En este caso, la investigación se concentra en la navegación previa al golpe.

La Capitanía de Puerto continuará con la recopilación de información sobre el accidente. El proceso deberá precisar si la lancha circulaba en un lugar habilitado y si sus responsables observaron los deberes de precaución exigidos en áreas frecuentadas por turistas.

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El resultado de las indagaciones permitirá definir si hubo infracciones a las normas de navegación. También establecerá las posibles responsabilidades derivadas de la muerte de Díaz.

Por ahora, las autoridades mantienen como información preliminar que el hombre practicaba careteo cuando fue embestido. La reconstrucción de la secuencia del accidente dependerá de las pruebas y de los testimonios que recopile la Capitanía de Puerto.