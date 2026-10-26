La contrarreforma pensional quedó lista para ser radicada en el Congreso: estos son los tres cambios centrales de la ley de Petro

El proyecto permitiría elegir entre un fondo público y uno privado para recursos asociados a ingresos de hasta 2,3 salarios mínimos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

El Centro Democrático dejó lista una contrarreforma pensional que propone que los afiliados elijan entre Colpensiones y un fondo privado para administrar las cotizaciones correspondientes a ingresos de entre uno y 2,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Según conoció La FM, el proyecto de ley será radicado ante el Congreso de la República. La iniciativa es liderada principalmente por la senadora Claudia Margarita Zuleta, junto con los senadores Andrés Forero y Zandra Bernal.

PUBLICIDAD

La propuesta plantea tres cambios al establecido en la ley expedida durante el gobierno de Gustavo Petro: eliminar la obligatoriedad de cotizar en Colpensiones hasta el umbral de 2,3 salarios mínimos, permitir la devolución de saldos a quienes no alcancen una pensión y establecer al Estado como garante final de las mesadas.

La iniciativa es liderada principalmente por la senadora Claudia Margarita Zuleta, junto con los senadores Andrés Forero y Zandra Bernal - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

El contenido corresponde a una iniciativa que busca modificar varios aspectos de la reforma pensional impulsada durante el Gobierno de Gustavo Petro. El proyecto aún debe ser radicado y surtir el trámite legislativo en el Congreso.

La propuesta permitiría escoger entre Colpensiones y un fondo privado

El punto central de la contrarreforma consiste en dar libertad a los cotizantes para decidir quién manejará una parte de sus recursos pensionales.

De acuerdo con el texto conocido por La FM, las personas afiliadas a Colpensiones que no estén incluidas en el régimen de transición previsto en el artículo 75 de la Ley 2381 de 2024 podrían elegir entre esa entidad y una Administradora del Componente Básico de Ahorro Individual.

PUBLICIDAD

La opción cubriría las cotizaciones obligatorias asociadas a ingresos base de cotización de entre uno y 2,3 salarios mínimos. De esa manera, el proyecto plantea que esos aportes no tengan que dirigirse obligatoriamente al régimen público.

El articulado también contempla traslados entre Colpensiones y fondos privados cada cinco años, sin límite de edad. Para efectuar ese cambio, el afiliado tendría que recibir doble asesoría.

La opción cubriría las cotizaciones obligatorias asociadas a ingresos base de cotización de entre uno y 2,3 salarios mínimos - crédito Procuraduría General de la Nación

Entre administradoras privadas, el cambio de fondo podría realizarse cada seis meses. Además, las personas que actualmente cotizan en Colpensiones y no pertenecen al régimen de transición tendrían la posibilidad de escoger la entidad que administrará sus aportes dentro de ese rango.

PUBLICIDAD

El proyecto prevé que quienes reciban ingresos superiores a 2,3 salarios mínimos dispongan de seis meses para seleccionar el fondo que manejará el excedente de sus cotizaciones. Si no escogen una administradora, el sistema les asignaría una de forma aleatoria.

La contrarreforma incluiría la devolución de saldos

La segunda modificación se refiere a las personas que lleguen a la edad de pensión sin cumplir los requisitos para acceder a esa prestación.

La iniciativa propone que esos afiliados puedan solicitar la devolución total de los recursos acumulados, con sus rendimientos, tanto si sus aportes están en el régimen público como si son administrados por un fondo privado.

También podrían optar por una prestación anticipada, una indemnización sustitutiva, un beneficio económico periódico, una pensión familiar o una mensualidad vitalicia, según las alternativas previstas en el proyecto.

PUBLICIDAD

Según la información divulgada por La FM, esta disposición aplicaría a las personas que coticen en el Pilar Contributivo y no reúnan las condiciones requeridas para el reconocimiento de una pensión integral de vejez.

El Estado sería garante final de las pensiones

El tercer eje de la contrarreforma contempla medidas sobre la protección de los recursos y las obligaciones de las administradoras.

El proyecto señala que las cuentas de los afiliados serían un patrimonio autónomo, separado de los bienes de las entidades que gestionen los aportes. También plantea que las inversiones apunten a obtener una mejor mesada, con una reducción progresiva del riesgo cuando las personas se aproximen a la edad de jubilación.

PUBLICIDAD

El tercer eje de la contrarreforma contempla medidas sobre la protección de los recursos y las obligaciones de las administradoras - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La iniciativa propone que el Estado colombiano sea el garante final de todas las pensiones. Además, plantea estudios actuariales para vigilar que el fondo de pensión mínima cuente con los recursos necesarios para atender sus obligaciones.

En caso de incumplimientos de una administradora, el Estado podría realizar los cobros respectivos contra el patrimonio de esa entidad y aplicar las sanciones establecidas en la reglamentación.

El texto no contempla la eliminación de Colpensiones. La propuesta iniciará su recorrido en el Congreso una vez sea radicada.