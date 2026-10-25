“Nunca pedaleé solo”: Nairo Quintana se despide del profesionalismo con proyectos para transformar el deporte colombiano

El ciclista colombiano Nairo Quintana se refiere a su rutina reciente, la adaptación física tras el ritmo de las competencias profesionales y la planificación de sus próximos compromisos deportivos - crédito Infobae Colombia

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Tras cerrar su etapa como ciclista profesional, Nairo Quintana aseguró que atraviesa un periodo de reorganización personal y planificación de nuevos proyectos. El ciclista colombiano afirmó que su decisión de retirarse maduró durante dos años, aunque mantuvo la exigencia competitiva hasta su última carrera.

En la entrevista con Infobae Colombia, Quintana también se refirió a la falta de recursos para el deporte, la necesidad de actualizar los métodos de formación de ciclistas en Colombia, el regreso del Tour Colombia y su relación con figuras como Egan Bernal y Tadej Pogačar.

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Pregunta: ¿Cómo van estos días después del retiro? ¿Cómo ha sido esta etapa?

Nairo Quintana: Bien. Hemos estado trabajando mucho. Han salido bastantes actividades y algunos conversatorios. También hemos estado organizando, literalmente, la casa y viendo cómo nos acomodamos para esta nueva vida.

Pregunta: ¿Qué ha sido lo que más ha disfrutado de estos días, sin la preocupación por la competencia?

Nairo Quintana: No preocuparme por la competencia ni por el estado físico. Claro que, cuando salgo en bicicleta, ya se siente el sufrimiento. No es fácil perder cada día el ritmo que se tiene como profesional. Es una adaptación en la que el cuerpo tiene que desentrenarse poco a poco.

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Pregunta: ¿Cuánto tiempo llevaba pensando en el retiro?

Nairo Quintana: Desde hace dos años. Pero, hasta la última carrera, la cabeza no estuvo desconectada. El día anterior aún hacía mis series y todo para estar a punto. Cuando pasa el Gran Fondo, llegan días más tranquilos, sin bicicleta, y uno nota que echa algo en falta, porque siempre está preparado para entrenar y hacer la vida en torno a la bicicleta.

Pregunta: ¿Qué cree que va a extrañar más de la competencia?

Nairo Quintana: Cuando salga la lista de las carreras y de los participantes, y vea a mi equipo y a mis compañeros allí, seguramente me dará algo no estar. También voy a extrañar la adrenalina que se siente en competición. Pero hay muchas cosas lindas por hacer.

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Pregunta: ¿Ha podido compartir más con su familia y con sus hijos?

Nairo Quintana: Más o menos. Hemos estado bastante atareados, organizando la vida y viendo los proyectos que vienen. Estamos clasificando lo importante de lo muy importante. Luego vendrán las Navidades y habrá tiempo para descansar un poco. Mañana vamos para la ruta de Harold Tejada, así que seguimos en actividad.

Pregunta: En su despedida se vio una relación cercana entre los ciclistas colombianos de esta generación. ¿Cómo describe ese compañerismo?

Nairo Quintana: Hemos construido una amistad bonita y hemos tenido la oportunidad de compartir mucho. Cuando hay respeto, llega el cariño. Cada uno toma su posición en el pelotón, sin egoísmo ni envidia, y se echa una mano porque somos compatriotas. Eso hace mucho y se nota también fuera de la bicicleta.

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Nairo Quintana habló sus planes a futuro, el desarrollo del deporte regional y la necesidad de mayores recursos e infraestructura deportiva en el departamento de Boyacá - crédito Infobae Colombia

Pregunta: ¿Qué se viene para Nairo Quintana tras el retiro?

Nairo Quintana: Estoy pensando en el futuro y organizando algunos proyectos regionales. Quisiera impulsarlos de la mano de lo público para mejorar el desarrollo deportivo. También estamos pensando en cómo recaudar buenos recursos para el deporte. Es una tarea que quiero asumir junto con conocedores y personas a las que les gusta el tema y quieren aportar. Es un buen periodo para comenzar a hacer proyectos bonitos.

Pregunta: El deporte colombiano enfrenta nuevos recortes presupuestarios. ¿Ha hablado con la ministra del Deporte sobre este tema?

Nairo Quintana: Hemos tenido un acercamiento y nos hemos saludado, pero no hemos hablado a fondo del tema. En esta ocasión, he sido yo quien ha estado ocupado mientras salgo de estos asuntos. Seguramente lo harán bien con algunos proyectos que tienen en mente.

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Es un trabajo de parte y parte: de los deportistas y de los directivos. Cada uno debe dar el 100% dentro de su alcance. Claro que nos gustaría tener muchos más recursos e impactar a todas las regiones y a los niños de los municipios.

Hablo como Nairo, no desde el Gobierno, y hablo por los jóvenes. En Boyacá, por ejemplo, siempre estamos muy cortos en infraestructura. No se pueden hacer unos Juegos Nacionales porque faltan recursos para los escenarios. La Secretaría de Deporte no tiene presupuestos muy altos. Con los años se han perdido recursos por estampillas y por el impuesto solidario que se pagaba en la factura del teléfono.

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Eso ha hecho que el deporte pierda bastante dinero. Sé que hay prioridades dentro de las problemáticas regionales y, cuando hay tantas necesidades, algunos gobernantes no ven al deporte como una prioridad, sino como un ocio. Tenemos que seguir dando la pelea para que escuchen a los deportistas, para que haya más recursos y para que las empresas tengan alivios tributarios que les permitan aportar, con control, desde los clubes hasta los equipos y proyectos grandes.

Pregunta: ¿Cree que puede aportar más desde el sector privado o se ve en un cargo público?

Nairo Quintana: Siempre he trabajado de la mano de los dos sectores. Tampoco hemos tenido color político. Creo que tenemos la capacidad de crear un vínculo entre lo privado y lo público para hacer cosas importantes. Solo hace falta voluntad y alguien que impulse estos proyectos, que los tenga en mente y pueda llevarlos al Congreso para su aprobación.

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Los niños que hacen deporte suelen ser buenas personas, aunque no lleguen a ser grandes profesionales. Creo que es una gran oportunidad para aportar mi experiencia y parte de mi conocimiento a estos proyectos.

Nairo Quintana, durante la entrevista, expone consideraciones sobre el desarrollo técnico del ciclismo, la actualización de los métodos de entrenamiento y los retos en la formación de nuevas generaciones de atletas frente a los estándares internacionales - crédito Infobae Colombia

Pregunta: ¿Cómo ve el futuro del ciclismo colombiano?

Nairo Quintana: Están los que están y el ciclismo ha evolucionado. Si el ciclismo internacional sigue avanzando y nosotros continuamos con conocimientos empíricos o con métodos de hace 30 o 50 años, no vamos a ir hacia adelante.

El prototipo de deportista también cambió en su fisionomía. Los entrenadores y preparadores colombianos tenemos que reaprender. Si nos quedamos en lo empírico o con el conocimiento universitario de hace un tiempo, que no tiene por qué ser malo, pero que ha quedado atrás frente a la evolución, vamos a tener problemas.

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Ha habido mucho desarrollo tecnológico y mayor conocimiento sobre el cuerpo para el deporte. En bicicletas no estamos atrasados: se puede comprar una bicicleta como la que usa Pogačar, Egan o los mejores del pelotón y dársela a un niño. El problema es que ese niño no está preparado psicológica ni físicamente.

Seguimos con los mismos entrenamientos, a instinto y con pulsaciones máximas durante tiempos indefinidos. De esa manera ya no funciona. Si antes teníamos dificultades por los métodos empíricos, ahora estamos mucho más lejos. Es preocupante porque no sé cuántos preparadores están a la vanguardia y pueden aportar esas herramientas a las nuevas generaciones, que deben comenzar mucho más temprano y con mayor rigurosidad su actividad profesional.

Pregunta: La Federación confirmó el regreso del Tour Colombia. ¿Qué representa esta noticia?

Nairo Quintana: Es una alegría. Tener al pelotón internacional rodando por nuestro país trae cosas muy buenas desde todos los puntos de vista: turismo, comercio, visibilidad y promoción de las regiones.

Las imágenes desde los helicópteros y desde distintos ángulos se transmitirán al mundo. Es un buen escenario para mostrar Colombia a través del turismo y del deporte. También se tienen que hacer esfuerzos, porque es una carrera que cuesta mucho, pero trae beneficios para todos.

Todos debemos echar una mano e impulsar que se siga haciendo, que puedan venir buenos equipos y grandes representantes. Será un orgullo tenerlos en Colombia para que rueden por nuestras carreteras.

El mejor ciclista latinoamericano de la historia se refirió a su carrera deportiva, la evolución técnica y generacional en las competencias profesionales y el respaldo recibido de los aficionados - crédito Infobae Colombia

Pregunta: ¿Qué significa para usted que lo consideren el mejor ciclista latinoamericano de la historia por sus logros?

Nairo Quintana: Muchas gracias. Es motivo de orgullo. Más que las carreras, me quedo con el cariño de la gente. Siempre digo que es el mayor premio que gané durante mi carrera deportiva.

Quiero aprovechar ese cariño para seguir impulsando a los hijos y a los jóvenes, para que la llama del ciclismo no se apague. El camino que abrimos algún día no puede cerrarse. Aunque no estén los mejores o los más brillantes, hay que mantenerlo. Con trabajo y esfuerzo volverán a aparecer buenos deportistas.

Pregunta: ¿El mejor Nairo, quizás el de 2015, podría competirle hoy a Tadej Pogačar?

Nairo Quintana: No. Son otras épocas. Siempre hago la comparación con las máquinas: un vehículo de hace diez años, aunque tenga un buen motor y capacidades increíbles, compite con uno nuevo que cuenta con más desarrollo tecnológico.

En el ciclismo pasa igual. Fuimos de los buenos y estuvimos a la vanguardia en nuestra época. Con eso hay que quedarse. Hoy el ciclismo cambió y evolucionó de muchas formas. Por eso me retiro: ya no tenemos la capacidad de estar con los mejores e intentar ganar.

Hacemos nuestro máximo esfuerzo. Para mí fue una alegría enorme haber ganado mi última carrera este año, con fortaleza y recordando las buenas épocas. Fue hermoso, pero la decisión ya estaba tomada. Uno sabe que llega un momento en el que no es que el cuerpo no esté, sino que los otros van más rápido y hay que aceptarlo.

Encontré mi posición, ayudé al equipo e intenté aportar mi experiencia. Cuando vi que no tenía más para dar, era el momento de decir: “Hasta aquí fue”.

Pregunta: ¿En qué posición se ubica dentro de la historia del deporte colombiano?

Nairo Quintana: No sabría decirlo. Hay deportistas muy buenos e importantes que le han dado muchas alegrías y glorias al país. A lo largo de la historia de Colombia ha habido grandes representantes.

Estar dentro de ellos es motivo de orgullo y alegría. En mi caso ha sido especial por el apoyo de la gente. Siempre he dicho que nunca pedaleé solo: pedaleé con todo un país. Esa energía se notaba a la hora de competir, cuando llegaba a una carrera y había un colombiano cerca para saludarnos o tomarse una foto.

Era una energía que nos daba mucho y también un gran compromiso para representarlos. No sé exactamente cómo es en otros deportes, pero nosotros siempre estuvimos muy cerca de nuestra gente y de la afición. Eso creó una conexión más fuerte. Más que los títulos, los galardones o los tiempos, me quedo con ese vínculo con el pueblo: cómo pedaleamos, luchamos, disfrutamos y lloramos juntos, y cómo terminamos celebrando este año en Cartagena.