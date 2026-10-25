Abelardo de la Espriella se reunió con la familia de la patrullera asesinada en Cali, anunció que su muerte no quedará impune

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró en su cuenta oficial de X que no descansarán hasta que los responsables de la muerte de la patrullera María José Recuero respondan ante la justicia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El sábado 24 de octubre de 2026 se conoció la muerte de la patrullera María José Recuero, de 20 años y oriunda de Montería, Córdoba, quien había resultado herida durante un atraco ocurrido el 23 de octubre en Cali.

Al respecto, el presidente Abelardo de la Espriella se reunió con los familiares de la patrullera y les expresó sus condolencias. El jefe de Estado dio detalles de lo ocurrido en su cuenta oficial de X.

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El mandatario colombiano afirmó que ninguna madre debería sufrir la pérdida de un hijo. También expresó sus condolencias a los familiares de la patrullera y aseguró que la muerte de María José Recuero no quedará impune. Abelardo de la Espriella sostuvo que no descansarán hasta que los responsables respondan ante la justicia.

Abelardo de la Espriella se reunió con los familiares de la patrullera María José Recuero y les expresó sus condolencias - crédito Isaac Bechara/Presidencia

“Hoy acompaño en Cali a la mamá y a la familia de nuestra patrullera María José Recuero, en medio de un dolor que ninguna madre debería vivir. Les he expresado personalmente mis condolencias y mi compromiso: ¡SU MUERTE NO QUEDARÁ IMPUNE! No descansaremos hasta que los responsables respondan ante la justicia (sic)”, afirmó.

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El presidente Abelardo de la Espriella insistió en que no dejará sola a la familia de la patrullera María José Recuero e indicó que la acompañará y le brindará toda la ayuda que esté a su alcance. El jefe de Estado afirmó que el sacrificio de la joven no será olvidado por Colombia.

“No voy a dejar sola a su familia. Los acompañaré y les brindaré toda la ayuda que esté a mi alcance. María José entregó su vida al servicio de la Patria y Colombia jamás olvidará su sacrificio. Que Dios les conceda fortaleza y consuelo”, aseveró.

En un video que publicó en sus redes sociales, el mandatario abrazó a la madre de la patrullera y conversó con otros familiares, a quienes expresó sus condolencias por la muerte de María José Recuero.

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Abelardo de la Espriella insistió en que no dejará sola a la familia de la patrullera María José Recuero e indicó que la acompañará y le brindará toda la ayuda que esté a su alcance - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Detalles de lo ocurrido

Según un comunicado de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, varios hombres armados abordaron a un integrante del Departamento de Policía del Valle del Cauca, que estaba de permiso, con el propósito de quitarle la motocicleta y otros objetos personales. El hecho derivó en la intervención de agentes de la Estación de Policía Municipal.

Durante la reacción policial hubo un intercambio de disparos. Un presunto responsable murió en el lugar, mientras tres policías resultaron heridos. Recuero no sobrevivió a las lesiones; otro uniformado continuaba en recuperación y un tercero recibió el alta médica, aunque quedó con incapacidad.

La institución informó que, tras el procedimiento, fueron decomisadas dos armas de fuego, cuatro teléfonos robados y una motocicleta que, al parecer, los asaltantes utilizaron para cometer el delito.

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La Policía Nacional lamentó el asesinato de la patrullera María José Recuero Suárez - crédito @PoliciaColombia/X

La Policía agregó: “En desarrollo del procedimiento policial se incautaron dos armas de fuego, cuatro celulares hurtados y una motocicleta que al parecer habría sido utilizada para cometer el ilícito. De acuerdo con la información recopilada, los presuntos delincuentes estarían involucrados en tres hurtos diferentes, cometidos horas antes, en otras partes de la ciudad”.

La Policía Nacional expresó su solidaridad con los allegados de Recuero y destacó su labor en la institución. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros, y les acompañamos en este difícil momento. Honramos su memoria y su compromiso con la protección de los colombianos. Su entrega y vocación de servicio permanecerán en el corazón de nuestra Institución”, indicó.

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El gobernador de Córdoba también se pronunció en X. Recordó que Recuero era oriunda de Montería y expresó su solidaridad con sus familiares, amigos y compañeros. El mandatario departamental lamentó la muerte de la joven, afirmó que perdió la vida mientras protegía a los ciudadanos en Cali y pidió fortaleza para sus seres queridos y para la Policía Nacional en medio del duelo que provocó el hecho en Córdoba.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de María José Recuero, una joven patrullera monteriana de apenas 20 años, quien perdió la vida mientras protegía a los ciudadanos en Cali. Nos llena de tristeza que una vida tan joven se apague a causa de la delincuencia. Mi abrazo solidario a su familia, seres queridos y a toda la Policía Nacional. Que Dios les dé fortaleza en este difícil momento”, expresó el mandatario departamental.

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