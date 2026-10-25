Deportes Tolima se iría de Ibagué: esta es la razón por la que no usaría el estadio Manuel Murillo Toro a inicios de 2027

La Alcaldía de Ibagué intervendrá el estadio Manuel Murillo Toro antes de la temporada 2027 y obligará al club a buscar otra sede - crédito Alejandro Rodríguez/Infobae Colombia

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El Deportes Tolima pasa por uno de sus peores momentos en los últimos tres años, pues los malos resultados, que provocaron el cambio de entrenador, lo tienen al borde de quedar afuera de los cuadrangulares de la Liga BetPlay y terminar la temporada 2026 antes de tiempo, si es eliminado en la fase de Todos contra Todos.

Se le suma ahora al Vinotinto y Oro que se iría del estadio Manuel Murillo Toro, por decisión de la Alcaldía de Ibagué, y la escuadra Pijao empezaría en las próximas semanas a mirar opciones de sede, lo que no será fácil, pues no desea alejarse de sus hinchas en la temporada 2027.

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Sumado a eso, el Tolima tiene la esperanza de volver a disputar un torneo internacional, ya sea la Copa Libertadores, que parece lejana con el paso de las fechas, o la Copa Sudamericana, cuyo único camino es la tabla de la reclasificación y empezó a ceder mucho terreno con los otros rivales.

¿Por qué el Tolima se irá de Ibagué?

El estadio Manuel Murillo Toro será intervenido antes de la temporada 2027 para renovar por completo su cancha y adecuar varias áreas del escenario. La obra, con una inversión superior a $1.000 millones, busca corregir el deterioro del terreno y mejorar las condiciones para partidos nacionales e internacionales.

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Los trabajos durarán cerca de cinco meses e incluirán el reemplazo del césped, la nivelación, aireación y filtración del terreno. También se adecuarán los accesos de los jugadores y los camerinos, además de instalar una malla sintética en la tribuna occidental del escenario.

Las obras en el estadio Manuel Murillo Toro costarán más de 1.000 millones de pesos y durarán cerca de cinco meses - crédito Junior FC

La cancha presenta sectores desnivelados, maleza y problemas de plagas. Las autoridades locales señalaron que han transcurrido aproximadamente 12 o 13 años desde la última intervención de fondo, de cara para los Juegos Nacionales de 2015 en la capital del departamento.

El contrato ya fue adjudicado y los materiales están listos, según Felipe La Rota, gerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI). El inicio dependerá de la participación del Deportes Tolima en la temporada actual y del cierre de su calendario competitivo de 2026.

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La cancha del escenario deportivo no recibe una intervención de fondo desde los Juegos Nacionales de 2015 - crédito Club Nacional de Uruguay

La programación de las obras deberá coordinarse con la agenda deportiva de Ibagué para 2027, que incluye el Campeonato Mundial de Actividades Subacuáticas, el Mundial Juvenil de Polo y una serie de Copa Davis entre Colombia y México, además de los juegos del Deportes Tolima.

Se acaba el tiempo para clasificar a cuadrangulares

Deportes Tolima cayó a la décima posición tras la jornada 15 de la Liga BetPlay, disputada el martes 20 de octubre, y quedó fuera del grupo de los ocho mejores con 20 puntos y diferencia de gol de cero. El equipo necesita recuperar terreno en las cuatro fechas restantes para sostener sus aspiraciones de disputar los cuadrangulares.

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Cúcuta Deportivo ascendió al octavo lugar con 21 unidades después de vencer 1-0 a Atlético Nacional en el estadio General Santander. Once Caldas, por su parte, quedó noveno, con diferencia de gol de +2, tras igualar 1-1 con Millonarios.

La salida de Tolima de los puestos de clasificación coincide con una racha de ocho partidos consecutivos sin victorias. El conjunto pijao acumuló cuatro empates y cuatro derrotas, con apenas 4 puntos de 24 posibles.

El equipo pijao acumula ocho partidos consecutivos sin victorias con un saldo de cuatro empates y cuatro derrotas - crédito Colprensa

El próximo compromiso será ante Deportivo Pasto el domingo 25 de octubre, a las 8:15 p. m., en el estadio Manuel Murillo Toro. Luego, el Vinotinto y Oro visitará a Deportivo Pereira, recibirá a Millonarios y cerrará esta secuencia como visitante frente a Deportivo Cali.

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La clasificación entre los ocho mejores suele requerir entre 28 y 30 puntos. Por esa razón, Tolima deberá obtener entre 8 y 10 unidades en los cuatro encuentros que le quedan, según el puntaje final necesario para asegurar un lugar en los cuadrangulares.