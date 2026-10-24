Karol G subió una “polaroid” vestida de novia y desató especulaciones en redes sociales

Karol G publicó en su cuenta de Instagram una imagen con vestido de novia que abrió diversas hipótesis entre sus seguidores, que incluyeron desde un nuevo lanzamiento hasta una nueva relación sentimental - crédito @karolg/Instagram

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Karol G puso en vilo las redes sociales y generó preguntas entre sus seguidores tras publicar una fotografía en la que aparece vestida de novia.

La imagen, compartida este sábado en su cuenta de Instagram, muestra una polaroid sostenida con la mano, en la que la cantante colombiana posa sentada al aire libre con un atuendo blanco de dos piezas.

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La publicación no incluyó ningún texto que explicara el contexto de la fotografía. No obstante, eso no le impidió acumular más de 376.000 “me gusta” y una gran cantidad de comentarios de usuarios que intentaron descifrar el significado de la imagen.

El vestido y los detalles de la fotografía

El atuendo de la artista estuvo compuesto por una falda de estilo velo, un top con mangas de malla y las uñas pintadas de blanco - crédito @karolg/Instagram

En la foto, Karol G lleva un vestido de encaje blanco compuesto por una falda larga de estilo velo y un top de mangas con detalles de malla en los brazos. Completa el atuendo con un velo en la cabeza y las uñas pintadas de blanco, un detalle que varios seguidores señalaron en los comentarios.

La artista, que suma más de 70 millones de seguidores en Instagram, mantiene un perfil reservado respecto a su vida sentimental en redes sociales —no tan así en las entrevistas brindadas durante el año, donde se ha mostrado más abierta a referirse al tema—, por lo que suele enfocar sus publicaciones en aspectos de su carrera musical, o bien a momentos más casuales.

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Por lo anterior, la imagen generó sorpresa entre su comunidad de fanáticos, que no tardó en plantear distintas hipótesis sobre su origen.

La hipótesis sobre Bruno Mars

Karol G y Bruno Mars protagonizaron rumores de romance desde hace varios meses, hecho que los propios artistas han ido alimentando con distintas interacciones - crédito captura de pantalla Bruno Mars / YouTube

Entre los comentarios más repetidos se destacó el de un usuario que escribió directamente “¿Con quién te casaste?”, generando una cadena de respuestas con diferentes teorías. Una cuenta respondió, aparentemente en tono de broma: “con Brunooo”, en referencia al cantante Bruno Mars.

El nombre del estadounidense no apareció de manera aislada entre los comentarios. El cantante protagonizó junto a Karol G una serie de episodios en los últimos meses que alimentaron versiones sobre un posible vínculo sentimental entre ambos, surgidas a partir de su colaboración musical en el tema Still, incluido en el álbum de la colombiana No me arrepiento de sentir tanto.

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Los rumores comenzaron en agosto, cuando Mars se sumó como invitado sorpresa al concierto de Karol G en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en una de las fechas de su gira mundial Viajando Por El Mundo Tropitour, para interpretar juntos la canción por primera vez en vivo.

Días después, el estadounidense publicó un video con la frase “cuando lo único que quieres es paz, pero te estás enamorando de una latina”, mensaje que sus seguidores vincularon de inmediato con la artista colombiana. La cantante respondió con una serie de fotografías junto a él en una celebración privada.

Las especulaciones escalaron en septiembre, cuando Mars dejó un comentario en una publicación de Karol G que decía “eso no parece actuación, Carolina”, en referencia al nombre de pila de la cantante. El episodio se repitió en octubre, con el estreno del videoclip de Dance With Me, canción del álbum The Romantic de Mars, en la que la colombiana aparece como protagonista de una historia romántica.

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Hasta el momento, ninguno de los dos artistas confirmó ni desmintió una relación sentimental, pero la foto de la Bichota volvió a colocar el tema sobre la mesa.

La hipótesis sobre Feid

El atuendo verde de Karol G y el mensaje de Feid sobre un fondo rosa reavivaron las especulaciones de sus seguidores sobre una posible reconciliación - crédito redes sociales - @feid/ Instagram

Entre las respuestas más comentadas, otro usuario planteó una teoría distinta: “tranqui bb, debe de ser un nuevo single, que se viene pronto, eso sí, díganle a Feid que se prepare que Karol lo va a matar”. El comentario vinculó la publicación con el cantante paisa, con quien la artista mantuvo una relación que terminó a comienzos de 2026.

Esta interpretación tiene dos frentes, pues por un lado apunta a que la cantante podría estar preparando una “tiradera” o, al menos, una canción abordando de forma abierta la ruptura con el intérprete de Luna. A su vez, durante los últimos días hubo rumores de una posible reconciliación entre ambos artistas, que tomaron fuerza luego de que volvieran a seguirse en Instagram y de que reaparecieran en sus perfiles fotografías juntos que eliminaron luego de anunciarse la ruptura. Una publicación del Ferxxo en sus historias de Instagram también fue tomada como un gesto de acercamiento entre ambos cantantes.

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Sobre esta posibilidad, ninguno de los involcurados se ha pronunciado, de momento.