Vibrante definición de los clasificados de la Primera B a los cuadrangulares: así quedó la tabla

La Primera B definió a los ocho clasificados a cuadrangulares del segundo semestre de 2026, cuando se conocerán los dos ascendidos a la Liga BetPlay - crédito Dimayor

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La Primera B definió oficialmente a los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales del segundo semestre de 2026, los cuales tendrán un toque especial porque, conforme pasen las jornadas, se podría conocer el primer ascendido o los dos equipos que subirán a la Liga BetPlay.

En la fecha 15, dos equipos lograron la clasificación y otro par salieron del grupo de los ocho, en una jornada llena de emociones, suspenso y tensión hasta el último segundo, pues la mayoría de escuadras contaban con opciones de acceder a la segunda ronda, en la que Independiente Valle del Cauca y Real Cundinamarca finalizaron en las primeras posiciones.

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De otro lado, la tabla de la reclasificación tomará más relevancia porque, dependiendo de los resultados en los cuadrangulares, hay opción de que se defina el primero de los dos ascensos a la “A”, como pasó en 2025 con Jaguares, que no necesitó de una gran final ante el Cúcuta Deportivo, el otro afortunado en ese entonces.

Así quedó la tabla de posiciones del segundo semestre de 2026 en la Primera B, luego de la fase de Todos contra Todos - crédito Dimayor

Definición de infarto en la B

El sábado 24 de octubre fue el día para los encuentros del Torneo BetPlay para organizar los ocho primeros de la tabla de posiciones, pues antes de la fecha solo se tenían a Independiente Valle del Cauca, Real Cundinamarca y Tigres como clasificados, mientras que Orsomarso, Leones y Barranquilla estaban eliminados tiempo atrás.

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Lo primero a tener en cuenta es que Unión Magdalena y Envigado entraron a los cuadrangulares sobre el final, pues hicieron la tarea de ganar en sus respectivos partidos y los resultados de los otros compromisos le permitieron escalar en medio de los otros ocho candidatos a acceder a las semifinales.

Unión Magdalena clasificó a los cuadrangulares de la Primera B gracias a que Bogotá eliminó al Real Santander en los últimos minutos - crédito Unión Magdalena

Mientras los antioqueños, campeones del primer semestre, cumplían con el triunfo 0-2 ante Patriotas en Tunja, donde los locales sufrieron porque salieron del grupo de los ocho primeros, los de Santa Marta no solo vencieron al Atlético FC por 1-0, sino que debieron esperar unos minutos para saber su futuro.

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Bogotá FC le dio la mano al Unión Magdalena con la eliminación de Real Santander, pues los capitalinos igualaron con los de Piedecuesta por 1-1, con una anotación del local en el último minuto en el estadio Enrique Olaya, lo que provocó que el Ciclón Bananero quedara octavo con 20 puntos y mejor diferencia de gol.

Bogotá FC empató 1-1 con el Real Santander, que se despidió de los cuadrangulares con un gol en el último segundo - crédito Bogotá FC

De los 10 clubes que buscaban los últimos cinco cupos a los cuadrangulares, los que consiguieron el objetivo fueron Real Cartagena, Deportes Quindío, Boca Juniors de Cali, Unión Magdalena y Envigado, que esperarán al domingo 25 de octubre para conocer sus rivales en los dos grupos.

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La reclasificación toma fuerza

Según el reglamento de la Primera B, los dos campeones de ambos semestres no necesariamente deben definir al ganador del año y primer ascendido en esa serie, así como tampoco en el repechaje para el perdedor, sino que existe un camino más rápido que premia la campaña de todo el año.

Las normas de la Dimayor indican que la tabla de reclasificación puede definir los ascensos sin tener que disputar la final anual, todo dependerá de cómo se den las cosas en los cuadrangulares y la final semestral, ya que el inciso A del artículo 21 indica que “si los clubes campeones ocupan la primera (1ª) y segunda (2ª) posición en la Tabla de Reclasificación Total, ambos clubes ascenderán y no habrá lugar a la Gran Final, ni al Repechaje”.

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Así va la tabla de la reclasificación de la Primera B, en la que se puede asegurar el ascenso o los cupos al repechaje - crédito Dimayor

El inciso B dice que “si un club campeón ocupa la primera (1ª) o segunda (2ª) posición en la Tabla de Reclasificación Total, será el primer club ascendido. El segundo cupo de ascenso se definirá entre el otro campeón que no ocupa la primera (1ª) o segunda (2ª) posición y el mejor club ubicado en la Tabla de Reclasificación Total del TORNEO BETPLAY DIMAYOR 2026, mediante el sistema de Repechaje, y en este caso no habrá Gran Final”.

Finalmente, el tercer inciso señala que sí habrá una final anual en la temporada 2026 “si los clubes campeones no ocupan la primera (1ª) o segunda (2ª) posición en la Tabla de Reclasificación Total”.

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