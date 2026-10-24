Colombia

Carlos Vives se hizo viral por su aparición en el cumpleaños de Charly García: en redes sociales lo tacharon de “insoportable”

Tras difundirse las imágenes, usuarios en redes sociales criticaron al cantante por sus posiciones políticas y por considerar que buscó robar protagonismo durante la celebración del músico argentino en Buenos Aires

El músico argentino Charly García festeja su cumpleaños rodeado de allegados y colegas, entre ellos Fito Páez. Durante el encuentro, le acercan una tarta decorada con velas encendidas y un emblema gráfico. García sopla las velas mientras los asistentes graban la escena con sus teléfonos móviles. Al finalizar, recibe el abrazo de Páez frente a los presentes.

Guardar

Carlos Vives, Fito Páez y Charly García protagonizaron un encuentro que trascendió el ámbito privado y se viralizó entre los seguidores de la música latinoamericana. El motivo: el cumpleaños número 75 del músico argentino, celebrado en La Fábrica, el espacio que funcionó como su casa-estudio durante años.

Un video difundido por la cuenta de La Fábrica mostró el momento exacto en que Vives y Páez cantaron el tradicional “feliz cumpleaños” a García, rodeados de otros allegados al artista. Las imágenes captaron una escena marcada por la cercanía, en la que tres referentes de distintas generaciones y países compartieron un festejo íntimo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la presencia de Vives en el festejo no fue bien recibida por una parte de los usuarios en redes sociales. Las críticas se multiplicaron en X, donde los comentarios cuestionaron tanto la postura política del cantante colombiano en años recientes, como lo que fue considerado como una tendencia a intentar acaparar la atención por encima del homenajeado.

“Qué pesado Carlos Vives!!!”, “Como putas logro meterse en esa mesa el asqueroso de Vives?”, “Hp Carlos Vives le gusta estar con Charly y luego va y vota al mamarracho de Abelardo”, “que mierda hace vives ahí lpm cuiden a Charly loco”, fueron algunas de las respuestas que más resonaron tras la difusión del encuentro.

PUBLICIDAD

Uno de los comentarios más sonados fue el de un usuario que reposteó la publicación original: “Carlos Bives, cómo estás sentado cerca a Fito Páez y sigues siendo la persona más molesta de la mesa”.

La presencia y comportamiento de Carlos Vives en el cumpleaños 75 de Charly García generó reacciones encontradas en la red - credito @odetothereds/X
La presencia y comportamiento de Carlos Vives en el cumpleaños 75 de Charly García generó reacciones encontradas en la red - credito @odetothereds/X

El cumpleaños coincidió con la participación de Vives y Páez en el festival Bamba, donde ambos se presentarán el próximo domingo 25 de octubre.

La elección de La Fábrica como escenario del festejo no fue casual: la propiedad, ubicada en Fitz Roy 1245, en el barrio porteño de Chacarita, operó como estudio de grabación de García entre 1989 y 2006. En ese período, el lugar fue testigo de la creación de discos como Say No More, La hija de la lágrima y El Aguante, publicados durante la que es considerada como su etapa más turbulenta en el ámbito personal y profesional.

En la actualidad, el espacio continúa activo bajo el nombre La Fábrica en Vivo, convertido en un bar del barrio de Palermo que combina música en vivo, gastronomía y coctelería.

El amor de Carlos Vives por el rock argentino

El artista se refirió con elogios a figuras como Carlos Gardel, Charly García o Leon Gieco durante su charla con Marcelo Tinelli - crédito Infobae

No es la primera vez que el cantante colombiano expresa su admiración por los referentes del rock argentino. En una entrevista con Marcelo Tinelli durante el ciclo Infobae Mundial, Vives fue más allá del reconocimiento habitual y definió a esos artistas como una verdadera escuela de pensamiento. “Mis filósofos, mis poetas, me llegaron con el rock argentino”, afirmó.

El samario explicó que su vínculo con Argentina tiene raíces familiares. Contó que su abuelo paterno viajó hasta el aeropuerto de Medellín con la intención de ver a Carlos Gardel el día en que el cantante murió en un accidente aéreo, en 1935. “Se le mató su estrella ahí”, recordó Vives sobre aquel episodio.

Sin embargo, fue el rock de las décadas del 60 y el 70 el que terminó de definir su formación artística. Entre sus referencias centrales, mencionó a Charly García, a quien sumó Pedro y Pablo, el dúo de folk rock que formaron Miguel Cantilo y Jorge Durietz en 1967 y que trascendió con temas como La marcha de la bronca y Yo vivo en esta ciudad. También citó a PorSuiGieco, el supergrupo integrado en 1974 por García, León Gieco, Nito Mestre, Raúl Porchetto y María Rosa Yorio, y al guitarrista David Lebón, figura clave de bandas como Pescado Rabioso y Serú Girán.

Porsuigieco portada
Carlos Vives destacó su admiración por los grupos del rock argentino de los 70 y 80, y especialmente por el supergrupo PorSuiGieco - crédito prensa INAMU

Vives recordó además que PorSuiGieco visitó Bogotá a comienzos de los años 70, dato que descubrió tiempo después, y que el grupo compuso una canción inspirada en ese viaje. El cantante tarareó el fragmento que conservaba en la memoria: “Otra vez debajo del sol de Bogotá”. La anécdota sorprendió a Marcelo Tinelli, quien no pudo contener la risa durante la entrevista.

El artista describió ese proceso de descubrimiento musical como una experiencia que marcó su forma de entender tanto la música como la vida. Tinelli, por su parte, señaló que esa faceta de Vives resulta poco conocida fuera de su círculo más cercano: “La gente no sabe todo lo que sos vos”, le dijo.

Temas Relacionados

Carlos VivesCharly GarcíaFito PaezColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Palmeiras vs. Santa Fe - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del juego de las “Leonas”

El cuadro bogotano buscará dar la sorpresa, ante una de las grandes candidatas a llevarse el título en Ecuador

Palmeiras vs. Santa Fe - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del juego de las “Leonas”

Hallan vivo a soldado desaparecido en Antioquia: llevaba seis días sin rastro tras ataque con drones, al parecer, ejecutados por las disidencias

El Ejército Nacional desplegó operaciones de búsqueda por tierra y aire desde el 18 de octubre para encontrar a Andrés Casterbondo Macías; ahora, investigan qué ocurrió con el uniformado durante los días en que permaneció sin contacto con su unidad

Hallan vivo a soldado desaparecido en Antioquia: llevaba seis días sin rastro tras ataque con drones, al parecer, ejecutados por las disidencias

Once Caldas vs. Deportivo Pereira EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del clásico cafetero en Manizales

Los blancos buscan un triunfo que los pueda meter en el grupo de los ocho primeros de la tabla y los “matecañas” necesitan los tres puntos para alejarse del fondo

Once Caldas vs. Deportivo Pereira EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del clásico cafetero en Manizales

Investigan posible caso de corrupción en cárcel donde está recluido alias Pichi: encontraron 8.000 millones de pesos en efectivo

El CTI de la Fiscalía ingresó al centro penitenciario y uno de los señalados por las autoridades es el director del lugar, para definir el origen de esa cantidad de dinero

Investigan posible caso de corrupción en cárcel donde está recluido alias Pichi: encontraron 8.000 millones de pesos en efectivo

Gobierno formalizó la derogatoria de los distritos mineros especiales y dio 30 días para levantar la delimitación sobre 5,3 millones de hectáreas

La Resolución 40579 del 22 de octubre de 2026 fija un plazo para retirar los polígonos establecidos en 11 departamentos y el litoral Pacífico

Gobierno formalizó la derogatoria de los distritos mineros especiales y dio 30 días para levantar la delimitación sobre 5,3 millones de hectáreas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Riaño desmintió un supuesto accidente y alertó por enlaces que buscan robar datos

Alejandro Riaño desmintió un supuesto accidente y alertó por enlaces que buscan robar datos

Andrea Valdiri explicó por qué se frenó la construcción de casas que prometió a dos quinceañeras

Karina García y Kris R reaparecieron juntos durante el concierto del cantante: respondieron a los rumores sobre el fin de su relación

Yina Calderón deslumbró con cuervos y un sombrero puntiagudo en los premios Billboard en Miami

Yina Calderón coincidió con Jessi Uribe, Manuel Turizo y Mike Bahía en los Billboard de la Música Latina 2026: esto les dijo

Deportes

Palmeiras vs. Santa Fe - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del juego de las “Leonas”

Palmeiras vs. Santa Fe - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del juego de las “Leonas”

Once Caldas vs. Deportivo Pereira EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del clásico cafetero en Manizales

América vs. Cúcuta - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Sebastián Viera explicó la ausencia de Teófilo Gutiérrez en la victoria de Junior ante Águilas Doradas: “No pasó nada extraordinario”

Director deportivo del Bayern Múnich se refirió a cuando podría regresar Vincent Kompany, técnico de Luis Díaz: “Hablamos de semanas”