Carlos Vives se hizo viral por su aparición en el cumpleaños de Charly García: en redes sociales lo tacharon de “insoportable”

El músico argentino Charly García festeja su cumpleaños rodeado de allegados y colegas, entre ellos Fito Páez. Durante el encuentro, le acercan una tarta decorada con velas encendidas y un emblema gráfico. García sopla las velas mientras los asistentes graban la escena con sus teléfonos móviles. Al finalizar, recibe el abrazo de Páez frente a los presentes.

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Carlos Vives, Fito Páez y Charly García protagonizaron un encuentro que trascendió el ámbito privado y se viralizó entre los seguidores de la música latinoamericana. El motivo: el cumpleaños número 75 del músico argentino, celebrado en La Fábrica, el espacio que funcionó como su casa-estudio durante años.

Un video difundido por la cuenta de La Fábrica mostró el momento exacto en que Vives y Páez cantaron el tradicional “feliz cumpleaños” a García, rodeados de otros allegados al artista. Las imágenes captaron una escena marcada por la cercanía, en la que tres referentes de distintas generaciones y países compartieron un festejo íntimo.

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Sin embargo, la presencia de Vives en el festejo no fue bien recibida por una parte de los usuarios en redes sociales. Las críticas se multiplicaron en X, donde los comentarios cuestionaron tanto la postura política del cantante colombiano en años recientes, como lo que fue considerado como una tendencia a intentar acaparar la atención por encima del homenajeado.

“Qué pesado Carlos Vives!!!”, “Como putas logro meterse en esa mesa el asqueroso de Vives?”, “Hp Carlos Vives le gusta estar con Charly y luego va y vota al mamarracho de Abelardo”, “que mierda hace vives ahí lpm cuiden a Charly loco”, fueron algunas de las respuestas que más resonaron tras la difusión del encuentro.

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Uno de los comentarios más sonados fue el de un usuario que reposteó la publicación original: “Carlos Bives, cómo estás sentado cerca a Fito Páez y sigues siendo la persona más molesta de la mesa”.

La presencia y comportamiento de Carlos Vives en el cumpleaños 75 de Charly García generó reacciones encontradas en la red - credito @odetothereds/X

El cumpleaños coincidió con la participación de Vives y Páez en el festival Bamba, donde ambos se presentarán el próximo domingo 25 de octubre.

La elección de La Fábrica como escenario del festejo no fue casual: la propiedad, ubicada en Fitz Roy 1245, en el barrio porteño de Chacarita, operó como estudio de grabación de García entre 1989 y 2006. En ese período, el lugar fue testigo de la creación de discos como Say No More, La hija de la lágrima y El Aguante, publicados durante la que es considerada como su etapa más turbulenta en el ámbito personal y profesional.

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En la actualidad, el espacio continúa activo bajo el nombre La Fábrica en Vivo, convertido en un bar del barrio de Palermo que combina música en vivo, gastronomía y coctelería.

El amor de Carlos Vives por el rock argentino

El artista se refirió con elogios a figuras como Carlos Gardel, Charly García o Leon Gieco durante su charla con Marcelo Tinelli - crédito Infobae

No es la primera vez que el cantante colombiano expresa su admiración por los referentes del rock argentino. En una entrevista con Marcelo Tinelli durante el ciclo Infobae Mundial, Vives fue más allá del reconocimiento habitual y definió a esos artistas como una verdadera escuela de pensamiento. “Mis filósofos, mis poetas, me llegaron con el rock argentino”, afirmó.

El samario explicó que su vínculo con Argentina tiene raíces familiares. Contó que su abuelo paterno viajó hasta el aeropuerto de Medellín con la intención de ver a Carlos Gardel el día en que el cantante murió en un accidente aéreo, en 1935. “Se le mató su estrella ahí”, recordó Vives sobre aquel episodio.

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Sin embargo, fue el rock de las décadas del 60 y el 70 el que terminó de definir su formación artística. Entre sus referencias centrales, mencionó a Charly García, a quien sumó Pedro y Pablo, el dúo de folk rock que formaron Miguel Cantilo y Jorge Durietz en 1967 y que trascendió con temas como La marcha de la bronca y Yo vivo en esta ciudad. También citó a PorSuiGieco, el supergrupo integrado en 1974 por García, León Gieco, Nito Mestre, Raúl Porchetto y María Rosa Yorio, y al guitarrista David Lebón, figura clave de bandas como Pescado Rabioso y Serú Girán.

Carlos Vives destacó su admiración por los grupos del rock argentino de los 70 y 80, y especialmente por el supergrupo PorSuiGieco - crédito prensa INAMU

Vives recordó además que PorSuiGieco visitó Bogotá a comienzos de los años 70, dato que descubrió tiempo después, y que el grupo compuso una canción inspirada en ese viaje. El cantante tarareó el fragmento que conservaba en la memoria: “Otra vez debajo del sol de Bogotá”. La anécdota sorprendió a Marcelo Tinelli, quien no pudo contener la risa durante la entrevista.

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El artista describió ese proceso de descubrimiento musical como una experiencia que marcó su forma de entender tanto la música como la vida. Tinelli, por su parte, señaló que esa faceta de Vives resulta poco conocida fuera de su círculo más cercano: “La gente no sabe todo lo que sos vos”, le dijo.