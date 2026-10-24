Colombia

Kris R recibió 30 premios de Warner Music gracias al éxito de su música en “streaming”, antes de su concierto en el Movistar Arena

El sello entregó distinciones de Oro, Platino y Diamante tras contabilizar millones de reproducciones de sus temas en plataformas digitales, durante los últimos 15 meses

Kris R reunió a más de 12 mil personas en el Movistar Arena de Bogotá durante el paso de su gira 'El Trap de Kolombia World Torque' - crédito cortesía Warner Music Group
Kris R reunió a más de 12 mil personas en el Movistar Arena de Bogotá durante el paso de su gira 'El Trap de Kolombia World Torque' - crédito cortesía Warner Music Group
Guardar

Kris R se presentó con entradas agotadas en el Movistar Arena de Bogotá, en un show que reunió a más de 12 mil personas como parte de la gira El Trap de Kolombia World Torque.

La puesta en escena recorrió, a través de un relato biográfico, la trayectoria del artista desde el nacimiento hasta la consolidación como una de las figuras del trap colombiano, con un formato que incluyó un segundo escenario entre el público y la participación de invitados como Cosculluela, Jory Boy, Tury, Guelo Star, GeezyDee, Fanta Rosario y Nanpa Básico.

PUBLICIDAD

Previo al show, el artista recibió un reconocimiento por parte del sello Warner Music, que entregó al artista colombiano un total de 30 placas de certificación que reconocen los resultados de sus últimos 15 meses de trabajo junto a la multinacional de management Fundamentals. El anuncio se produjo una semana después del lanzamiento de su segundo álbum de estudio.

El sello Warner Music entregó a Kris R 30 placas de certificación por su rendimiento comercial en plataformas digitales - crédito cortesía Warner Music Group
El sello Warner Music entregó a Kris R 30 placas de certificación por su rendimiento comercial en plataformas digitales - crédito cortesía Warner Music Group

Entre los sencillos reconocidos, los más destacados de Kris R incluyeron Ganas, Tuki Tuki, Gamina, 4 Life, Ganas Remixxx y Éxtasis, temas que superan conjuntamente las 237 millones de reproducciones en plataformas digitales.

A esa lista se suman dos álbumes certificados por la discográfica. El más reciente, El Trap de Kolombia, publicado el 12 de marzo de 2026 con 14 canciones y colaboraciones de Darell, Myke Towers, Noriel, Hanzel La H y Neutro Shorty, obtuvo la certificación Diamante tras alcanzar 185 millones de reproducciones.

PUBLICIDAD

El álbum 'El Trap de Kolombia' obtuvo la certificación Diamante tras alcanzar 185 millones de reproducciones - crédito Spotify
El álbum 'El Trap de Kolombia' obtuvo la certificación Diamante tras alcanzar 185 millones de reproducciones - crédito Spotify

Según la descripción editorial de Apple Music, el disco profundiza en la “habilidad para el rap melódico” del artista, con variaciones de ritmo como la “burbujeante” PH y el “mutado corte boom-bap” de Trap sin T.

En cuanto a su debut, Una Valija en Sentimiento, lanzado el 7 de agosto de 2025, logró el Platino con 95,1 millones de reproducciones. Con 10 canciones y la participación de Blessd, Dei V, Ryan Castro y Almighty; Apple Music describió este proyecto como “su declaración musical más sólida hasta la fecha”, con temas como Más Chimba, de influencia dancehall, y La del Proceso y Cositas, que retoman sonidos clásicos a tempos más lentos.

El debut de Kris R, 'Una Valija en Sentimiento' alcanzó la certificación Platino con 95,1 millones de reproducciones - crédito Spotify
El debut de Kris R, 'Una Valija en Sentimiento' alcanzó la certificación Platino con 95,1 millones de reproducciones - crédito Spotify

El respaldo de la discográfica coincide con el desempeño del artista en las listas musicales. Durante 46 semanas, entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, Kris R colocó 26 canciones distintas en el Billboard Colombia Hot 100 y permaneció en el Top 10 durante 40 de esas semanas.

De acuerdo con Warner, en noviembre de 2025 Kris R llegó a tener 13 temas simultáneamente en el listado. Entre sus resultados más destacados sobresale Yogurcito Remix, tema de Blessd, en el que figuró como invitado junto a Anuel AA, Luar La L y ROA. Este alcanzó el número uno durante siete semanas y acumuló 42 semanas en la lista. Ganas llegó al segundo lugar con 33 semanas en el ranking; Gamina alcanzó el tercer puesto, y Pico y Chao, con W Sound y Ovy On The Drums, llegó al número cuatro.

El 15 de octubre, una semana antes del concierto en Bogotá, Kris R lanzó ETDK2, segunda entrega de la saga El Trap de Kolombia. El álbum, compuesto por 14 canciones, incluyó colaboraciones con Arcangel, Nicky Jam, De La Ghetto, Cris MJ, Cosculluela, GeezyDee y Blessd, entre otros artistas de la escena urbana. La producción debutó en el puesto cuatro del ranking mundial de álbumes debut de Spotify, un resultado que la discográfica destacó como hecho sin precedentes para el género en el país.

El show en el Movistar Arena formó parte del cierre de la etapa colombiana de la gira El Trap de Kolombia World Torque, que recorrió más de 40 ciudades de Estados Unidos, Europa y América. El recorrido continuará el 23 de noviembre en el DAVIarena, en Sabaneta, Antioquia.

Karina García acompañó a Kris R en la tarima

La modelo acompañó al rapero durante su concierto en el Movistar Arena, donde ambos compartieron besos y abrazos frente a los asistentes - crédito @xoxo_cd_/ X

El concierto se viralizó en redes sociales por la aparición de Karina García, pareja del artista, en medio de rumores sobre una posible crisis en la relación. Días antes de la presentación, ambos habían eliminado fotografías compartidas de sus perfiles y dejado de mostrarse juntos en público, una situación que generó especulaciones entre sus seguidores pese a que Kris R había asegurado previamente que el vínculo se mantenía intacto.

La noche del show, la pareja apareció junta antes del inicio del concierto y protagonizó varios gestos de afecto frente a las cámaras. García, que espera un hijo de Kris R, acompañó al artista sobre el escenario durante la interpretación de 4 Life, momento en el que el cantante se arrodilló frente a ella y le dio un beso en el vientre, un gesto que generó una fuerte reacción del público y se multiplicó después en plataformas como TikTok, Instagram y X.

Temas Relacionados

Kris RMovistar ArenaCertificacionesEl Trap de Kolombia World TorqueColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Once Caldas vs. Deportivo Pereira EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del clásico cafetero en Manizales

Los blancos buscan un triunfo que los pueda meter en el grupo de los ocho primeros de la tabla y los “matecañas” necesitan los tres puntos para alejarse del fondo

Once Caldas vs. Deportivo Pereira EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del clásico cafetero en Manizales

América vs. Cúcuta - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Los “Diablos Rojos” buscarán retornar al liderato del fútbol colombiano ante el cuadro “Motilón” que viene con confianza tras su triunfo ante Atlético Nacional

América vs. Cúcuta - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Medellín activará el Escudo de las Américas para combatir el narcotráfico y el crimen transnacional: “Que se tengan duro los criminales”

La estrategia contempla la coordinación entre Colombia y Estados Unidos, la creación de un centro de operaciones para apoyar las investigaciones contra los cárteles y las redes financieras vinculadas con actividades ilícitas

Medellín activará el Escudo de las Américas para combatir el narcotráfico y el crimen transnacional: “Que se tengan duro los criminales”

Santa Fe es semifinalista de la Copa Libertadores Femenina: venció a Palmeiras en penales por 3-2

Las cardenales empataron por 2-2 en los últimos minutos y lograron la clasificación desde los 12 pasos, con Jimena Ospina como la figura por dos atajadas

Santa Fe es semifinalista de la Copa Libertadores Femenina: venció a Palmeiras en penales por 3-2

Nueva polémica de Sencia con El Campín por tala de palmeras alrededor del espacio: tenía permiso de la Alcaldía de Bogotá

El administrador del escenario y todo el complejo viene del escándalo por el mantenimiento de la gramilla, que provocó procesos con el Idrd e indagaciones de la Contraloría y la Personería de Bogotá

Nueva polémica de Sencia con El Campín por tala de palmeras alrededor del espacio: tenía permiso de la Alcaldía de Bogotá
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Karol G subió una “polaroid” vestida de novia y desató especulaciones en redes sociales

Karol G subió una “polaroid” vestida de novia y desató especulaciones en redes sociales

Carlos Vives se hizo viral por su aparición en el cumpleaños de Charly García: en redes sociales lo tacharon de “insoportable”

Premios Macondo 2026: fecha, hora y dónde ver la ceremonia en vivo

Alejandro Riaño desmintió un supuesto accidente y alertó por enlaces que buscan robar datos

Andrea Valdiri explicó por qué se frenó la construcción de casas que prometió a dos quinceañeras

Deportes

América vs. Cúcuta - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

América vs. Cúcuta - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Santa Fe es semifinalista de la Copa Libertadores Femenina: venció a Palmeiras en penales por 3-2

Nueva polémica de Sencia con El Campín por tala de palmeras alrededor del espacio: tenía permiso de la Alcaldía de Bogotá

Once Caldas vs. Deportivo Pereira EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del clásico cafetero en Manizales

Sebastián Viera explicó la ausencia de Teófilo Gutiérrez en la victoria de Junior ante Águilas Doradas: “No pasó nada extraordinario”