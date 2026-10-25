Colombia

Denuncian elefante blanco del Icbf en Bogotá: un edificio lleva más de una década sin entrar en funcionamiento

El inmueble está ubicado en el barrio Centenario, de la localidad Rafael Uribe Uribe. Se invirtieron más de $4.600 millones para la obra

En 2024 se firmó un contrato para la adecuación y finalización de la obra, pero sigue inconclusa - crédito Suministrada a Infobae Colombia
En 2024 se firmó un contrato para la adecuación y finalización de la obra, pero sigue inconclusa - crédito Suministrada a Infobae Colombia
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Presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de los recursos ahora sacuden al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). La nueva administración habría encontrado un “elefante blanco” de la entidad en Bogotá.

De acuerdo con información suministrada a Infobae Colombia, se trata de un edificio de cinco pisos ubicado en el barrio Centenario, de la localidad Rafael Uribe Uribe, para el cual se invirtieron más de $4.600 millones desde 2014 y, 12 años después, la obra sigue sin finalizar.

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De igual manera, según un informe de la Oficina de Control Interno disciplinario del Icbf, ante el incumplimiento inicial del acuerdo contractual, en 2024 se firmó un nuevo contrato para la adecuación y finalización de la obra, el cual también presenta incumplimientos. El avance de la obra es de apenas el 76%, con corte a 2026.

Los recursos para el edificio del Icbf se destinaron inicialmente en 2014 - crédito Suministrada a Infobae Colombia
Los recursos para el edificio del Icbf se destinaron inicialmente en 2014 - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Wilfredo Pulido, un ciudadano que lleva más de 30 años viviendo en el sector donde está ubicado el inmueble, reforzó la denuncia. Según explicó, al parecer, más de 70 funcionarios iban a ser ubicados en el edificio para la prestación de servicios del Icbf, pero, como la obra está inconclusa, trabajan “hacinados” en otra sede.

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Asimismo, indicó que la comunidad ha tratado de encontrar respuestas sobre el abandono de la obra, pero las explicaciones que han recibido al respecto presuntamente no son claras y las medidas que han dicho que se tomarán no se ajustan a la realidad.

“Lleva más de tres años en obra, iba a ser entregada hace tiempo, pero está inconclusa, sigue ahí perjudicando a toda la comunidad. Supuestamente era para 75 funcionarios, pero ellos están hacinados en otra sede cercana. No sabemos qué van a hacer de esta obra porque hemos tocado varias puertas y nadie nos da respuesta, dicen que lo van a demoler, que lo van a dejar, pero al final no hacen nada con ese elefante blanco”, aseguró el ciudadano, citado por Caracol Radio.

La comunidad advierte que el elefante blanco del Icbf facilita la delincuencia en el sector - crédito Suministrada a Infobae Colombia
La comunidad advierte que el elefante blanco del Icbf facilita la delincuencia en el sector - crédito Suministrada a Infobae Colombia

De acuerdo con el denunciante, el hecho de que la obra esté inconclusa supone un problema para la comunidad en la medida en que sirve para facilitar la delincuencia y, además, afecta la estética del sector. A su juicio, ese espacio podría ser destinado para beneficiar a personas en condición de vulnerabilidad o que requieran ayuda.

“Sean claros con la comunidad, ese edificio ahí sin prestar ningún servicio se ve terrible para el sector, hay delincuencia, su fachada es horrible y no hace nada acá. Denle este lugar a los niños y a las madres, ellos lo necesitan, ojalá que la próxima vez que venga algún medio por acá sea para su inauguración y no para otra denuncia”, dijo Wilfredo Pulido.

Icbf aseguró que busca la transparencia en la entidad

En una comunicación oficial, la entidad indicó que, de cara a 2027, buscará apostarle a la transparencia en el manejo de los recursos públicos, en aras de cumplir con uno de sus ejes principales: el fortalecimiento de los servicios de la atención integral a la primera infancia. En la proyección que tiene figura la atención de 1,8 millones de beneficiarios en más de 65.000 unidades en Colombia.

- crédito @ICBFColombia/X
El Icbf reforzará la revisión de los procesos aplicados para vincular a proveedores y contratistas - crédito @ICBFColombia/X

“La transformación también tendrá como prioridad el manejo transparente y riguroso de los $11,9 billones presupuestados para 2027 en el Icbf (según Decreto 1599 de 2026), buscando que los recursos lleguen efectivamente a quienes los necesitan”, se lee en el comunicado de la entidad.

En ese sentido, el Icbf aseguró que, en materia contractual, se reforzará la revisión de los procesos aplicados para vincular a proveedores y contratistas, buscando que sean idóneos y eficientes.

“El Icbf busca que su renovación se traduzca en resultados concretos que permitan mejorar los servicios, mayor eficiencia institucional, transparencia en el uso de los recursos y una gestión enfocada en la niñez y la familia de toda la patria”, precisó.

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