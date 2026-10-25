Colombia

Abelardo de la Espriella anunció la incautación de 555 kilos de cocaína en operación multinacional: “¡No habrá frontera donde puedan esconderse!”

El operativo Zeus Guyana contó con la participación de Colombia, República Dominicana y Estados Unidos, permitió interceptar una lancha rápida y dejó tres personas capturadas

La operación fue liderada por la Fuerza Aérea Colombiana, cuyas capacidades de vigilancia e inteligencia aérea permitieron localizar una lancha rápida y hacer seguimiento a sus movimientos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
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En la tarde del sábado 24 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la incautación de 555 kilogramos de cocaína durante una operación multinacional en la que participaron autoridades colombianas, dominicanas y estadounidenses. El procedimiento, denominado Zeus Guyana, también permitió interceptar una lancha rápida y capturar a tres personas, de acuerdo con la información divulgada por el mandatario en sus redes sociales.

Según el reporte presidencial, la operación fue liderada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que coordinó acciones con las autoridades de República Dominicana y Estados Unidos. El procedimiento se desarrolló mediante labores de vigilancia e inteligencia aérea que permitieron identificar la embarcación, hacer seguimiento a sus movimientos y facilitar su posterior interceptación en el mar.

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Los resultados fueron presentados por el presidente como parte de las acciones coordinadas entre países para combatir el tráfico de drogas mediante rutas marítimas.

De la Espriella advierte que “no habrá tregua” contra el narcotráfico

De la Espriella advirtió que las redes criminales no podrán utilizar las fronteras ni las rutas marítimas para evadir a las autoridades - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
De la Espriella advirtió que las redes criminales no podrán utilizar las fronteras ni las rutas marítimas para evadir a las autoridades - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Tras comunicar los resultados de la operación, el mandatario reiteró que su Gobierno mantendrá las acciones contra las organizaciones dedicadas al transporte y comercialización de estupefacientes. En su publicación, insistió en que la persecución de estas redes abarcará distintos escenarios y medios de transporte. “¡Al narcotráfico lo perseguimos por tierra, mar y aire! ¡No habrá tregua contra el crimen!”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.

El presidente también se refirió al uso de rutas marítimas por parte de las estructuras criminales para movilizar cargamentos ilegales y advirtió que las fronteras nacionales y las extensiones oceánicas no impedirán las operaciones de las autoridades. “¡Que les quede claro a los narcoterroristas: no hay fronteras que los protejan ni océanos donde puedan esconderse!”, manifestó el mandatario.

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En su pronunciamiento, De la Espriella señaló que la cooperación con otros países continuará como parte de la estrategia para cerrar las rutas utilizadas por las organizaciones dedicadas al narcotráfico. También planteó la necesidad de afectar los recursos económicos de estas estructuras y avanzar en su desmantelamiento. “Seguiremos trabajando con nuestros aliados internacionales para cerrarles las rutas del narcotráfico, golpear sus finanzas y desmantelar las organizaciones criminales que pretenden enriquecerse envenenando al mundo”, afirmó.

Antecedente de la incautación de cocaína en Cartagena

Según el balance divulgado previamente por De la Espriella, durante los primeros 75 días de su Gobierno la Fuerza Pública había incautado 132 toneladas de cocaína, valoradas en 6.108 millones de dólares - crédito Armada de Colombia
Según el balance divulgado previamente por De la Espriella, durante los primeros 75 días de su Gobierno la Fuerza Pública había incautado 132 toneladas de cocaína, valoradas en 6.108 millones de dólares - crédito Armada de Colombia

El anuncio de la operación Zeus Guyana se produjo después de otro procedimiento contra el narcotráfico informado el 21 de octubre, cuando las autoridades colombianas reportaron la incautación de más de 7,6 toneladas de cocaína en el puerto de Cartagena de Indias, sobre el mar Caribe. El decomiso fue presentado como el mayor realizado en esa terminal portuaria durante la última década.

En esa ocasión, De la Espriella destacó el resultado de la Policía Nacional y señaló que el cargamento tenía como destino Países Bajos. El presidente calificó el procedimiento como un “Golpe contundente al narcotráfico” y reiteró su posición frente a las organizaciones criminales.

En el balance divulgado entonces, el mandatario indicó que, durante los primeros 75 días de su Gobierno, la fuerza pública había incautado 132 toneladas de cocaína, valoradas en 6.108 millones de dólares. También sostuvo que impedir la distribución de estas sustancias y afectar los ingresos de las redes criminales formaba parte de las acciones para reducir su capacidad operativa.

- crédito Ovidio Gonzále/Presidencia
El presidente señaló que la cooperación internacional continuará enfocada en cerrar las rutas del narcotráfico, afectar las finanzas de las organizaciones criminales y avanzar en su desmantelamiento - crédito Ovidio Gonzále/Presidencia

Por su parte, la Policía Nacional informó que la droga decomisada en Cartagena estaba oculta mediante la modalidad de mezcla con panela pulverizada. Según la institución, el cargamento representaba una afectación superior a 42.000 millones de pesos para las finanzas criminales y evitaba que 19 millones de dosis llegaran a los mercados ilegales.

Ambos procedimientos fueron comunicados por el Gobierno en el marco de sus anuncios sobre la lucha contra el narcotráfico. Abelardo de la Espriella ha sido contundente en señalar que en su administraciónno habrá espacio para los criminales”.

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