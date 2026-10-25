Condenaron a Heinz Pool Buleje, ciudadano peruano-americano, por delitos sexuales cometidos en Colombia: “Ofrecía fiesta, dinero, drogas”

Heinz Pool Buleje fue condenado por delitos sexuales cometidos en Colombia. En 2017, lo encontraron con menores de edad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y @FicoGutierrez/X

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que un ciudadano extranjero fue condenado por cometer delitos sexuales en Colombia. Se trata de Heinz Pool Buleje, un hombre peruano-americano que en 2017 fue encontrado en una finca en Copacabana, Antioquia, con 16 menores de edad.

De acuerdo con el mandatario local, el sujeto en cuestión hacía ofrecimientos de todo tipo a cambio de tener prácticas sexuales con menores. “Este descarado les ofrecía fiesta, dinero, drogas y alcohol a cambio de sexo. Y justo cuando fue allanada esta finca, este hombre se encontraba con una menor de 15 años”, precisó Gutiérrez en una publicación en su cuenta de X.

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Según precisó, el agresor sexual fue condenado a una pena privativa de la libertad de 23 años por el delito de explotación sexual comercial de una menor.

El alcalde aseguró que desde que empezó su administración, más de 10 señalados agresores sexuales han sido condenados. “Que los extranjeros sepan que si vienen a Medellín a delinquir, van a terminar pagando y bastante caro. Ya van 14 condenados desde el 2024 y vamos por más”, aseveró.

El alcalde Federico Gutiérrez celebró la condena de Heinz Pool Buleje - crédito @FicoGutierrez/X

La no extradición de Heinz Pool Buleje

El hombre extranjero fue solicitado en extradición en su momento por los delitos sexuales que cometió, pero la Corte Suprema de Justicia emitió un concepto desfavorable al pedido de extradición. De acuerdo con la providencia que presentó el 21 de junio de 2023, el ahora condenado era requerido por las autoridades estadounidenses desde 2020.

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En 2020, Gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en Colombia, pidió la detención provisional con fines de extradición del ciudadano peruano-americano por “viajar al extranjero con fines comerciales con la intención de involucrarse en conductas sexuales ilícitas con menores de edad”, según determinó la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois.

“El Fiscal General de la Nación, mediante resolución del 9 de septiembre de 2020, decretó la captura con fines de extradición de HEINZ POOL RIGOBERTO BULEJE, proveído notificado al solicitado el día 13 de noviembre del mismo año, al momento de efectuar su aprehensión”, precisó la Corte Suprema de Justicia en la providencia.

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La Corte emitió concepto desfavorable al pedido de extradición de Heinz Pool Rigoberto Buleje - crédito Luisa González/Reuters

El delegado del Ministerio Público solicitó entonces a la corporación que emitiera un concepto sobre dicha petición. Esto, al considerar que se cumplieron todas las condiciones para ello: “Se allegó la documentación exigida para el caso, la persona aprehendida por cuenta del trámite fue identificada plenamente, los hechos juzgados tuvieron consecuencias en el Estado reclamante”.

Sin embargo, el defensor del agresor sexual pidió que se generara un concepto desfavorable al requerimiento de extradición, alegando que los hechos por los cuales sería juzgado su representado estaban siendo investigados en Colombia, ante el Juzgado Once Penal de Circuito de Medellín, y no en Estados Unidos.

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Tras evaluar la situación jurídica del ciudadano extranjero, la Corte Suprema conceptuó desfavorablemente al pedido de extradición formulado por Estados Unidos. Esto, al considerar que, en este caso, era necesario “privilegiar la aplicación de la ley colombiana”, teniendo en cuenta que los delitos en los que incurrió el entonces procesado fueron cometidos en Colombia y que las víctimas también son de esa nacionalidad.

“Como las conductas atribuidas a HEINZ POOL RIGOBERTO BULEJE ocurrieron, en su totalidad, en Colombia, las víctimas son de nacionalidad colombiana y los hechos ya están siendo objeto de juzgamiento por las autoridades judiciales competentes de este país, la Sala estima que, en aplicación de los principios de territorialidad, soberanía nacional y aut dedere aut judicare, así como de las prerrogativas consagradas en el protocolo precitado, lo procedente es privilegiar la aplicación de la ley colombiana, con independencia del trámite de extradición iniciado con posterioridad -4 de septiembre de 2020-”, precisó la Corte en la providencia, que tuvo a Myriam Ávila Roldán como magistrada ponente.

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