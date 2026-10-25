Él es Ricardo Arias Macías, el hombre de confianza de De la Espriella que llegaría a la Consejería Presidencial de Derechos Humanos

Ricardo Arias Macías trabajó con Abelardo de la Espriella durante la contienda electoral y ahora podría asumir una responsabilidad dentro de la Casa de Nariño - crédito @Arias_Ricardo/X

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El Gobierno nacional, en cabeza del presidente, Abelardo de La Espriella, inició el trámite formal para designar a Ricardo Arias Macías como titular de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

La hoja de vida del funcionario fue publicada en la plataforma oficial de aspirantes de la Presidencia de la República el 23 de octubre de 2026, paso reglamentario indispensable para expedir el decreto de nombramiento en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

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Arias Macías es una persona de confianza del mandatario, con el que trabajó durante la contienda electoral presidencial. Además de su labor política en la campaña, el nuevo consejero aspiró a la Cámara de Representantes en los comicios legislativos de 2026 con el aval del partido cristiano Colombia Justa y Libres, colectividad fundada y liderada por su papá, Ricardo Arias Mora.

Ricardo Arias Macías aparece como aspirante a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, tras la publicación de su hoja de vida - crédito Dapre

Con la llegada de Arias a la Consejería de Derechos Humanos, tendrá la responsabilidad de asesorar al presidente de la República y articular las políticas del Gobierno nacional orientadas a promover, proteger y garantizar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) -funciones propias de este departamento-. Entre sus principales retos estará replantear el esquema de garantías territoriales, de acuerdo con las directrices de la administración de De la Espriella.

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Y es que el Ejecutivo busca transformar los mecanismos creados tras el Acuerdo de Paz de 2016 y apartarse de la política de seguridad del gobierno anterior de Gustavo Petro.

El propio jefe de Estado desmontó la política de ‘Paz Total’, por medio de varios decretos, bajo el argumento de que este esquema facilitó el fortalecimiento de organizaciones al margen de la ley dedicadas al narcotráfico y a la extorsión en zonas rurales, por lo que el nuevo consejero deberá seguir con esta línea de política de seguridad que tiene el mandatario.

La posible designación de Ricardo Arias coincide con los planes de Abelardo de la Espriella para modificar el enfoque de seguridad y distanciarse de la política de 'Paz Total' - crédito Isaac Bechara/Presidencia

El perfil de Ricardo Arias que podría asumir la estrategia del Gobierno

El expediente laboral radicado ante la Función Pública certifica que Arias es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, título obtenido en septiembre de 2012.

Su formación de posgrado incluye una Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo, culminada en agosto de 2015, y estudios de posgrado en Gobierno y Políticas Públicas finalizados en mayo de 2025. En su registro de competencias lingüísticas reporta dominio de los idiomas inglés, francés e italiano.

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La trayectoria en la administración pública de Arias supera los 10 años de servicio en distintas entidades estatales. Su paso institucional más reciente fue en la Defensoría del Pueblo, donde ejerció como defensor en el área del Sistema de Alertas Tempranas desde septiembre de 2020 hasta septiembre de 2024, durante la administración de Carlos Camargo Assis, entre los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro.

Además, entre marzo de 2019 y septiembre de 2020, se desempeñó como director técnico en el Ministerio del Interior bajo la gestión de Nancy Patricia Gutiérrez en el mandato de Iván Duque.

Ricardo Arias Macias trabajó en la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación y la Presidencia de la República - crédito @Arias_Ricardo/X

Su recorrido por organismos del Estado incluye también labores como profesional universitario en la Procuraduría General de la Nación en el área de acompañamiento a víctimas entre 2015 y 2017, vinculaciones con la Cámara de Representantes y un paso por la Presidencia de la República como secretario de despacho entre 2013 y 2014.

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La llegada de Arias al alto gobierno consolida la presencia de figuras con pertenencia a sectores confesionales y cristianos dentro de la estructura de la Casa de Nariño. Esta orientación se suma a nombramientos previos como el del entrante ministro del Interior, Alejandro Ordóñez.

Una vez se cumpla el tiempo de publicación de la hoja de vida exigido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el jefe de Estado firmará el decreto de posesión para que Ricardo Arias Macías asuma las funciones de la consejería.