Andrea Petro salió en defensa de su papá, Gustavo Petro, tras las polémicas preguntas de Angie Rodríguez: “Ya le conocí a sus parejas”

A través de una dinámica de preguntas en Instagram, la empresaria rechazó los señalamientos contra el exmandatario y dejó ver su postura frente a Rodríguez - crédito @andreapetro91/Instagram

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Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, se pronunció de manera pública sobre el futuro político de su padre y respondió a las controversias que involucran señalamientos de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

A través de la dinámica de ‘cajita de preguntas’ en Instagram con sus seguidores, la empresaria y CEO de la marca de ropa sostenible Bachué descartó que el exmandatario deba dar un paso al costado de la vida pública y desestimó las acusaciones sobre presuntos vínculos con menores de edad.

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Durante la actividad, los usuarios le consultaron si consideraba conveniente que el dirigente de izquierda se retire de los escenarios políticos, teniendo en cuenta que ya terminó su mandato presidencial de cuatro años el 7 de agosto de 2026.

Frente a esta inquietud, la hija del exmandatario respaldó la permanencia de su padre en el panorama electoral de Colombia: “No, para nada, él todavía es una personalidad política sumamente importante y necesaria en el país”.

Andrea Petro defendió la continuidad política de su padre, Gustavo Petro, y aseguró que sigue siendo una figura importante para Colombia - crédito @andreapetro91/Instagram - Presidencia

La empresaria recalcó que, desde su perspectiva familiar, el ex jefe de Estado todavía dispone de tiempo y facultades para intervenir en las decisiones del país. En ese orden de ideas, insistió en que su figura sigue siendo relevante para las discusiones ciudadanas y los proyectos colectivos de su sector político.

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“Él todavía tiene años por delante en la política, así que no, a mí no me parece que debería retirarse de la política”, expresó la empresaria antes de recalcar su postura con una frase concluyente: “Al contrario, él mientras pueda tiene que estar ahí”.

Pero no solo esto, políticamente, contestó, ya que en sus historias también abordó las acusaciones formuladas en medios de comunicación por Angie Rodríguez, que sostuvo que en el entorno de la Casa de Nariño se presentaron conductas indebidas y lanzó afirmaciones sobre la supuesta presencia de menores de edad trans en reuniones privadas.

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Andrea Petro sostuvo que su padre todavía tiene años por delante en la política colombiana - crédito @andreapetro91/Instagram

Sobre las polémicas declaraciones de Angie Rodirguez, esto dijo Andrea Petro

La controversia escaló luego de una entrevista concedida por Rodríguez al periodista Daniel Samper Ospina, en la cual la exfuncionaria exigió respuestas directas al exmandatario sin aportar soportes documentales.

“Cuenten qué era lo que pasaba, ¿había niños travestis ahí? Contésteme, señor presidente. ¿Había niños travestis? Le estoy haciendo una pregunta y tengo todo el derecho de hacerla. ¿Había? Y si no había, compruebe que lo que yo estoy diciendo es mentira”, aseguró Rodríguez durante la transmisión.

Ante la afirmación, el periodista intervino de inmediato para recordarle los principios jurídicos sobre la carga probatoria al formular denuncias de esa naturaleza ante la opinión pública: “¿Cómo va a comprobar él una acusación que tú lanzas de si él estaba con niños travestis? Al revés, el peso de la prueba lo tienes tú que lo estás acusando”.

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“Tú tendrías que tener la foto de Petro con un niño travesti; ¿cómo le vas a decir a él ‘pruébeme que usted no tenía sexo con niños travestis’? Es imposible que él te lo compruebe”, replicó Samper.

Angie Rodríguez formuló preguntas hacia Gustavo Petro sobre presuntos hechos ocurridos en el entorno de la Casa de Nariño, que generaron polémica - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

En medio de ese dilema que escaló hasta la Fiscalía General de la Nación, un seguidor le preguntó directamente a Andrea Petro su opinión sobre lo que calificó como versiones falsas alrededor de la figura de su papá.

“Yo sé muy bien quién es mi papá, entonces no me interesa cuál calumnia, cuál maricada estén diciendo de él, porque yo sé que no es cierto. Unas vainas que, a ver (...) Yo a mi papá ya le conocí a sus parejas, entonces, pues no jodan tanto”, contestó de manera enfática durante la dinámica.

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Asimismo, al ser indagada de forma puntual sobre la exdirectora del Dapre, Andrea Petro evitó emitir una respuesta sonora, pero gesticuló con los labios la frase “está loca”, al dejar clara su postura frente a las afirmaciones de la exfuncionaria.