Colombia

Andrea Petro salió en defensa de su papá, Gustavo Petro, tras las polémicas preguntas de Angie Rodríguez: “Ya le conocí a sus parejas”

La hija del expresidente defendió la permanencia del líder del Pacto Histórico en la política, rechazó los señalamientos contra él y hasta calificó de “loca” a la exdirectora del Dapre

A través de una dinámica de preguntas en Instagram, la empresaria rechazó los señalamientos contra el exmandatario y dejó ver su postura frente a Rodríguez - crédito @andreapetro91/Instagram

Guardar

Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, se pronunció de manera pública sobre el futuro político de su padre y respondió a las controversias que involucran señalamientos de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

A través de la dinámica de ‘cajita de preguntas’ en Instagram con sus seguidores, la empresaria y CEO de la marca de ropa sostenible Bachué descartó que el exmandatario deba dar un paso al costado de la vida pública y desestimó las acusaciones sobre presuntos vínculos con menores de edad.

PUBLICIDAD

Durante la actividad, los usuarios le consultaron si consideraba conveniente que el dirigente de izquierda se retire de los escenarios políticos, teniendo en cuenta que ya terminó su mandato presidencial de cuatro años el 7 de agosto de 2026.

Frente a esta inquietud, la hija del exmandatario respaldó la permanencia de su padre en el panorama electoral de Colombia: “No, para nada, él todavía es una personalidad política sumamente importante y necesaria en el país”.

Andrea Petro reaccionó con humor ante memes, críticas y contenidos virales sobre su padre, el presidente Gustavo Petro - crédito @andreapetro91/Instagram - Presidencia
Andrea Petro defendió la continuidad política de su padre, Gustavo Petro, y aseguró que sigue siendo una figura importante para Colombia - crédito @andreapetro91/Instagram - Presidencia

La empresaria recalcó que, desde su perspectiva familiar, el ex jefe de Estado todavía dispone de tiempo y facultades para intervenir en las decisiones del país. En ese orden de ideas, insistió en que su figura sigue siendo relevante para las discusiones ciudadanas y los proyectos colectivos de su sector político.

PUBLICIDAD

Él todavía tiene años por delante en la política, así que no, a mí no me parece que debería retirarse de la política”, expresó la empresaria antes de recalcar su postura con una frase concluyente: “Al contrario, él mientras pueda tiene que estar ahí”.

Pero no solo esto, políticamente, contestó, ya que en sus historias también abordó las acusaciones formuladas en medios de comunicación por Angie Rodríguez, que sostuvo que en el entorno de la Casa de Nariño se presentaron conductas indebidas y lanzó afirmaciones sobre la supuesta presencia de menores de edad trans en reuniones privadas.

Andrea Petro se sinceró y reveló que prefiere salir con personas que no conocen su historia ni su apellido - crédito @andreapetro91/Instagram
Andrea Petro sostuvo que su padre todavía tiene años por delante en la política colombiana - crédito @andreapetro91/Instagram

Sobre las polémicas declaraciones de Angie Rodirguez, esto dijo Andrea Petro

La controversia escaló luego de una entrevista concedida por Rodríguez al periodista Daniel Samper Ospina, en la cual la exfuncionaria exigió respuestas directas al exmandatario sin aportar soportes documentales.

Cuenten qué era lo que pasaba, ¿había niños travestis ahí? Contésteme, señor presidente. ¿Había niños travestis? Le estoy haciendo una pregunta y tengo todo el derecho de hacerla. ¿Había? Y si no había, compruebe que lo que yo estoy diciendo es mentira”, aseguró Rodríguez durante la transmisión.

Ante la afirmación, el periodista intervino de inmediato para recordarle los principios jurídicos sobre la carga probatoria al formular denuncias de esa naturaleza ante la opinión pública: “¿Cómo va a comprobar él una acusación que tú lanzas de si él estaba con niños travestis? Al revés, el peso de la prueba lo tienes tú que lo estás acusando”.

“Tú tendrías que tener la foto de Petro con un niño travesti; ¿cómo le vas a decir a él ‘pruébeme que usted no tenía sexo con niños travestis’? Es imposible que él te lo compruebe”, replicó Samper.

- crédito Juan Diego Cano/Presidencia
Angie Rodríguez formuló preguntas hacia Gustavo Petro sobre presuntos hechos ocurridos en el entorno de la Casa de Nariño, que generaron polémica - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

En medio de ese dilema que escaló hasta la Fiscalía General de la Nación, un seguidor le preguntó directamente a Andrea Petro su opinión sobre lo que calificó como versiones falsas alrededor de la figura de su papá.

“Yo sé muy bien quién es mi papá, entonces no me interesa cuál calumnia, cuál maricada estén diciendo de él, porque yo sé que no es cierto. Unas vainas que, a ver (...) Yo a mi papá ya le conocí a sus parejas, entonces, pues no jodan tanto”, contestó de manera enfática durante la dinámica.

Asimismo, al ser indagada de forma puntual sobre la exdirectora del Dapre, Andrea Petro evitó emitir una respuesta sonora, pero gesticuló con los labios la frase “está loca”, al dejar clara su postura frente a las afirmaciones de la exfuncionaria.

Temas Relacionados

Andrea PetroNiños travestisGustavo PetroHija de Gustavo PetroAngie RodríguezColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Once Caldas vs. Deportivo Pereira EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del clásico cafetero en Manizales

Los blancos buscan un triunfo que los pueda meter en el grupo de los ocho primeros de la tabla y los “matecañas” necesitan los tres puntos para alejarse del fondo

Once Caldas vs. Deportivo Pereira EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del clásico cafetero en Manizales

Abelardo de la Espriella anunció la incautación de 555 kilos de cocaína en operación multinacional: “¡No habrá frontera donde puedan esconderse!”

El operativo Zeus Guyana contó con la participación de Colombia, República Dominicana y Estados Unidos, permitió interceptar una lancha rápida y dejó tres personas capturadas

Abelardo de la Espriella anunció la incautación de 555 kilos de cocaína en operación multinacional: “¡No habrá frontera donde puedan esconderse!”

Denuncian elefante blanco del Icbf en Bogotá: un edificio lleva más de una década sin entrar en funcionamiento

El inmueble está ubicado en el barrio Centenario, de la localidad Rafael Uribe Uribe. Se invirtieron más de $4.600 millones para la obra

Denuncian elefante blanco del Icbf en Bogotá: un edificio lleva más de una década sin entrar en funcionamiento

Él es Ricardo Arias Macías, el hombre de confianza de De la Espriella que llegaría a la Consejería Presidencial de Derechos Humanos

Con más de una década de experiencia en entidades públicas y formación en Gobierno y Relaciones Internacionales, el hombre asumiría el reto de articular la política de DD. HH. del Ejecutivo y revisar el esquema de garantías territoriales

Él es Ricardo Arias Macías, el hombre de confianza de De la Espriella que llegaría a la Consejería Presidencial de Derechos Humanos

América de Cali asegura su lugar en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Cúcuta Deportivo se complica en la tabla del descenso

Con Luis Quiñones como la figura, los “Diablos Rojos” se impusieron a los “Motilones” por 3-1 ante un Pascual Guerrero nuevamente semivacío

América de Cali asegura su lugar en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Cúcuta Deportivo se complica en la tabla del descenso
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

La influenciadora Wendy Durán publicó contenido sobre “señales” días antes de ser capturada en Cali: así reaccionaron los usuarios

La influenciadora Wendy Durán publicó contenido sobre “señales” días antes de ser capturada en Cali: así reaccionaron los usuarios

Jungkook de BTS presumió a Taehyung con un libro de García Márquez en sus redes y enloqueció a las Armys: “Ni en mis sueños con fiebre”

Kris R recibió 30 premios de Warner Music gracias al éxito de su música en “streaming”, antes de su concierto en el Movistar Arena

Karol G subió una “polaroid” vestida de novia y desató especulaciones en redes sociales

Carlos Vives se hizo viral por su aparición en el cumpleaños de Charly García: en redes sociales lo tacharon de “insoportable”

Deportes

Once Caldas vs. Deportivo Pereira EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del clásico cafetero en Manizales

Once Caldas vs. Deportivo Pereira EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del clásico cafetero en Manizales

Boyacá Chicó se iría de Tunja por pelea de Eduardo Pimentel con la alcaldía: "¿Quién puede aguantar así?"

América de Cali asegura su lugar en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Cúcuta Deportivo se complica en la tabla del descenso

Deportes Tolima se iría de Ibagué: esta es la razón por la que no usaría el estadio Manuel Murillo Toro a inicios de 2027

Vibrante definición de los clasificados de la Primera B a los cuadrangulares: así quedó la tabla