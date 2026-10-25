Prosperidad Social confirmó fecha de inicio del nuevo ciclo de pago de Colombia Mayor: 2.850.685 personas se beneficiarán

Un total de 2.850.685 personas mayores recibirán una transferencia monetaria en Colombia - crédito Prosperidad Social

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El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social informó que iniciará un nuevo ciclo de pagos del programa Colombia Mayor —que tiene como fin aumentar la protección a los adultos mayores en el país por medio de la entrega de un subsidio económico— el miércoles 28 de octubre de 2026.

Según precisó la entidad, 2.850.685 personas mayores recibirán una transferencia de hasta $230.000. Para cubrir la totalidad de los pagos para los beneficiarios en el nuevo ciclo, Prosperidad Social invertirá $669.581 millones.

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Los pagos se entregarán mediante los operadores SuperGiros y SuRed, que tienen puntos de atención en zonas urbanas y rurales del país. De acuerdo con el sitio web oficial de la entidad, los recursos se giran directamente al adulto mayor beneficiario por intermedio de dichos operadores y están disponibles para ser cobrados durante 10 días hábiles. Estos trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.

Los pagos se entregarán mediante los operadores SuperGiros y SuRed - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presupuesto para Prosperidad Social

El Gobierno nacional presentó un proyecto de modificación del presupuesto de 2026 con el objetivo de obtener recursos adicionales para la entidad. Esto, según Prosperidad Social, permitirá cubrir obligaciones que al parecer quedaron desfinanciadas por la gestión del dinero que se efectuó en la administración anterior.

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Según explicó, al inicio del nuevo gobierno se detectó un faltante para atender los pagos restantes del programa y fue necesario gestionar más de $400.000 millones para completar el ciclo de pagos que terminó en septiembre.

Ahora bien, la directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, aseguró que, pese a la situación económica que encontró, la entidad priorizó la financiación del nuevo giro para los adultos mayores debido a que muchos beneficiarios dependen de ese dinero para comprar alimentos y cubrir sus necesidades básicas.

El nuevo ciclo del programa Colombia Mayor tiene una inversión de $669.581 millones - crédito Prosperidad Social

“Gracias a la gestión del presidente Abelardo de la Espriella, en este gobierno, el de la Patria Milagro, conseguimos los recursos para este ciclo. Sabemos que muchos están esperando este dinero para comprar alimentos y atender necesidades que no pueden seguir aplazando. Por eso, durante estas semanas, conseguir los recursos ha sido una prioridad”, indicó la funcionaria, citada en la comunicación oficial.

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Suárez también señaló que Prosperidad Social gestiona recursos para las transferencias pendientes del resto del año. “Confiamos en que el Congreso de la República nos acompañará en esta causa social para cumplirles con el programa Colombia Mayor. Los nuevos recursos que necesitamos dependen ahora de lo que suceda en el Congreso. Superar la pobreza es tarea de todos”, indicó.

Por otro lado, la entidad informó que está avanzando en la implementación del Gestor de Información Financiera (GIF), que permite registrar cuentas bancarias y depósitos electrónicos para recibir los pagos directamente. El registro está disponible en www.prosperidadsocial.gov.co, dentro del menú “Programas”, y mediante el botón flotante ubicado en el costado derecho de la página principal.

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Los trámites para cobrar la ayuda económica son gratuitos y no requieren intermediarios - crédito Prosperidad Social

Prosperidad Social también recomendó usar únicamente sus canales oficiales para obtener información sobre los apoyos económicos otorgados en el programa Colombia Mayor y sobre otros productos financieros: el sitio web www.prosperidadsocial.gov.co, su canal de contenido en WhatsApp y el formulario web para presentar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias o felicitaciones.

Requisitos para inscribirse al programa Colombia Mayor

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social establece cuatro requisitos para las personas interesadas en ser beneficiarias del programa:

Ser colombiano. Haber residido durante los últimos diez años en el país. Tener al menos tres años menos de la edad que se requiere para pensionarse por vejez en Colombia (actualmente son 54 años para mujeres y 59 para hombres). No tener rentas o ingresos suficientes para subsistir. De acuerdo con Sisbén IV, se toman todos los niveles de los grupos A y B y C hasta el subgrupo C1.