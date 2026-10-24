Los consejos de Miguel Borja y Álvaro Montero a Jhon Durán tras las polémicas en su carrera: “Que se rodee muy bien”

El arquero y delantero con paso en la selección Colombia compartieron con el atacante del Benfica-crédito ESPN Colombia

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El 23 de octubre de 2026, el portero Álvaro Montero y el delantero Miguel Ángel Borja hablaron sobre Jhon Jáder Durán, compañeros en su momento en la selección Colombia.

Ambos futbolistas afirmaron que el atacante necesita gestionar su presente y alcanzar mayor madurez.

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El delantero que actualmente se encuentra en el Benfica de Portugal quiere consolidarse nuevamente en el fútbol europeo, tal como ocurrió en la temporada 2024-2025 con el Aston Villa de Inglaterra.

Jhon Durán acumula cuatro goles en Benfica tras su llegada a préstamo desde Al Nassr-crédito Pedro Nunes/REUTERS

El arquero de la Selección Colombia y Boca Juniors, Álvaro Montero, contó que los integrantes del plantel nacional han intentado acompañar al delantero cuando coincidieron en las convocatorias. Sus declaraciones fueron recogidas durante una entrevista de ESPN.

“Le hemos dicho muchas cosas internamente, particularmente nosotros que estamos ahí compartimos muchísimo tiempo con él”, afirmó Montero. El guardameta destacó además las condiciones deportivas del atacante: “La capacidad que tiene es única, es un superdotado de las capacidad para el fútbol”.

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Álvaro Montero afirmó en ESPN que los referentes de la Selección Colombia aconsejan a Durán en las concentraciones-crédito Thiago Ribeiro/REUTERS

Montero consideró que la edad de Durán forma parte del proceso que atraviesa y planteó que debe aprender a administrar los momentos de su carrera.

“Entienda el momento, que sepa gestionar bien, que se rodee bien de personas que le sumen en la etapa que está viviendo, en el fútbol siempre estamos en subidas y bajadas”, sostuvo.

El arquero agregó que el futbolista llegará a una instancia de mayor equilibrio personal:

“Llegará el punto que tendrá la madurez para tener ese momento de asimilar todas las buenas cosas que le están pasando”.

La referencia de Miguel Borja a la Copa América

Miguel Borja recordó las conversaciones sobre la fe que compartió con Durán durante la Copa América en Estados Unidos-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Miguel Borja recordó que compartió con Durán durante la Copa América disputada en Estados Unidos y mencionó las reuniones que mantenían para hablar sobre la fe. El delantero señaló que ese aspecto puede influir en el futuro del jugador tanto en Benfica como en el combinado nacional.

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“El de arriba es el que lo puede ayudar. Yo creo que tuve la oportunidad de estar con él en la Copa América de Estados Unidos y nosotros nos reunimos mucho para compartirle la palabra y él tiene esa semilla en su corazón”, expresó Borja.

Borja también expresó que en medio de la buena vida que tiene Durán gracias a su carrera, pero que debe buscar formas de encontrar un camino espiritual que le permita tener tranquilidad a nivel personal:

“El mundo le ha entregado muchas alegrías y tal vez se siente identificado con esas noches de alegría, pero sabe que, en el fondo, necesita a Dios. Creo que Dios lo puede ayudar para que lo que viene para él, tanto en el club como en la selección, sea todo un éxito”.

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Jhon Jáder Durán estuvo ausente de la victoria del Benfica ante el Omonia de Chipre por la Europa League

Benfica ganó en su visita a Chipre por la UEFA Europa League-crédito Yiannis Kourtoglou/REUTERS

Jhon Durán no viajó con el Benfica para enfrentar al Omonia de Chipre para el juego del 22 de octubre de 2026 por la Europa League, una ausencia que redujo las alternativas ofensivas del equipo portugués al inicio de una seguidilla de partidos cada tres días.

El delantero colombiano, de 22 años, quedó fuera de la nómina que se trasladó al estadio GSP, situado en la capital chipriota. La decisión fue confirmada por Marco Silva, entrenador del Benfica, durante la conferencia de prensa previa al encuentro.

Durán acumulaba 14 partidos y 407 minutos en todas las competencias desde su llegada al club. En ese período convirtió cuatro goles, incluido el que marcó ante el Celtic de Escocia en la competencia continental.

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Por esta razón, el entrenador portugués Marco Silva explicó que el equipo afrontará un tramo diferente al de las dos semanas anteriores, cuando tuvo una semana completa para preparar cada partido. A partir de ahora, la frecuencia de los compromisos limitará las posibilidades de rotación en determinadas posiciones.

“En relación con los jugadores que estarán fuera, no hay mucho más que añadir a lo que ya conocían. Banđák no estará disponible; Enzo tampoco. Kaminski está más cerca, pero tampoco estará presente. Los dos últimos casos son Leandro, que también estará fuera, y Durán”.

De esta forma, se espera que el atacante tenga minutos el 26 de octubre de 2026, en el juego entre Santa Clara y Benfica, válido por la fecha 9 de la Primeira Liga de Portugal a la 1:45 p. m. (hora de Colombia).

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