Video | Ángel Barajas quedó en quinto lugar y rozó el podio en el Mundial de Gimnasia 2026: Camilo Vega sufrió una caída que le costó puntos

El colombiano Ángel Barajas terminó en el quinto lugar de la final all-around del Mundial de Gimnasia Artística con un total de 83.232 puntos - crédito Comité Olímpico Colombiano

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Ángel Barajas terminó quinto en la final del concurso completo individual del Mundial de Gimnasia Artística de 2026, disputada el jueves 22 de octubre en Róterdam, Países Bajos. El colombiano acumuló 83,232 puntos en las seis pruebas y quedó a 0,299 unidades de la medalla de bronce. Se mantuvo en la pelea por el podio hasta la última rotación.

La final reunió a gimnastas en suelo, caballo con arzones, anillas, salto, barras paralelas y barra fija. Barajas se clasificó en el noveno puesto, con 82,831 puntos, mientras que Camilo Vera fue décimo con 82,764. Para Vera, fue su primera final individual en un Mundial de mayores. Barajas, en cambio, ya había llegado a esta instancia en Yakarta 2025, donde finalizó sexto.

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Ángel Barajas terminó quinto del All Round en la final del Mundial de Gimnasia 2026 - crédito Yves Herman/Reuters

El japonés Daiki Hashimoto se quedó con el oro con 85.998 puntos. Haonan Yang (China) obtuvo la plata con 84.199 y Joe Fraser (Reino Unido) alcanzó el bronce con 83.531. Barajas cerró la jornada con una puntuación de 83.232, producto de cinco notas de al menos 13.900 puntos.

La final comenzó con el caballo con arzones, aparato en el que Ángel Barajas obtuvo 13.800 puntos. Esa nota lo ubicó en el séptimo lugar tras la primera rotación, en una tabla liderada por Daiki Hashimoto, con 14.500.

Por otro lado, Camilo Vera inició su participación en anillas y recibió 13.233 puntos, resultado que lo dejó provisionalmente en el puesto 18 en la general.

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Vera y Barajas entraron al grupo de los 10 mejores tras tres rotaciones

En la segunda rotación, Camilo Vera respondió con un salto de 14.000 puntos y ascendió al noveno puesto de la clasificación. Barajas, por su parte, pasó por las anillas y acumuló 26.900 puntos, con los que se ubicó en la casilla 14 antes de entrar en la parte decisiva de su presentación.

El tercer aparato impulsó a los dos colombianos dentro del grupo de los 10 mejores. Barajas marcó 14.100 en salto y llegó a 41.000 puntos, cifra que lo situó décimo. Vera consiguió 13.933 en las barras paralelas y alcanzó 41.166, suficiente para ubicarse octavo después de tres rotaciones.

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Camilo Vera se cayó en el piso durante su presentación en la final del All Round de la final del Mundial de Gimnasia 2026 - crédito Piroschka Van De Wouw/Reuters

En ese momento, Haoan Yang lideraba con 42.400 puntos, seguido por Daniel Marinov, con 42.232. Daiki Hashimoto era tercero, con 42.066. La diferencia entre los primeros puestos todavía era reducida y la final mantenía abierta la disputa por las medallas.

La cuarta rotación cambió el panorama para los colombianos. Barajas completó una rutina de 14.333 en barras paralelas y escaló hasta el séptimo lugar con 55.333 puntos. Vera sufrió una caída en la barra fija y quedó en el puesto 20, con 52.866 unidades acumuladas.

Ángel Barajas finalizó quinto de la final All Round del Mundial de Gimnasia 2026, mientras Camilo Vera se cayó en el piso - crédito Reuters

Barajas cerró quinto y Vera pagó el costo de dos caídas

Barajas sostuvo su opción de podio en la barra fija. El colombiano recibió 14.066 puntos, con los que pasó al séptimo puesto cuando solo le faltaba una rutina. Vera volvió a tener dificultades, esta vez en suelo, donde registró una caída durante su ejecución.

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La última salida de Ángel Barajas fue en suelo. El gimnasta colombiano obtuvo 13.833 puntos y elevó su total a 83.232, una marca que lo dejó a la espera de las notas de sus rivales directos. El desenlace lo ubicó finalmente en el quinto lugar de la clasificación general.

Todos los representantes de Colombia en el Mundial de Gimnasia 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

Sus seis notas fueron 13.800 en caballo con arzones, 13.100 en anillas, 14.100 en salto, 14.333 en barras paralelas, 14.066 en barra fija y 13.833 en suelo. La regularidad fue el rasgo central de su presentación: registró al menos 13.800 puntos en cinco aparatos y solo en anillas quedó por debajo de esa marca.

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Para Camilo Vera, la final tuvo un comienzo competitivo, con presencia en el top 10 después de la tercera rotación, pero las caídas en barra fija y suelo condicionaron su resultado en la segunda mitad de la competencia. Aun así, su clasificación a la definición, junto con la de Barajas, permitió que Colombia tuviera dos representantes entre los finalistas del concurso completo individual.