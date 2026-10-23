Es oficial: Jorge Jaller fue designado como nuevo embajador de Colombia en Venezuela

El presidente Abelardo de la Espriella oficializó mediante el Decreto 1596 el nombramiento de Jorge Alberto Jaller Jaramillo como embajador de Colombia en Venezuela - crédito @P_de_Polombia/X

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El presidente Abelardo de la Espriella firmó el jueves 22 de octubre de 2026 el decreto que formaliza el nombramiento de Jorge Alberto Jaller Jaramillo como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Mediante el Decreto número 1596, quedó ratificado el nombramiento con firma del propio mandatario y por Pedro Agustín Roa Arboleda, viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, encargado de las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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El nombre de Jaller Jaramillo no era nuevo en el entorno de De la Espriella, ya que el actual mandatario lo había anunciado como su elegido para la embajada en Caracas el 20 de julio de 2026, durante el acto conmemorativo del Día de la Independencia realizado en el Túnel del Toyo, en Antioquia, cuando aún era presidente electo. En esa misma intervención confirmó a Jaime Uribe como nuevo presidente de ProColombia, en lo que constituyó una de las primeras señales de conformación de su equipo de gobierno.

Jaller integró el equipo que acompañó la campaña de De la Espriella, donde aportó su experiencia desde el sector empresarial durante la construcción de la propuesta de Gobierno. Esa cercanía política antecedió su llegada a la diplomacia y explica, en parte, la confianza depositada en él para una de las misiones consideradas más estratégicas del Ejecutivo.

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Entre el anuncio de julio y la oficialización mediante decreto transcurrieron poco más de tres meses, marcados por hitos administrativos sucesivos. De la Espriella asumió la Presidencia el 7 de agosto de 2026, fecha a partir de la cual Jaller quedó habilitado para iniciar su gestión al frente de la representación diplomática en Caracas. El Gobierno de Venezuela otorgó el beneplácito correspondiente el 26 de agosto, según consta en los considerandos del propio decreto, requisito indispensable para que la designación avanzara hacia su etapa formal.

El Gobierno de Venezuela otorgó el beneplácito a la designación diplomática de Jaller el pasado 26 de agosto - crédito @FNDCol/X

El documento lo nombra en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario, código 0036, grado 25, dentro de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. El decreto rige a partir de su fecha de expedición.

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La trayectoria del nuevo embajador en el sector empresarial

Jaller Jaramillo es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Laboral y magíster en Administración de Empresas. Su trayectoria profesional se desarrolló casi en su totalidad en el Grupo Éxito, la cadena de supermercados más grande de Colombia, donde trabajó cerca de 26 años.

Desde 2022 ocupó el cargo de vicepresidente de Retail de la organización, posición desde la cual dirigió la operación de las marcas Éxito y Carulla y lideró a miles de colaboradores. Antes de llegar a ese puesto, pasó por responsabilidades como gerente corporativo de marca, director de Ventas y Operaciones y gerente de Gestión Comercial Textil.

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Fundó además la consultora Glovanze, dedicada a la expansión comercial en el mercado latinoamericano con atención específica en Venezuela, el país que ahora se convierte en su destino diplomático.

Funciones de una embajada clave para De la Espriella

El nuevo embajador tendrá a su cargo temas de comercio, seguridad y migración a lo largo de 2.219 kilómetros de frontera, en medio de la preocupación por estrechar nuevamente lazos con el vecino país - crédito sucursales.net

La Embajada de Colombia en Venezuela constituye una de las representaciones diplomáticas de mayor relevancia para el Estado colombiano debido a la extensión de la relación bilateral entre ambos países, marcada por las idas y venidas durante las últimas dos décadas y, sobre todo, la transición que atraviesa la nación vecina que salió de una dictadura.

Entre las funciones del cargo figuran mantener los canales oficiales de diálogo entre los gobiernos, representar los intereses de Colombia ante las autoridades venezolanas y brindar asistencia consular a los ciudadanos colombianos que residen o se encuentran en territorio venezolano.

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La misión diplomática desempeña además un papel en el fortalecimiento de la cooperación binacional en comercio, integración fronteriza, migración, seguridad y transporte, en un vínculo que adquiere una dimensión particular por los 2.219 kilómetros de frontera terrestre compartida y por la presencia de ciudadanos venezolanos en territorio colombiano.

Antes de que el nombramiento quedara formalizado mediante decreto, Jaller Jaramillo ya ejercía funciones representativas desde Caracas. Participó como invitado especial, junto al embajador de Venezuela en Colombia, Ramón Orlando Maniglia, y al vicepresidente colombiano José Manuel Restrepo Abondano, en el Gran Encuentro de la Frontera “Visión Nueva Frontera 2026”, celebrado en Cúcuta.

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En esa instancia, el diplomático envió un mensaje grabado desde su residencia oficial en la capital venezolana en el que calificó la frontera compartida como un espacio que “no divide, sino que une”, y propuso avanzar hacia una plataforma binacional y una zona franca conjunta orientada a un mercado de 83 millones de habitantes. Su primera presentación pública como designado fue una charla sobre el intercambio comercial bilateral durante el congreso de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), en Cartagena.

Regreso de marcas colombianas al mercado venezolano

En eventos previos a su designación, Jaller planteó la creación de una zona franca binacional orientada a un mercado de 83 millones de personas - crédito Santiago Saldarriaga/AP

La llegada de Jaller Jaramillo a la embajada coincidió con el retorno de empresas colombianas al territorio venezolano. La marca Studio F, del grupo STF, inauguró el 16 de octubre su primera tienda en el Centro Comercial La Vela, en Isla de Margarita, como parte de lo que medios locales describieron como una oleada empresarial vinculada a la normalización de las relaciones entre ambos países.

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Cabe señalar que, en paralelo a estas gestiones, el embajador de Venezuela en Colombia, Ramón Orlando Maniglia, impulsó desde Bogotá la propuesta de habilitar los pasos fronterizos durante las 24 horas del día. Como parte de esa iniciativa, el diplomático venezolano sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, en la que evaluaron las estrategias de seguridad necesarias para coordinar una eventual apertura permanente de los cruces limítrofes.