Daniel Giraldo, futbolista del Deportivo Cali, reveló la estrategia de Rafael Dudamel para llevar al equipo al liderato de la Liga BetPlay 2026-II

Daniel Giraldo expuso el secreto de Rafael Dudamel para llevar al Deportivo Cali al liderato de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Deportivo Cali

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Deportivo Cali asumió el liderato de la Liga BetPlay 2026-II tras vencer 3-0 a Llaneros en Villavicencio, en el partido pendiente de la fecha 9. Con el resultado del miércoles 21 de octubre, el equipo dirigido por Rafael Dudamel llegó a 29 puntos y superó a América de Cali, segundo con 28 unidades.

Johan Martínez, Nicolás Benedetti y Steven Rodríguez marcaron en el estadio Bello Horizonte-Rey Pelé. El triunfo dejó al conjunto verdiblanco con una diferencia de gol de +14, inferior únicamente a la de América (+16).

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El mediocampista Daniel Giraldo, quien ha disputado 12 de los 15 partidos posibles en el campeonato, habló con Blu Radio un día después de que Cali alcanzó la cima. Consultado por las claves del rendimiento bajo la dirección de Dudamel, destacó el manejo del entrenador venezolano.

“Es un conjunto de cosas. El profe es una persona muy sabia, que tiene mucha experiencia en el fútbol, y eso hace que sea muy directo con el mensaje que nos transmite. Creo que la forma en la que nos llega ese mensaje es clave. Es una persona que te respeta mucho, valora la parte humana y uno, como jugador, siempre está dispuesto a aprender con ese tipo de entrenadores. El discurso del profe es muy certero”, afirmó Giraldo.

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Pedro Gallese tuvo otra actuación destacada con Deportivo Cali - crédito Deportivo Cali

Giraldo destacó la vocación ofensiva que propone Dudamel

El volante también se refirió a la propuesta de juego que implementó el Deportivo Cali desde la llegada de Dudamel, quien asumió el cargo el 14 de marzo de 2026 y debutó con una victoria por 2-0 ante Cúcuta Deportivo.

Según Giraldo, el planteamiento ante Llaneros mantuvo la idea ofensiva que el equipo había mostrado en compromisos anteriores, incluido el partido frente a Junior.

“Sabíamos por dónde atacar a Llaneros y con Junior hicimos un trabajo similar, siempre con la idea de buscar el arco contrario. Ante ellos creamos opciones, pero no logramos concretarlas o nos faltó el último pase. Hemos mantenido esa intención de atacar para encontrar más goles y el equipo lo hizo bien”, explicó.

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Tras 15 partidos, Cali suma 23 goles a favor y figura como el cuarto equipo más anotador del torneo. América de Cali lidera ese registro con 26 tantos, seguido por Atlético Nacional, con 25, y Millonarios, con 24.

El volante debutó como profesional con la camiseta del Deportivo Cali - crédito @danielgiraldo18/Instagram

Cali quedó cerca de asegurar su cupo en los cuadrangulares

La victoria ante Llaneros acercó al club vallecaucano a los cuadrangulares semifinales, la instancia a la que avanzan los ocho primeros de la fase de Todos contra Todos. Aún quedan 12 puntos en disputa para varios equipos, por lo que el conjunto verdiblanco deberá sostener su posición en las jornadas restantes.

Giraldo señaló que el plantel busca mantenerse en la pelea por el liderato, el punto invisible y la tabla de reclasificación, que otorga cupos a los torneos internacionales de la Conmebol.

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“Lo que menos podemos hacer ahora es relajarnos. Tenemos que pensar en seguir sumando. También está el tema de la reclasificación y, por cómo está todo, entre más puntos sumemos, podemos aspirar incluso a una Copa Libertadores por esa vía”, declaró el mediocampista a la cadena radial en mención.

Deportivo Cali venció 3-0 a Llaneros en Villavicencio y recuperó el liderato de la Liga BetPlay tras tres años de ausencia - crédito Deportivo Cali

El futbolista añadió que el equipo apunta a ganar los encuentros que restan de la fase regular para llegar con fortaleza a los cuadrangulares. “El equipo está consciente de eso y también del punto invisible. Hay que apuntarle a ganar todo lo que queda”, sostuvo.

La reclasificación reúne los puntos obtenidos por los clubes durante los dos torneos del año en Colombia. Los dos equipos mejor ubicados que no hayan obtenido su cupo por otra vía clasifican a la Copa Libertadores, mientras que los tres siguientes acceden a la Copa Sudamericana.

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