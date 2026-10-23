Todo listo para la venta de boletería de la final de Copa Sudamericana en Barranquilla: así ubicarán a hinchas de Boca y Atlético Mineiro

Se espera que el estadio Metropolitano sea entregado entre octubre y noviembre, para que la Conmebol lo aliste para la final de la Copa Sudamericana - crédito @AlejandroChar/X

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La Copa Sudamericana enfrentará a Atlético Mineiro y Boca Juniors en Barranquilla. Ambos equipos buscarán el título del certamen de la Conmebol en una final que se disputará en el estadio Metropolitano.

Para los hinchas que viajarán a la capital del Atlántico, ya está habilitada la página web para el proceso de boletería. También se informó la ubicación de las dos aficiones en el estadio para controlar el ambiente y evitar posibles choques como medida de seguridad.

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Se espera que el escenario, con una capacidad aproximada de 65.000 espectadores, cumpla con las condiciones para la final. Será el primer encuentro tras las remodelaciones, la ampliación de las tribunas y las adecuaciones destinadas a espectadores y equipos.

Boletería para la final de la Copa Sudamericana

Hay mucha expectativa por cómo será la venta de las entradas, pues falta por confirmar la capacidad de espectadores final que recibirá el escenario deportivo, las secciones VIP y palcos exclusivos para dirigentes, invitados especial y las secciones de hospitalidad y entretenimiento.

La Conmebol habilitó un registro de interés para quienes quieran recibir prioridad e información sobre la venta. Los aficionados deben elegir entre el sector preferencial de occidental, que será neutral; oriental; las laterales norte y sur; o la categoría hospitality, que incluye acceso a la categoría 1 y servicios especiales de comida y entretenimiento.

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El remodelado estadio Metropolitano de Barranquilla será la sede del partido por el título de la "Otra mitad de la gloria" - crédito EFE

La distribución de las entradas se plantea por partes iguales entre las hinchadas de ambos equipos. Los precios estimados irían desde 335.000 pesos hasta 770.000 pesos, según AS Colombia, con la categoría 3 como la opción más económica.

El formulario solicita nombre, apellidos, correo electrónico, país de residencia, fecha de nacimiento y equipo de preferencia. La fecha de inicio de la venta será anunciada en los canales oficiales y comunicada por correo a los inscritos, pero el registro no representa una compra ni una reserva y tampoco garantiza la disponibilidad de entradas.

Boca y Mineiro jugarán la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla - crédito Conmebol

Así se dividirá la boletería en el estadio Metropolitano:

Categoría 1: Sector preferencial, ubicado detrás de los bancos de suplentes (asientos numerados - zona neutral).

Categoría 2: Sector ubicado en la tribuna oriental (asientos sin numerar).

Categoría 3: Sector ubicado detrás de los arcos (asientos sin numerar, asignado a las aficiones del Atlético Mineiro y Boca Juniors).

Hospitality: Acceso a categoría 1, complementado con servicios premium de hospitalidad, incluyendo catering y entretenimiento.

“El próximo año vamos por la final de la Copa Libertadores”

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, ratificó que el estadio Metropolitano quedará listo para la final de la Copa Sudamericana del próximo 21 de noviembre y sostuvo que la obra busca dejar un escenario disponible para el Junior y la Selección Colombia.

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El alcalde vinculó la entrega del escenario con la proyección de la ciudad como sede de otros partidos y torneos. “Y el próximo año, ¡vamos por la final de la Copa Libertadores!”, aseguró Char a Zona Cero, cinco meses después de un recorrido anterior por las obras.

La transformación del estadio, según el mandatario, avanzó en un plazo de nueve meses desde el partido contra Tolima del 18 de enero, cuando comenzaron los trabajos para bajar la cancha cuatro metros. El alcalde dijo que se utilizaron siete retroexcavadoras para alcanzar el nuevo nivel y levantar las áreas internas.

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Al describir el estado de las obras, Char enumeró los espacios ya intervenidos dentro del Supermetro. “Hemos ido de adentro hacia afuera; ya internamente el estadio tiene una grama 95% colocada, los camerinos de los equipos, de los árbitros, para los niños que acompañan a los jugadores y las zonas mixtas”, dijo.

De la siguiente forma, el alcalde de Barranquilla inauguró las nuevas luminarias del estadio Metropolitano-crédito @AlejandroChar/X

El alcalde añadió que las labores pendientes son de menor escala y se concentran en la instalación final de las sillas y el ajuste de las cintas que rodean el escenario: “Ya son ajustes menores, el grueso del trabajo se ha hecho, la inversión se ha hecho y no queda sino que ruede el balón y que la gente disfrute de este estadio”.

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Char indicó que los museos funcionarán todos los días y que habrá cuatro restaurantes con vista al interior del estadio. “Habrá una zona de hospitalidad y unas interiores que van a permitir ver a los jugadores entrando y saliendo de la cancha”, afirmó.

El proyecto contempla además sectores en las tribunas norte y sur sin sillas, destinados a los aficionados que permanecen de pie durante los partidos. El alcalde explicó que esa decisión surgió de conversaciones con las barras del Junior.

“Hay nueve túneles que van a entrar a esta zona nueva que se construyó y esas van a tener un muralismo diseñado por las barras del Junior”, expresó Char. Según dijo, los grupos de aficionados participan en la ejecución de esa parte de la obra.

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