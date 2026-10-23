Video | Explosión e incendio en ventas informales de combustible en Aguachica, Cesar, dejó cuatro heridos por quemaduras

La conflagración movilizó al Cuerpo de Bomberos Voluntarios y personal médico en ambulancias para atender el siniestro y prestar auxilio a personas con quemaduras - crédito Buenísima Radio Tv / Facebook

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Cuatro personas sufrieron quemaduras tras un incendio y una explosión ocurridos en la tarde del jueves 22 de octubre de 2026 en el corregimiento de Los Columpios, ubicado en zona rural de Aguachica, Cesar.

La emergencia se registró en un área donde operan varios puntos informales de venta de combustibles, según los reportes de la Policía local conocidos por Infobae Colombia.

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Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Aguachica, ambulancias y otros equipos de emergencia acudieron al lugar para controlar las llamas, atender a los afectados y reducir el riesgo de que el fuego alcanzara viviendas o predios cercanos.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales de Aguachica. De acuerdo con la información divulgada por la Policía, estas son las identidades de los afectados:

Ariel Rodríguez Pérez de 53 años, que presenta quemaduras de segundo grado en el 30% del cuerpo.

José Francisco Hernández de 33 años, que presenta quemaduras de segundo grado en el 70% del cuerpo.

Harvey Rincón Carrascal de 42 años, que presenta quemaduras de segundo grado en el 90% del cuerpo.

Manuel Aguilar Torres de 36 años, que presenta quemaduras de segundo grado en el 40% del cuerpo.

Esta no sería la primera vez que se desata una emergencia de este tipo en la zona - crédito Buenísima Radio Tv / Facebook

Una chispa habría iniciado la emergencia en un depósito de combustible

La versión revelada por la Policía indicó que: “Según lo manifestado por un ciudadano, los sujetos se encontraban manipulando hidrocarburo (gasolina) en una bodega en el sector de los columpios y de repente se comenzó a incinerarse la bodega, ellos trataron de apagar el incendio y no les fue posible”.

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El incendio afectó inicialmente tres depósitos de combustible, de acuerdo con las primeras versiones. Bomberos adelantaron las labores de extinción para evitar que las llamas se extendieran hacia otras estructuras del sector, donde hay viviendas y establecimientos cercanos.

Las autoridades se desplazaron a la zona para iniciar la investigación y determinar con precisión cómo comenzó el fuego, pues la hipótesis sobre una chispa y la posterior explosión aún debe ser verificada por los organismos competentes.

Las autoridades piden tener precaución con el manejo del combustible - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En el sector operan ventas informales de gasolina y Acpm

En esta zona rural, conocida por algunos habitantes como Los Columpios, funcionan desde hace varios años puntos de distribución de combustible sin los permisos legales exigidos.

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De acuerdo con información revelada por Noticias Caracol, el lugar sería frecuentado por conductores de camiones, vehículos de servicio público y particulares que buscan combustibles a precios más bajos. Sin embargo, el almacenamiento y la manipulación de productos inflamables sin condiciones técnicas adecuadas aumentan el riesgo de incendios, explosiones y afectaciones a quienes trabajan o transitan por el área.

Los reportes conocidos señalan que no sería la primera emergencia de este tipo en el sector. En los últimos años se han registrado otros incidentes en depósitos similares, con un saldo acumulado de al menos diez personas lesionadas, según la información citada por el medio nacional en mención.

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La investigación deberá establecer qué clase de combustible había en cada estructura afectada, cómo estaba almacenado, si existían recipientes o instalaciones adecuadas y qué condiciones pudieron facilitar la propagación del fuego.

Hay preocupación en la zona por el manejo de los derivados del petróleo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Precaución con el manejo del combustible

La gasolina, el Acpm y otros derivados del petróleo requieren medidas estrictas de prevención.

Sus vapores pueden encenderse ante una llama abierta, una chispa eléctrica, cigarrillos, conexiones defectuosas, superficies calientes o fallas durante el trasvase entre recipientes.

Los combustibles deben conservarse en envases diseñados para ese propósito, cerrados y ubicados en zonas ventiladas, lejos de viviendas, cocinas, fogones, instalaciones eléctricas expuestas y fuentes de calor.

La acumulación de vapores inflamables en espacios cerrados también puede elevar el riesgo de una explosión.

Ante un incendio que involucre gasolina u otros líquidos inflamables, no se debe utilizar agua como método de extinción. El combustible puede dispersarse sobre la superficie, extender las llamas y agravar la emergencia. Una emergencia de esta magnitud requiere extintores y equipos adecuados, además de la intervención de personal capacitado.

La comunidad debe mantenerse alejada del perímetro de un incendio para permitir el ingreso de ambulancias y unidades de bomberos, pues las personas con quemaduras necesitan valoración médica inmediata, incluso cuando las lesiones parezcan leves, debido a posibles daños internos, infecciones o complicaciones posteriores.

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