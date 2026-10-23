Esta será la sede para el Tour Colombia 2027: un departamento volverá a realizar la competencia de ciclismo

El Tour Colombia regresa a la competencia profesional después de ser cancelado en 2025 y 2026 por falta de presupuesto - crédito Colprensa

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El Tour Colombia, una competencia que reúne a deportistas nacionales e internacionales, en sus primeras cuatro ediciones, ciclistas y equipos de distintos países corrieron por las carreteras colombianas.

Para la edición 2027, la Federación Colombiana de Ciclismo informó el departamento que será sede de las seis etapas del Tour Colombia. La entidad había confirmado previamente las fechas del certamen, aunque aún resta conocer los municipios y las ciudades que integrarán el recorrido.

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La competencia busca servir como preparación para los ciclistas internacionales que aspiren a disputar las grandes vueltas de la temporada y las carreras de mayor nivel en Europa, incluidos los “escarabajos” que apuntan a pelear por títulos en la clasificación general de esos certámenes.

La sede del Tour Colombia 2027

Hay mucha expectativa entre los aficionados por la realización de la competencia, pues después de las cancelaciones en los últimos años, el objetivo de la organización era financiar buena parte con empresas privadas y no depender tanto del Ministerio del Deporte, tras los choques con el Gobierno de Gustavo Petro por el presupuesto.

A través de un comunicado, la Federación Colombiana de Ciclismo confirmó que Antioquia recibirá el Tour Colombia 2027, como parte del calendario de competencias de la entidad en la temporada, al asegurar que será el evento de mayor importancia en el año por su proyección en el exterior.

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El Tour Colombia será la primera competencia en el calendario de la Federación Colombiana de Ciclismo en 2027 - crédito Federación Colombiana de Ciclismo

“Entre los eventos más destacados figura el Tour Colombia 2027, cuya quinta edición se disputará del 26 al 31 de enero en Antioquia, como uno de los principales compromisos del calendario nacional y una de las grandes apuestas para la proyección del ciclismo colombiano en el ámbito internacional”, mencionó.

Será la segunda ocasión que Antioquia reciba el Tour Colombia, pues en la edición 2019, del 12 al 17 de febrero, pasó por La Ceja, Rionegro, La Unión, El Retiro, Medellín y el cierre fue con un ascenso en el Alto de Las Palmas, donde Miguel Ángel López se coronó campeón con el equipo Astana.

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El Tour Colombia se realizó en Antioquia en 2019, que terminó con un ascenso en el Alto de Las Palmas - crédito Colprensa

Ahora queda por conocer la organización de la Federación Colombiana de Ciclismo para las seis etapas, la tipografía de la carrera y si alguna de ellas tendrá contrarreloj, pues también se necesita el apoyo de las alcaldías municipales para la logística y seguridad de los participantes.

Primer paso en la temporada 2027

De otro lado, el Tour Colombia conservará la categoría 2.1 de la Unión Ciclista Internacional, que tiene desde la primera edición de 2018 y mantuvo en 2019, 2020 y 2024, y le permitirá recibir equipos de la máxima categoría del ciclismo mundial y conectar el calendario internacional con las carreteras colombianas.

La temporada masculina de ruta comenzará antes de lo habitual con una nueva carrera en las Islas Canarias, programada del 14 al 17 de enero. La prueba abrirá oficialmente el calendario de 2027 y precederá el traslado del pelotón hacia Colombia.

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Rodrigo Contreras, del equipo Nu Colombia, fue el último ganador del Tour Colombia en 2024, cuando se realizó entre Boyacá, Cundinamarca y Bogotá - crédito Colprensa

La categoría del Tour Colombia lo diferencia de competencias como la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN, que cuentan principalmente con equipos continentales y escuadras locales. La edición de 2024 mostró el alcance internacional de la carrera, cuando el británico Mark Cavendish ganó una etapa en territorio colombiano.

Otro punto a tener en cuenta es que será la segunda edición en la que no se llame a Nairo Quintana, pues la primera fue en 2020, cuando corría con el Arkea Samsic, y en esta ocasión porque anunció su retiro del ciclismo profesional al finalizar la campaña de 2026 con el equipo Movistar.

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