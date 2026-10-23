Deportes

Esta será la sede para el Tour Colombia 2027: un departamento volverá a realizar la competencia de ciclismo

En el regreso del certamen más importante para los pedalistas profesionales en el país, la Federación Colombiana de Ciclismo dio a conocer la zona que acogerá las seis etapas en enero

Tour Colombia
El Tour Colombia regresa a la competencia profesional después de ser cancelado en 2025 y 2026 por falta de presupuesto - crédito Colprensa
Guardar

El Tour Colombia, una competencia que reúne a deportistas nacionales e internacionales, en sus primeras cuatro ediciones, ciclistas y equipos de distintos países corrieron por las carreteras colombianas.

Para la edición 2027, la Federación Colombiana de Ciclismo informó el departamento que será sede de las seis etapas del Tour Colombia. La entidad había confirmado previamente las fechas del certamen, aunque aún resta conocer los municipios y las ciudades que integrarán el recorrido.

PUBLICIDAD

La competencia busca servir como preparación para los ciclistas internacionales que aspiren a disputar las grandes vueltas de la temporada y las carreras de mayor nivel en Europa, incluidos los “escarabajos” que apuntan a pelear por títulos en la clasificación general de esos certámenes.

La sede del Tour Colombia 2027

Hay mucha expectativa entre los aficionados por la realización de la competencia, pues después de las cancelaciones en los últimos años, el objetivo de la organización era financiar buena parte con empresas privadas y no depender tanto del Ministerio del Deporte, tras los choques con el Gobierno de Gustavo Petro por el presupuesto.

A través de un comunicado, la Federación Colombiana de Ciclismo confirmó que Antioquia recibirá el Tour Colombia 2027, como parte del calendario de competencias de la entidad en la temporada, al asegurar que será el evento de mayor importancia en el año por su proyección en el exterior.

PUBLICIDAD

Tour Colombia
El Tour Colombia será la primera competencia en el calendario de la Federación Colombiana de Ciclismo en 2027 - crédito Federación Colombiana de Ciclismo

“Entre los eventos más destacados figura el Tour Colombia 2027, cuya quinta edición se disputará del 26 al 31 de enero en Antioquia, como uno de los principales compromisos del calendario nacional y una de las grandes apuestas para la proyección del ciclismo colombiano en el ámbito internacional”, mencionó.

Será la segunda ocasión que Antioquia reciba el Tour Colombia, pues en la edición 2019, del 12 al 17 de febrero, pasó por La Ceja, Rionegro, La Unión, El Retiro, Medellín y el cierre fue con un ascenso en el Alto de Las Palmas, donde Miguel Ángel López se coronó campeón con el equipo Astana.

Tour Colombia
El Tour Colombia se realizó en Antioquia en 2019, que terminó con un ascenso en el Alto de Las Palmas - crédito Colprensa

Ahora queda por conocer la organización de la Federación Colombiana de Ciclismo para las seis etapas, la tipografía de la carrera y si alguna de ellas tendrá contrarreloj, pues también se necesita el apoyo de las alcaldías municipales para la logística y seguridad de los participantes.

Primer paso en la temporada 2027

De otro lado, el Tour Colombia conservará la categoría 2.1 de la Unión Ciclista Internacional, que tiene desde la primera edición de 2018 y mantuvo en 2019, 2020 y 2024, y le permitirá recibir equipos de la máxima categoría del ciclismo mundial y conectar el calendario internacional con las carreteras colombianas.

La temporada masculina de ruta comenzará antes de lo habitual con una nueva carrera en las Islas Canarias, programada del 14 al 17 de enero. La prueba abrirá oficialmente el calendario de 2027 y precederá el traslado del pelotón hacia Colombia.

Tour Colombia
Rodrigo Contreras, del equipo Nu Colombia, fue el último ganador del Tour Colombia en 2024, cuando se realizó entre Boyacá, Cundinamarca y Bogotá - crédito Colprensa

La categoría del Tour Colombia lo diferencia de competencias como la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN, que cuentan principalmente con equipos continentales y escuadras locales. La edición de 2024 mostró el alcance internacional de la carrera, cuando el británico Mark Cavendish ganó una etapa en territorio colombiano.

Otro punto a tener en cuenta es que será la segunda edición en la que no se llame a Nairo Quintana, pues la primera fue en 2020, cuando corría con el Arkea Samsic, y en esta ocasión porque anunció su retiro del ciclismo profesional al finalizar la campaña de 2026 con el equipo Movistar.

Temas Relacionados

Tour ColombiaAntioquiaTour Colombia AntioquiaFederación Colombiana de CiclismoUCIColombia-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

El “Fla”, dirigido por Leonardo Jardim, buscará volver a la final del certamen de clubes más importante de Sudamérica y con el volante ofensivo colombiano como ficha clave

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, sobre el nuevo estadio Metropolitano: “Vamos a tener 75 mil personas si viene un Bad Bunny, una Karol G, Shakira”

La inauguración del máximo recinto deportivo de la capital del Atlántico está prevista para el 21 de noviembre del 2026, día de la final de la Copa Sudamericana

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, sobre el nuevo estadio Metropolitano: “Vamos a tener 75 mil personas si viene un Bad Bunny, una Karol G, Shakira”

El Gobierno declaró de interés nacional la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca y Atlético Mineiro: qué implica esta decisión

El partido se disputará entre Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla

El Gobierno declaró de interés nacional la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca y Atlético Mineiro: qué implica esta decisión

Todo listo para la venta de boletería de la final de Copa Sudamericana en Barranquilla: así ubicarán a hinchas de Boca y Atlético Mineiro

La Conmebol inició el proceso para los aficionados que quieran asistir al estadio Metropolitano, que atraviesa la recta final de las obras de ampliación de las tribunas y adecuación del espacio para espectadores y equipos

Todo listo para la venta de boletería de la final de Copa Sudamericana en Barranquilla: así ubicarán a hinchas de Boca y Atlético Mineiro

Video | Ángel Barajas quedó en quinto lugar y rozó el podio en el Mundial de Gimnasia 2026: Camilo Vega sufrió una caída que le costó puntos

Con una destacada regularidad en los seis aparatos, el cucuteño mejoró su sexto lugar de Yakarta 2025 y firmó una gran actuación en la final del ‘All-Around’ en la que dejó la bandera colombiana en alto

Video | Ángel Barajas quedó en quinto lugar y rozó el podio en el Mundial de Gimnasia 2026: Camilo Vega sufrió una caída que le costó puntos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Marcela Carvajal contó lo que hubo detrás de su separación con Beto Gaitán: “Es una relación de compañeros, pero no de pareja”

Marcela Carvajal contó lo que hubo detrás de su separación con Beto Gaitán: “Es una relación de compañeros, pero no de pareja”

Shakira y Michael Jackson comparten una hazaña en YouTube: cuatro décadas de éxito

Andrea Serna despidió a un ser querido y relató el duelo de su familia con este conmovedor mensaje: “Nos dejó un vacío enorme”

Carolina Gaitán contó detalles de su participación en el regreso de ‘Sin senos sí hay paraíso’: así grabó sus escenas más sensuales

Ela Minus y el repaso de un 2026 intenso, como antesala de un nuevo álbum de estudio: “Es el año en el que más hice cosas”

Deportes

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

El Gobierno declaró de interés nacional la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca y Atlético Mineiro: qué implica esta decisión

Todo listo para la venta de boletería de la final de Copa Sudamericana en Barranquilla: así ubicarán a hinchas de Boca y Atlético Mineiro

Video | Ángel Barajas quedó en quinto lugar y rozó el podio en el Mundial de Gimnasia 2026: Camilo Vega sufrió una caída que le costó puntos

Daniel Giraldo, futbolista del Deportivo Cali, reveló la estrategia de Rafael Dudamel para llevar al equipo al liderato de la Liga BetPlay 2026-II