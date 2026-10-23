El Gobierno declaró de interés nacional la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca y Atlético Mineiro: qué implica esta decisión

El Gobierno nacional declaró de interés nacional la final de la Copa Sudamericana 2026, que se disputará el próximo 21 de noviembre en Barranquilla - crédito EFE

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella declaró de interés nacional la final de la Copa Sudamericana 2026, que enfrentará a Boca Juniors, de Argentina, y Atlético Mineiro, de Brasil, el sábado 21 de noviembre en Barranquilla. La medida fue establecida mediante el Decreto 1592 firmado el 22 de octubre por el presidente de Colombia y la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez Zuluaga.

La Copa Sudamericana es un torneo anual de clubes organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, conocida como Conmebol. Es la segunda competencia continental de equipos de la región, detrás de la Copa Libertadores, y reúne a clubes clasificados desde las ligas nacionales de Sudamérica. Desde 2019, su título se define en un único partido y en una sede designada con anticipación.

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La decisión del Ejecutivo colombiano no cambia el reglamento, los equipos participantes ni el resultado deportivo de la final. El decreto declaró de interés nacional la realización y organización del encuentro, una fórmula con la que el Estado formaliza su respaldo institucional al evento y plantea la coordinación de acciones de promoción deportiva y de difusión internacional del país.

El decreto del Gobierno Nacional de Abelardo de la Espriella sobre el decreto de interés nacional de la final de la Copa Sudamericana - crédito Gobierno Nacional

La sede, el estadio y los finalistas

La Conmebol aprobó a Barranquilla como sede de la final en noviembre de 2025, después de una gestión de la Alcaldía de Barranquilla. La ciudad fue anunciada como anfitriona el 19 de marzo de 2026, durante el sorteo de la competencia. El partido se jugará en el escenario habitual de Junior y de la selección Colombia.

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El decreto recoge la comunicación enviada el 7 de agosto de 2026 por Alejandro Domínguez W-S, presidente de la Conmebol. Allí se informó al Gobierno nacional que la “Final de la CONMEBOL Sudamericana 2026” se realizaría en Barranquilla el 21 de noviembre de 2026.

La designación de la ciudad coincidió con obras de ampliación y remodelación del Metropolitano. Representantes de la Conmebol realizaron visitas técnicas entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre para revisar la infraestructura, los accesos y los espacios operativos requeridos para recibir a equipos, aficionados, delegaciones y medios de comunicación.

El partido será una final a encuentro único. Boca Juniors obtuvo su clasificación tras eliminar a Vasco da Gama, con un resultado global de 3-2 en las semifinales. Atlético Mineiro, por su parte, avanzó después de superar a Montevideo City Torque, también por un global de 3-2.

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El remodelado estadio Metropolitano de Barranquilla será la sede del partido por el título de la "Otra mitad de la gloria" - crédito EFE

Qué establece el decreto del Gobierno colombiano

La norma se fundamenta en el artículo 52 de la Constitución Política de Colombia, que vincula el deporte con la formación integral, la salud y el aprovechamiento del tiempo libre. El decreto recuerda que el ejercicio del deporte y sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función “la formación integral de las personas”, además de preservar y desarrollar la salud física y mental.

El documento también cita la Ley 181 de 1995, que regula el deporte en Colombia. Esa norma establece que la práctica deportiva, la recreación y el tiempo libre son elementos esenciales de la educación y factores relacionados con la salud y la calidad de vida. A su vez, asigna al Estado la responsabilidad de fomentar, patrocinar y apoyar esas actividades.

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La ley creó el Sistema Nacional del Deporte, definido en el decreto como el “conjunto de organismos, articulados entre sí” para facilitar el acceso de la población a estos escenarios, la recreación, la educación física y las actividades extraescolares. El Gobierno utiliza ese marco jurídico para justificar su intervención institucional alrededor de la final.

En sus considerandos, el decreto sostiene que la Copa Sudamericana tiene “un alto nivel deportivo, audiencia internacional a gran escala e impacto socioeconómico positivo en las sedes anfitrionas”. También plantea que la realización de certámenes internacionales puede fortalecer la imagen de Colombia, promover la actividad económica de la ciudad anfitriona e impulsar el bienestar social mediante el deporte.

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Boca y Mineiro jugarán la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla el 21 de noviembre de 2026 - crédito Conmebol

El alcance de la declaratoria de interés nacional

La medida busca, según el texto, coordinar e integrar acciones para fortalecer las campañas de promoción deportiva y de posicionamiento del país alrededor del partido. El Gobierno consideró que la declaratoria representa una expresión del “firme respaldo institucional del Estado colombiano” a la final continental.

Sin embargo, el decreto no establece un presupuesto específico, obras adicionales, exenciones, subsidios ni obligaciones económicas para entidades públicas o privadas. Tampoco define medidas de seguridad, movilidad, alojamiento o venta de entradas. Esos asuntos requerirían disposiciones posteriores de las autoridades nacionales, departamentales, distritales o de los organizadores.

El segundo artículo determina que el decreto rige desde la fecha de su expedición. Con esa decisión, el Gobierno nacional incorporó formalmente la final entre Boca Juniors y Atlético Mineiro a su agenda institucional.

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