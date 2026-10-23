Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, sobre el nuevo estadio Metropolitano: “Vamos a tener 75.000 personas si viene un Bad Bunny, una Karol G, Shakira”

De la siguiente forma, el alcalde de Barranquilla inauguró las nuevas luminarias del estadio Metropolitano-crédito @AlejandroChar/X

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El alcalde de Barranquilla, Alejandro “Alex” Char, afirmó que la remodelación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez busca ampliar los usos del escenario, tradicional sede del Junior y de la selección de Colombia.

En una entrevista con el canal deportivo Win Sports, el mandatario habló de una infraestructura destinada a partidos de fútbol, conciertos y actividades familiares. Char describió la capacidad prevista para recitales: “Aquí vamos a tener 75.000 personas si viene un Bad Bunny, una Karol G, una Shakira”.

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El alcalde afirmó que las obras habían comenzado nueve meses antes de la entrevista y aseguró que el escenario atravesaba una transformación. También señaló que el propósito es que el público pueda utilizar el estadio más allá de los días de partido: “El fútbol y el deporte son una economía que viene creciendo, y la cultura y la música”.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, aseguró que van a tener 75.000 personas si se presentan artistas como Shakira, Karol G o Bad Bunny - crédito EFE

El proyecto contempla usos deportivos, culturales y familiares

Según explicó el alcalde al medio citado, el proyecto contempla espacios para que los visitantes recorran el estadio en días sin programación deportiva. Char mencionó un museo dedicado a la selección Colombia y otro sobre el Junior, el club de fútbol de Barranquilla.

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El mandatario planteó que los asistentes puedan llegar varias horas antes de los partidos y permanecer después del encuentro. También habló de la posibilidad de que las familias visiten el estadio para almorzar o celebrar cumpleaños infantiles y aclaró que la propuesta de festejar cumpleaños en el camerino del Junior fue una idea que le transmitió Sebastián Viera, director técnico del Junior.

“Hay que pensar que estos deben ser sitios donde la gente se sienta muy cómoda, que pueda llegar cuatro o cinco horas antes de un partido, irse cuatro o cinco horas después, pero también que venga a almorzar cualquier día de la semana”, afirmó Char durante la entrevista.

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El alcalde también aseguró que la nueva configuración acercará a parte del público al terreno de juego. En su descripción, algunas ubicaciones permitirán que los aficionados observen a los jugadores desde una distancia reducida y perciban con mayor claridad el desarrollo de los encuentros.

“Cuando tú veas que el hombre del tiro de esquina está a cuatro metros de tus ojos, cuando escuches el sonido del balón, cuando el grito del técnico esté en tus oídos también, la experiencia va a ser impresionante”, declaró.

Se filtró la que sería la nueva silletería del nuevo estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla - crédito @el_gd1/X

Las tribunas norte y sur no tendrán sillas en el nivel de cancha

Char afirmó que las tribunas sur y norte, en el nivel de cancha, no tendrán sillas. Según dijo, esa decisión busca dar lugar a las barras, los grupos de aficionados que acompañan a sus equipos con cánticos y saltos durante los partidos.

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El alcalde señaló que ese tema fue conversado con Ramón Jesurún (presidente de la Federación Colombiana de Fútbol) y Alejandro Domínguez (presidente de la Conmebol), sin precisar en la entrevista los cargos de ambos ni más detalles de esa conversación: “Las barras son pa’ brincar, pa’ cantar, pa’ alentar”.

También sostuvo que la cancha contará con un sistema hidráulico y que el césped fue diseñado para responder a la realización de encuentros deportivos y espectáculos masivos. En sus declaraciones a la fuente citada, vinculó esa condición con la intención de que el Metropolitano pueda recibir conciertos y otros eventos culturales.

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Char no ofreció detalles técnicos adicionales sobre el funcionamiento de la cancha hidráulica ni sobre el mecanismo que permitiría alternar entre los usos deportivos y los espectáculos. Sin embargo, remarcó que el diseño busca preparar el estadio para programaciones de distinta naturaleza.

La remodelación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez desde el cielo - crédito EFE

Char aseguró que la ventilación podría reducir seis grados la temperatura

Durante la entrevista, Char también describió un sistema de ventilación que denominó “túneles canadienses”. Según su relato, se trata de una tecnología proveniente de Canadá que toma aire del exterior y, mediante ventiladores, extrae el calor hacia la parte alta del estadio.

El alcalde presentó esa explicación como parte de las condiciones previstas para proteger a jugadores y artistas: “Hoy las normas internacionales exigen que hay que cuidar la integridad del jugador y del artista que está cantando”.

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Char aseguró que ese sistema podría reducir en 6 grados Celsius (10,8 grados Fahrenheit) la temperatura dentro del estadio: “Sacan el calor de esta hoguera hacia arriba y baja seis grados la temperatura”.