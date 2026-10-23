Edwin Cardona hizo un gol desde la mitad de la cancha con Atlético Nacional ante Deportivo Pasto: se llevó los aplausos de James Rodríguez

Edwin Cardona anotó un gol con Atlético Nacional ante Deportivo Pasto desde la mitad de la cancha - crédito David Jaramillo / Colprensa

Guardar

Edwin Cardona hizo un gol desde la mitad de la cancha del estadio Atanasio Girardot para Atlético Nacional, ante Deportivo Pasto, en un duelo válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II.

El mediocampista colombiano recibió el balón en el círculo central tras un pase de su compañero Juan Manuel Zapata. Luego se dio media vuelta y remató con la pierna derecha hacia el arco sur, custodiado por Geovanni Banguera, arquero del elenco pastuso.

PUBLICIDAD

Esa anotación significó el 1-0 de Atlético Nacional sobre los 13 minutos del partido, resultado parcial que ubicó al equipo dirigido por Lucas González en la primera casilla de la tabla de posiciones con 29 unidades, las mismas que Deportivo Cali, equipo que ostentaba el primer lugar de la clasificación, pero con más goles anotados a lo largo del campeonato con 26 contra 23.

Noticia en desarrollo...