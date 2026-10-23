Alcalde de Sincelejo anunció que volverá a solicitar la visa de EE. UU.: aseguró que fue notificado 24 horas después de haber hecho denuncias

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, aseguró que puede demostrar su arraigo a Colombia, tras revocatoria de su visa - crédito @yahiracuna_/IG

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Yahir Fernando Acuña Cardales, alcalde de Sincelejo, se refirió a la decisión que tomó el Gobierno de Estados Unidos con respecto a su visa. El mandatario local hace parte del grupo de personas que fue cobijada con restricciones de visa, las cuales están sustentadas en presuntas actividades de corrupción o narcotráfico que socavan a los gobiernos del hemisferio.

“Hoy, el Departamento de Estado está ampliando su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en nuestra región”, indicó el Departamento de Estado del país norteamericano en una comunicación oficial.

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Además del alcalde —a quien recientemente el presidente Abelardo de la Espriella acusó de corrupción y al que también hace poco la Fiscalía le archivó una investigación por la incautación de $487.421.000 en efectivo—, otras seis personas fueron incluidas en la lista:

Ricardo Roa Barragán , expresidente de Ecopetrol.

Wadith Alberto Manzur Imbett , senador electo y exrepresentante a la Cámara.

Karen Astrith Manrique Olarte , representante electa a la Cámara.

Julio Elías Chagüí Flórez , exsenador.

Liliana Esther Bitar Castilla , exsenadora.

José Ignacio Mesa Betancur, excongresista y exalcalde de Envigado.

Estados Unidos impuso restricciones de visa a siete ciudadanos colombianos y sus familiares, entre ellos Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol; Wadith Manzur, senador electo, y Karen Manrique, representante electa a la Cámara, como parte de su política contra la corrupción y el narcotráfico en la región - crédito Departamento de Estado de Estados Unidos

Al respecto, en declaraciones públicas, el alcalde de Sincelejo informó que recibió un correo electrónico por parte de la Embajada de los Estados Unidos en el que se le notifica sobre las restricciones de su visado. Según precisó, esa comunicación fue enviada 24 horas después de que instaurara formalmente denuncias relacionadas con señalamientos en su contra ante organismos nacionales e internacionales.

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“Es un correo de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, y habla de la revocatoria de una visa que se expidió hace seis meses. Hace seis meses apenas, y que apenas hace cuatro meses estuvimos presentes en ese importante territorio de nuestro querido continente”, dijo.

En el documento que recibió, y según la lectura que hizo de él, no se le indicó nada sobre actividades de corrupción o narcotráfico. El argumento que figura en el correo para la revocatoria de la visa es que el funcionario “no demuestra vínculos suficientes con su país de residencia” (sección 214B del Acta de Inmigración y Nacionalidad).

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El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, aseguró que sus actividades en Estados Unidos sí han correspondido a su tipo de visa: de turismo - crédito @yahiracuna_/IG

Sobre este apartado, Acuña Cardales enlistó las condiciones que demuestran con suficiencia su arraigo a Colombia. “Yo soy alcalde, estoy casado, tengo una familia, tengo mi vida en Colombia, es decir, ¿qué más arraigo que eso? La misma sección 214B de, digamos, los estatutos migratorios de los Estados Unidos habla de cómo se demuestra el arraigo. Cumplo con cada una de ellas, con cada una de ellas”, precisó.

Por otro lado, en el correo que recibió se indica que no demostró que las actividades que pretendía desarrollar en Estados Unidos coincidan con el tipo de visa que solicitó. Según el alcalde, la visa que tiene es de turismo y se ajusta cabalmente a los planes que ha hecho en el país norteamericano.

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“He hecho siempre turismo, no he hecho otra cosa distinta a esa y además le agradezco a este territorio por habérnoslo permitido”, indicó.

El alcalde de Sincelejo volverá a solicitar la visa estadounidense - crédito Dado Ruvic/Reuters

Así las cosas, el mandatario local informó que, de acuerdo con la información suministrada por la Embajada de Estados Unidos, aunque su visa actual es inválida para ingresar al territorio norteamericano, tiene la posibilidad de volver a solicitar el documento. Acuña Cardales aseguró que volverá a repetir el proceso de solicitud de visa.

“A partir de este momento, su visa no es válida, dice, para ingresar a los Estados Unidos y esta decisión no puede ser apelada. La decisión ya queda en firme. Sin embargo, usted puede volver a solicitar su visa en cualquier momento. Para esto deberá representar una nueva solicitud con foto, cancelar los derechos de solicitud de visa y programar una nueva cita. En efecto, es lo que vamos a hacer”, añadió el alcalde.

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Por su parte, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, respaldó la decisión del Gobierno de Estados Unidos de revocar las visas de los siete ciudadanos mencionados.

El presidente Abelardo de la Espriella festejó la revocatoria de las visas de Yahir Acuña, Ricardo Roa, Wadith Manzur y otros ciudadanos colombianos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Bienvenidos a la Patria Milagro. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey!“, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.