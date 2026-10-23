Los hogares colombianos no pueden consumir más de lo que esperan pese a aumentos en los salarios: “Se mantienen señales de agotamiento”

Los alimentos son grandes jalonadores de la inflación en Colombia - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

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El gasto de los hogares colombianos alcanzó $104,68 billones en septiembre de 2026, pero su avance real anual se redujo a 2,69%, frente al 4,59% de igual mes de 2025 y al 2,96% de agosto, según la medición Gastometría de Raddar CKG. En valores corrientes, las compras crecieron 9,14% respecto de los $95,919 billones registrados un año antes.

El consumo de los hogares colombianos creció menos en septiembre de 2026 porque la inflación absorbió parte del incremento nominal del gasto, los alimentos exigieron una mayor proporción del presupuesto y los ingresos laborales mostraron señales de debilidad, de acuerdo con Raddar.

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Según el informe, entre enero y septiembre, el gasto real acumulado avanzó 2,60%, un resultado 1,15 puntos porcentuales (pp) inferior al 3,75% del mismo período de 2025. La firma hizo una advertencia sobre el comportamiento al decir que “se mantienen señales de agotamiento”, pese a que el consumo se mantuvo en terreno positivo.

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Asimismo, anotó que el desempeño del tercer trimestre mostró un repunte parcial. Raddar calculó una expansión real de 2,46%, superior al promedio de 1,27% de los terceros trimestres entre 2022 y 2025, aunque todavía por debajo del promedio de 3,05% registrado en el período 2015-2019, antes de la pandemia.

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La firma plantea que las promociones comerciales, un tipo de cambio favorable para productos importados y las compras anticipadas con financiación pudieron respaldar la recuperación de agosto y septiembre, después del avance de 1,84% de julio. Sin embargo, también identifica presiones inflacionarias y un posible cierre del ciclo de renovación de bienes durables y semidurables que había impulsado el gasto.

Alimentos absorben una mayor parte del presupuesto familiar

Los alimentos para el hogar crecieron 4,16% en términos reales durante septiembre, por encima del resultado del consumo total. Esa canasta representa más del 30% del presupuesto de los hogares y aportó 1,28 pp al crecimiento real del gasto del mes. El informe vincula esa mayor participación con las presiones sobre productos de compra frecuente, entre ellos tubérculos, hortalizas y frutas.

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Raddar señala que el alza de estos bienes lleva a las familias a destinar más recursos a necesidades esenciales y reduce el margen disponible para consumos que pueden aplazarse o ajustarse.

El contraste entre categorías fue amplio:

Entretenimiento: avanzó 2,64% real.

Moda: creció 2,60%, en un mes en el que las promociones y las celebraciones de Amor y Amistad pudieron favorecer esas compras.

Comidas fuera del hogar: crecieron apenas 0,96% real y enfrentaron una inflación anual de 9,73%, de acuerdo con cálculos de Raddar basados en datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

La medición ConsumerTrack de la firma detectó, además, un mayor peso del precio y las promociones entre los motivos de compra, mientras las decisiones guiadas por el antojo perdieron participación.

Crédito y empleo condicionan el gasto de fin de año

La colocación conjunta de tarjetas de crédito, préstamos de libre destinación e hipotecarios aumentó 14,8% anual en septiembre, impulsada principalmente por las tarjetas, que crecieron 26%. Sobre esto, Raddar señaló que “el crédito mantiene dinamismo en septiembre, pero ingresos laborales entran en alerta”, al observar una mayor utilización de la financiación para sostener las compras.

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Además, se refirió a los hechos más importantes del mes:

Los salarios y rentas representaron 70,79% de las fuentes de gasto de los hogares durante el tercer trimestre, mientras los créditos de consumo aportaron 25,96% y las remesas, 3,26%.

La participación de los ingresos laborales quedó por debajo de la observada en períodos previos, mientras el crédito ganó espacio dentro del presupuesto familiar.

El Banco de la República elevó en 25 puntos básicos su tasa de política monetaria a finales de septiembre, según el informe de Raddar. La firma considera que esa decisión podría trasladarse al costo de los créditos en los próximos meses y restar dinamismo a una fuente de financiación que recuperó fuerza al cierre del tercer trimestre.

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Los datos del Dane recogidos por Raddar muestran que Colombia tuvo 126.000 ocupados menos en agosto de 2026 que en el mismo mes de 2025. La mayor caída se concentró entre las personas de 55 años o más, con 222.000 trabajadores menos, aunque los ingresos reales por ocupado aumentaron 2,23% anual en septiembre y completaron cuatro meses consecutivos de crecimiento.

Raddar considera que el ciclo estacional todavía podría sostener las compras en el último trimestre, cuando se concentra una parte considerable del gasto anual de los hogares. Pero la firma evita dar por asegurado ese resultado: una inflación persistente, crédito más costoso y menor dinamismo de la ocupación podrían limitar la capacidad de compra durante la temporada comercial de fin de año.

La presión de los gastos cotidianos deja menos recursos para decisiones de consumo postergables. Así, el cierre de 2026 dependerá de cuánto puedan conservar los hogares de su presupuesto después de cubrir sus necesidades básicas.

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