Colombia

Banco de la República mostró precupación por créditos, dólar y tasas de interés ante el déficit fiscal del Gobierno nacional

El Ministerio de Hacienda actualizó el desbalance en $91,2 billones, mientras el margen para cumplir la meta anual de 7,2% quedó en 2,6 puntos porcentuales

El Congreso de la República aprobó el PGN de 2027 en medio de advertencias por un hueco fiscal considerable y la necesidad de evaluar alternativas como recortes al gasto o una nueva reforma tributaria - crédito Luisa González/Reuters
El Congreso de la República aprobó el PGN de 2027 en medio de advertencias por un hueco fiscal considerable y la necesidad de evaluar alternativas como recortes al gasto o una nueva reforma tributaria - crédito Luisa González/Reuters
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El déficit fiscal acumulado del Gobierno Nacional Central (GNC) llegó a 4,6% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a $91,2 billones, en los primeros ocho meses de 2026, según la actualización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia. Con una meta de cierre anual de 7,2% del PIB, el margen restante es de 2,6 puntos porcentuales.

El desbalance acumulado a agosto superó el 4,1% del PIB registrado en el mismo mes de 2025, según las cifras de Hacienda. También quedó por debajo del 5,3% del PIB alcanzado en agosto de 2020, durante la pandemia de covid-19, pero excedió el déficit total de 4,2% observado durante todo 2023.

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La comparación histórica muestra que el déficit acumulado hasta agosto de 2026 ya superaba los niveles registrados en años completos anteriores: 4% del PIB en 2016, 3,7% en 2017, 3,1% en 2018 y 2,5% en 2019, de acuerdo con los datos de Hacienda. Entre enero y agosto, los ingresos del Gobierno sumaron $223 billones, equivalentes a 11,1% del PIB. Los ingresos tributarios representaron $201 billones, o 10% del PIB, y concentraron la mayor parte de los recursos recibidos por la Nación.

Recaudo y gasto muestran el origen del desbalance fiscal

Por el lado del gasto, Hacienda registró desembolsos acumulados por $314 billones, equivalentes a 15,6% del PIB. El funcionamiento concentró $226 billones, o 11,2% del PIB, como el principal componente de las erogaciones estatales.

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Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, dice que se necesita una ley de ajuste para cuadrar el déficit fiscal de Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, dice que se necesita una ley de ajuste para cuadrar el déficit fiscal de Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia

Solo en agosto, los ingresos totales representaron 1% del PIB, o $19,5 billones, sostenidos por las rentas tributarias, mientras los ingresos no tributarios y de capital mostraron variaciones cercanas a cero. Los gastos mensuales alcanzaron 2% del PIB, equivalentes a $134 billones; el funcionamiento llegó a 1,3% del producto, impulsado por transferencias de 1% y servicios personales de 0,2%, mientras la inversión se ubicó en 0,1%.

La diferencia mensual entre ingresos y gastos dejó en agosto un déficit de 0,7% del PIB, o $14,4 billones. El resultado fue superior al déficit de 0,6% registrado en julio, aunque menor al 0,9% observado en junio.

Relación del déficit con inflación y tasas más altas

Sobre la situación, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió durante el Congreso Colombiano de la Construcción 2026, organizado por Camacol, que el elevado déficit fiscal genera presiones inflacionarias que dificultan la reducción de las tasas de interés.

“El aumento del gasto público y el incremento del salario mínimo han impulsado la demanda interna en un momento en el que la capacidad productiva del país no ha crecido al mismo ritmo (…) esta combinación genera presiones inflacionarias y aumenta las compras de bienes en el exterior, pues una parte de la demanda adicional no puede ser atendida por la producción nacional”, afirmó.

Señaló que el déficit primario pasó de niveles cercanos a cero en 2023 a alrededor de 3,5% del PIB en 2025 y 2026, lo que representa un impulso considerable sobre la demanda y complica el retorno de la inflación a la meta del Emisor. Las importaciones reflejaron esa expansión: el valor en dólares de las compras externas aumentó cerca de 18% en los primeros ocho meses del año, con alzas interanuales de alrededor de 22% en julio y de 31% en agosto.

“El repunte de la demanda también coincidió con un retroceso en el proceso de reducción de la inflación. El indicador pasó de un máximo de 13,4% a 4,8% a mediados de 2025, pero posteriormente volvió a subir hasta 6,3%, mientras las expectativas de inflación se alejaron nuevamente de la meta de 3%”, afirmó Villar. El gerente atribuyó parte de esa dinámica al incremento del salario mínimo, superior a 11% en 2025 y de 23% en 2026.

Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, intervino en el Congreso Colombiano de la Construcción 2026 y alertó por la deuda de Colombia - crédito Camacol
Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, intervino en el Congreso Colombiano de la Construcción 2026 y alertó por la deuda de Colombia - crédito Camacol

Ante ese escenario, el Banco de la República elevó su tasa de política monetaria 255 puntos básicos (pb) durante el primer semestre de 2026, hasta 12%, y luego aplicó otro incremento de 25 pb, hasta 12,25%.

Villar explicó que las entradas de capital vinculadas al financiamiento del Gobierno y a las compras de TES por parte de inversionistas extranjeros han favorecido la apreciación del peso, pese a que un déficit elevado y una mayor percepción de riesgo normalmente operarían en sentido contrario. Los inversionistas que adquieren deuda pública colombiana convierten dólares a pesos, y el diferencial de tasas puede impulsar operaciones de arbitraje de tasas que refuerzan esos flujos.

Dicha apreciación reduce el valor en pesos de los ingresos que reciben los exportadores por sus ventas en dólares y favorece la competitividad de los productos importados, según el gerente. Villar estimó que el déficit podría llegar a 9,4% del PIB en el año en curso antes de los ajustes anunciados por el Gobierno, y ubicarse entre 7,1% y 7,2% el próximo año, en niveles comparables con los de la pandemia.

La deuda pública también incide en los créditos hipotecarios

El déficit fiscal limita la reducción de las tasas de interés porque eleva las necesidades de financiamiento del Estado, presiona las expectativas de inflación y aumenta los rendimientos de la deuda pública. Esas tasas de largo plazo inciden directamente en el costo de los créditos hipotecarios, que pueden extenderse durante décadas.

Villar precisó que la tasa del Banco de la República no determina por sí sola el costo del financiamiento de vivienda: “Mientras la tasa del Emisor sirve como referencia para las operaciones de muy corto plazo del sistema financiero, un crédito hipotecario puede extenderse durante 10, 15, 20 o hasta 30 años. Por eso, para determinar cuánto cuesta financiar una vivienda, también son relevantes las expectativas de inflación a largo plazo y el rendimiento que ofrecen otros instrumentos financieros con vencimientos similares”.

El gasto fiscal total y primario acumulados a agosto representaron 15,5% del PIB y 13,2% del PIB, respectivamente - crédito Carf
El gasto fiscal total y primario acumulados a agosto representaron 15,5% del PIB y 13,2% del PIB, respectivamente - crédito Carf

Agregó que los títulos del Gobierno compiten con los recursos que los bancos podrían prestar a los hogares: “Estos papeles compiten con otras alternativas de inversión y financiación, incluidos los recursos que las entidades financieras podrían destinar a los créditos hipotecarios. Si la deuda pública ofrece rendimientos elevados, los bancos tienen incentivos para comparar esa rentabilidad con la que obtendrían al prestar a los hogares, teniendo en cuenta, además, los costos y riesgos asociados a cada operación”.

Por medio del informe de seguimiento fiscal de octubre de 2026, el Carf alertó por varias cifras de las finanzas de Colombia, reportó:

  • Recaudo bruto de $216,6 billones a agosto, 9,6% superior al del mismo período de 2025 y 3,1% mayor en términos reales.
  • Recaudo neto, incluidos los ingresos de emergencias, llegó a $200 billones, con un aumento de 9,2% anual —2,8% real—, y quedó $40.000 millones por encima de la meta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
  • El gasto fiscal total hasta agosto representó 15,5% del PIB y el gasto primario —que excluye intereses de deuda— 13,2%.
  • El gasto primario de la vigencia de 2026 equivalió a 11,7% del PIB y la ejecución del rezago presupuestal alcanzó 1,5%; además, los intereses representaron 27,8% de los ingresos tributarios, frente al promedio histórico de 24,4%.

Sobre la composición de la deuda, el Carf precisó que “la participación del saldo de TCO (títulos de tesorería a corto plazo) y pagarés en la deuda bruta interna se ubicó en 17,4%, frente a 17,3% en julio y a un promedio de 12,3% en los últimos cinco años”. La financiación externa representó 21,3% del total, un aumento frente a julio que el comité atribuyó principalmente a una depreciación mensual de 2% del peso frente al dólar.

La posición de caja de la Nación cerró septiembre en $22,9 billones, por encima del nivel de agosto, pero inferior al promedio de $26,6 billones registrado desde 2014, según el seguimiento del Carf.

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