Angie Rodríguez aseguró que tras haber hecho acusaciones contra Petro le toca esconderse: Alejandro Carranza afirmó que estaría siendo manipulada

El exsenador y conductor del programa Cívicos reveló un audio de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), en el que aseguró no poder salir en medios de comunicación y tener la necesidad de esconderse - crédito @carluciolopez/X

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El exsenador Carlos Alonso Lucio reveló que tenía programada una entrevista con Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), en su programa de YouTube Cívicos, pero la exfuncionaria canceló a última hora.

El enfoque de la conversación estaría en Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que ha tenido diferencias con Rodríguez y también con Lucio.

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“Había yo invitado a Angie Rodríguez, quien fuera secretaria general de la Presidencia, directora del Dapre, una altísima funcionaria, mano derecha de Gustavo Petro. No obstante, hace unos minutos recibí un audio de ella diciendo que no venía y por qué no venía. Yo quiero que escuchemos el audio que dejó en mi WhatsApp”, indicó Lucio.

En la grabación que expuso en el programa, la exdirectora del Dapre afirmó que, tras dar una entrevista al columnista Daniel Samper, en la que hizo todo tipo de señalamientos en contra del expresidente Gustavo Petro, todo se tornó “una locura” y que por eso ahora debe permanecer oculta.

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Alejandro Carranza puso en duda las acusaciones de Angie Rodríguez contra el expresidente Gustavo Petro - crédito @HombreJurista - X/Colprensa

“Hola, doc, Dios te bendiga, doc. Por seguridad, no puedo salir más a medios. Salí en lo de Daniel y, bueno, eso fue como una locura. No me arrepiento de nada, pero me toca literal esconderme. Dios te bendiga”, expresó Rodríguez.

Según Lucio, el audio de la exfuncionaria del Gobierno evidencia temor y aflicción, por lo que, desde su perspectiva, surgen cuestionamientos como: “¿Se asusta de quién? ¿Se asusta por qué? ¿A quién le teme?”.

Las denuncias de Angie Rodríguez en la polémica entrevista

En la entrevista con Daniel Samper, la exdirectora del Dapre aseguró que en el gobierno del expresidente Petro había una “red de mujeres” que presuntamente ejercían “la profesión más antigua del mundo”, refiriéndose, al parecer, a la prostitución. Además, afirmó que esas mujeres llegaron a tener un amplio poder en el Ejecutivo. Por otro lado, señaló al ex jefe de Estado de haber llevado una vida desordenada y de supuestamente tener contenido sexual en sus dispositivos, sobre lo cual cuestionó: “¿Había niños travestis ahí? Conteste, señor presidente, ¿había niños travestis?”.

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La también exgerente del Fondo de Adaptación aseguró que las autoridades deben investigar sus denuncias, pero aclaró que, hasta el momento, no tiene ninguna evidencia que indique que en el material que supuestamente tenía el exmandatario había menores de edad. “No puedo afirmar y comprobar hoy que sean menores de edad”, dijo.

La exdirectora del Dapre afirmó que vio fotos y videos del expresidente con mujeres jóvenes, aunque aclaró que no podía confirmar si alguna de las personas que aparecían era menor de edad - crédito #HolaSoyDanny/Youtube

Pronunciamiento de Alejandro Carranza, abogado de Petro

Al respecto, el abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses del exmandatario Gustavo Petro, aseguró que la exfuncionaria podría estar siendo manipulada y puso en duda las denuncias que hizo en la entrevista con Samper.

“Es evidente que Angie está siendo manipulada. Ella menciona que su psiquiatra le sugirió participar en programas de humor como una forma de terapia. Quizás le canceló, ya que no le hace gracia cometer tantos delitos en un solo programa, o tal vez ya se cansó de ser manipulada”, aseveró.

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El jurista añadió un cuestionamiento en su publicación, relacionado con la persona que podría estar detrás de las acusaciones que hizo Rodríguez en contra del exmandatario. “La pregunta que queda es: ¿quién está detrás de todo esto? ¿Será acaso la gente del arca de Noé, que, por cierto, se hundió porque se negaron a entender el país y sus instituciones para recibirlo?”, preguntó.

Alejandro Carranza aseguró que Angie Rodríguez estaría siendo manipulada - crédito @HombreJurista/X

Ante las acusaciones que hizo la exfuncionaria, el abogado Carranza informó por medio de un comunicado que radicaría una denuncia penal en su contra ante la Fiscalía General de la Nación, por los delitos de peculado, concierto para delinquir, injuria y calumnia agravadas contra el expresidente y violación de datos personales.

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