Colombia

Angie Rodríguez aseguró que tras haber hecho acusaciones contra Petro le toca esconderse: Alejandro Carranza afirmó que estaría siendo manipulada

La exdirectora del Dapre habló de una presunta red de mujeres en el gobierno del expresidente Petro en una entrevista. El apoderado del exmandatario afirmó que cometió varios delitos con sus declaraciones

El exsenador y conductor del programa Cívicos reveló un audio de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), en el que aseguró no poder salir en medios de comunicación y tener la necesidad de esconderse - crédito @carluciolopez/X

Guardar

El exsenador Carlos Alonso Lucio reveló que tenía programada una entrevista con Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), en su programa de YouTube Cívicos, pero la exfuncionaria canceló a última hora.

El enfoque de la conversación estaría en Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que ha tenido diferencias con Rodríguez y también con Lucio.

PUBLICIDAD

“Había yo invitado a Angie Rodríguez, quien fuera secretaria general de la Presidencia, directora del Dapre, una altísima funcionaria, mano derecha de Gustavo Petro. No obstante, hace unos minutos recibí un audio de ella diciendo que no venía y por qué no venía. Yo quiero que escuchemos el audio que dejó en mi WhatsApp”, indicó Lucio.

En la grabación que expuso en el programa, la exdirectora del Dapre afirmó que, tras dar una entrevista al columnista Daniel Samper, en la que hizo todo tipo de señalamientos en contra del expresidente Gustavo Petro, todo se tornó “una locura” y que por eso ahora debe permanecer oculta.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Alejandro Carranza puso en duda las acusaciones de Angie Rodríguez contra el expresidente Gustavo Petro - crédito @HombreJurista - X/Colprensa

“Hola, doc, Dios te bendiga, doc. Por seguridad, no puedo salir más a medios. Salí en lo de Daniel y, bueno, eso fue como una locura. No me arrepiento de nada, pero me toca literal esconderme. Dios te bendiga”, expresó Rodríguez.

Según Lucio, el audio de la exfuncionaria del Gobierno evidencia temor y aflicción, por lo que, desde su perspectiva, surgen cuestionamientos como: “¿Se asusta de quién? ¿Se asusta por qué? ¿A quién le teme?”.

Las denuncias de Angie Rodríguez en la polémica entrevista

En la entrevista con Daniel Samper, la exdirectora del Dapre aseguró que en el gobierno del expresidente Petro había una “red de mujeres” que presuntamente ejercían “la profesión más antigua del mundo”, refiriéndose, al parecer, a la prostitución. Además, afirmó que esas mujeres llegaron a tener un amplio poder en el Ejecutivo. Por otro lado, señaló al ex jefe de Estado de haber llevado una vida desordenada y de supuestamente tener contenido sexual en sus dispositivos, sobre lo cual cuestionó: “¿Había niños travestis ahí? Conteste, señor presidente, ¿había niños travestis?”.

La también exgerente del Fondo de Adaptación aseguró que las autoridades deben investigar sus denuncias, pero aclaró que, hasta el momento, no tiene ninguna evidencia que indique que en el material que supuestamente tenía el exmandatario había menores de edad. “No puedo afirmar y comprobar hoy que sean menores de edad”, dijo.

La exdirectora del Dapre afirmó que vio fotos y videos del expresidente con mujeres jóvenes, aunque aclaró que no podía confirmar si alguna de las personas que aparecían era menor de edad - crédito #HolaSoyDanny/Youtube

Pronunciamiento de Alejandro Carranza, abogado de Petro

Al respecto, el abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses del exmandatario Gustavo Petro, aseguró que la exfuncionaria podría estar siendo manipulada y puso en duda las denuncias que hizo en la entrevista con Samper.

Es evidente que Angie está siendo manipulada. Ella menciona que su psiquiatra le sugirió participar en programas de humor como una forma de terapia. Quizás le canceló, ya que no le hace gracia cometer tantos delitos en un solo programa, o tal vez ya se cansó de ser manipulada”, aseveró.

El jurista añadió un cuestionamiento en su publicación, relacionado con la persona que podría estar detrás de las acusaciones que hizo Rodríguez en contra del exmandatario. “La pregunta que queda es: ¿quién está detrás de todo esto? ¿Será acaso la gente del arca de Noé, que, por cierto, se hundió porque se negaron a entender el país y sus instituciones para recibirlo?”, preguntó.

Alejandro Carranza aseguró que Angie Rodríguez estaría siendo manipulada - crédito @HombreJurista/X
Alejandro Carranza aseguró que Angie Rodríguez estaría siendo manipulada - crédito @HombreJurista/X

Ante las acusaciones que hizo la exfuncionaria, el abogado Carranza informó por medio de un comunicado que radicaría una denuncia penal en su contra ante la Fiscalía General de la Nación, por los delitos de peculado, concierto para delinquir, injuria y calumnia agravadas contra el expresidente y violación de datos personales.

Temas Relacionados

Angie RodríguezAlejandro CarranzaGustavo PetroGobierno de Gustavo PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Envían a la cárcel a dos procesados por el atentado con explosivos contra el Batallón Pichincha en Cali, en abril de 2026

La decisión se adoptó tras las audiencias preliminares y mantiene recluidos a Jorge Andrés Castañeda Díaz, alias Barbas, y Ashley Valentina Pozo Delgado mientras avanza la recolección de pruebas del organismo investigador

Envían a la cárcel a dos procesados por el atentado con explosivos contra el Batallón Pichincha en Cali, en abril de 2026

Plan de choque en salud avanza en Colombia: se han entregado más de 12 millones de medicamentos y se han resuelto más de 400.000 procedimientos

El Ministerio de Salud dio a conocer un balance, tras un mes de implementación de la estrategia para atender los principales problemas de los usuarios del sistema

Plan de choque en salud avanza en Colombia: se han entregado más de 12 millones de medicamentos y se han resuelto más de 400.000 procedimientos

Video en vivo para viajes de adolescentes, opción Extra Comfort y más actualizaciones hoy de Uber y Cabify

La actualización contempla mecanismos para proteger la privacidad de quienes participan en el trayecto

Video en vivo para viajes de adolescentes, opción Extra Comfort y más actualizaciones hoy de Uber y Cabify

Agentes de la Unidad Nacional Antidisturbios fueron reubicados por tensión con manifestantes en la Biblioteca Nacional en el centro de Bogotá

Los videos grabados por ciudadanos con sus celulares muestran a los uniformados mientras caminan hacia otros sectores para evitar confrontaciones durante los plantones

Agentes de la Unidad Nacional Antidisturbios fueron reubicados por tensión con manifestantes en la Biblioteca Nacional en el centro de Bogotá

MUBI FEST Bogotá aterriza con estrenos de Cannes y seis funciones gratuitas al aire libre

El encuentro cinematográfico ocupará el Gimnasio Moderno entre el 24 y 25 de octubre, con doce películas, invitados internacionales, música y podcast en vivo

MUBI FEST Bogotá aterriza con estrenos de Cannes y seis funciones gratuitas al aire libre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Shakira y Michael Jackson comparten una hazaña en YouTube: cuatro décadas de éxito

Shakira y Michael Jackson comparten una hazaña en YouTube: cuatro décadas de éxito

Andrea Serna despidió a un ser querido y relató el duelo de su familia con este conmovedor mensaje: “Nos dejó un vacío enorme”

Carolina Gaitán contó detalles de su participación en el regreso de ‘Sin senos sí hay paraíso’: así grabó sus escenas más sensuales

Ela Minus y el repaso de un 2026 intenso, como antesala de un nuevo álbum de estudio: “Es el año en el que más hice cosas”

El cantante Smayv, expareja de Karina García, reveló estuvo a punto de morir en un accidente automovilístico junto a su actual compañera: “Casi pierdo la vida”

Deportes

Video | Ángel Barajas quedó en quinto lugar y rozó el podio en el Mundial de Gimnasia 2026: Camilo Vega sufrió una caída que le costó puntos

Video | Ángel Barajas quedó en quinto lugar y rozó el podio en el Mundial de Gimnasia 2026: Camilo Vega sufrió una caída que le costó puntos

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Daniel Giraldo, futbolista del Deportivo Cali, reveló la estrategia de Rafael Dudamel para llevar al equipo al liderato de la Liga BetPlay 2026-II

Nuevo lío con el estadio El Campín: Internacional de Bogotá lo usaría contra América de Cali por Copa Colombia

Kevin Castaño, volante colombiano de Atlético Mineiro, habló sobre el Boca de Álvaro Montero y Sebastián Villa: “Es un rival difícil”