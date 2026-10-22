MUBI FEST Bogotá aterriza con estrenos de Cannes y seis funciones gratuitas al aire libre

Campaña promocional de MUBI FEST en Bogotá, correspondiente a las fechas 24 y 25 de octubre. La secuencia audiovisual expone títulos y directores incluidos en la cartelera del evento, entre los cuales figuran obras como «Thelma & Louise» de Ridley Scott, «Pulp: ¿Qué harías por una canción más?» de Garth Jennings y «Tierra de mi padre» de Paweł Pawlikowski.

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Bogotá se prepara para recibir por tercera vez el MUBI FEST, el festival itinerante de la plataforma global de streaming que llevará al Gimnasio Moderno doce películas, tres estrenos nacionales y seis funciones gratuitas al aire libre el 24 y 25 de octubre. La capital colombiana es la sexta parada de la gira mundial 2026, que ya pasó por Nápoles, Chicago, Estambul, São Paulo, Guadalajara y Santiago, y seguirá hacia Buenos Aires y Londres. Las entradas para las funciones pagas tienen un precio de $12.000 COP.

Una función inaugural a 196 metros de altura abre el festival

Como función inaugural, el festival presentará "Su propio infierno", la última película del aclamado director danés Nicolas Winding Refn (Drive, Pusher, El Demonio Neón), que se llevará a cabo en el Helipuerto de la Torre Colpatria.

La programación arranca con una proyección fuera del recinto principal. El viernes 23 de octubre, el helipuerto de la Torre Colpatria albergará la exhibición de Su propio infierno, la última película del director danés Nicolas Winding Refn (Drive, Pusher, El Demonio Neón). La torre se iluminará de azul —el color insignia de MUBI— para transformar la función en una experiencia que combina el horizonte nocturno de Bogotá con la estética visual del filme. La presentación estará a cargo de un invitado especial que la organización aún no ha revelado.

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Cinco títulos llegan directo de Cannes 2026

Coward, la nueva película del director de Close, Lukas Dhont

El grueso de la programación reúne una selección de largometrajes que acaban de pasar por el Festival de Cannes 2026. Cobarde, la nueva cinta de Lukas Dhont —director de Close—, tendrá su primera proyección en Colombia, al igual que Tierra de mi padre, del polaco Paweł Pawlikowski (Cold War). Esta última función, organizada en alianza con la Embajada de Polonia y el festival No Convencional, incluirá una presentación musical en vivo de Julio Victoria, quien interpretará una pieza con piano, arpa y síntesis electrónica acompañado por Miguel Rico y Wuilmer López, con la voz de Thomas Mann entretejida en el sonido.

Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma, ganadora de la Queer Palme en Cannes este año, también forma parte del programa. Dirigida por Jane Schoenbrun y protagonizada por Hannah Einbinder y Gillian Anderson, la película tendrá una proyección al aire libre y servirá de inspiración para una de las actividades más singulares del fin de semana: un bingo conducido por Lesley Wolf, una de las drag queens más reconocidas del país. Los premios incluyen merchandising oficial de MUBI y una ilustración original de la artista Adriana Lozano.

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Rose, la representante de Austria para los Oscar, tendrá su estreno nacional

La programación suma otro título inédito en el país. Rose, de Markus Schleinzer, llegará a Bogotá como premiere nacional.

La programación suma otro título inédito en el país. Rose, de Markus Schleinzer, llegará a Bogotá como premiere nacional. Protagonizada por Sandra Hüller —cuya actuación le valió el Oso de Plata en la Berlinale 2026—, la película fue seleccionada como la representante oficial de Austria para competir por el premio a Mejor Película Internacional en los Premios Oscar de 2027.

Una película colombiana perdida durante seis décadas vuelve a la pantalla

Uno de los momentos más singulares del festival será la proyección de La Paga, película de 1962 del director colombiano Ciro Durán. El filme fue censurado tras su estreno y permaneció perdido durante más de sesenta años.

Uno de los momentos más singulares del festival será la proyección de La Paga, película de 1962 del director colombiano Ciro Durán. El filme fue censurado tras su estreno y permaneció perdido durante más de sesenta años, hasta que fue localizado en los archivos de la Cinemateca Nacional de Venezuela y restaurado en 4K. Su recuperación tuvo su presentación mundial en Cannes Classics en 2025 y representa un hito para el patrimonio cinematográfico del país. La función en MUBI FEST estará acompañada de una conversación entre Vladimir Durán, hijo del director, y el crítico de cine Pedro Adrián Zuluaga, quienes abordarán la historia y el legado de la obra.

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La programación también incluye Moscas, la nueva película del director mexicano Fernando Eimbcke, considerado una de las voces más representativas del cine mexicano contemporáneo. Eimbcke presentará el filme en persona y participará en una sesión de preguntas y respuestas con el público. Además, se proyectará Voilà Varda: Cortometrajes de Agnès Varda, un compilado de cuatro obras de corta duración de la cineasta y artista francesa.

Seis proyecciones al aire libre con entrada gratuita

La mitad de la programación podrá verse sin costo en las funciones al aire libre del Gimnasio Moderno con proiyecciones gratuitas de películas como Pulp: ¿Qué harías por una canción más?, el documental de Garth Jennings sobre la icónica banda britpop; La Cosa, de John Carpenter; La Niña Santa, de Lucrecia Martel o Thelma & Louise, de Ridley Scott.

La mitad de la programación podrá verse sin costo en las funciones al aire libre del Gimnasio Moderno. Los títulos gratuitos son Pulp: ¿Qué harías por una canción más?, el documental de Garth Jennings sobre la icónica banda britpop; La Cosa, de John Carpenter; La Niña Santa, de Lucrecia Martel; Thelma & Louise, de Ridley Scott; Las Aventuras de Priscilla reina del desierto, de Stephan Elliott; y la ya mencionada Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma.

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Thelma & Louise, protagonizada por Geena Davis y Susan Sarandon, sigue a dos amigas que emprenden un viaje por carretera convertido en una huida de las reglas impuestas sobre sus vidas. La organización la presenta como un plan para compartir con amigas y volver a una historia que mantiene su vigencia.

Música, podcast en vivo y un ecosistema más allá de la pantalla

"Durante dos días, disfrutaremos de una programación con una curaduría cinematográfica que refleja la mirada editorial de MUBI, además de funciones al aire libre y, como novedad de esta edición, una serie de actividades que conectan con nuestro ecosistema más allá de la pantalla".

El festival no se limita a las proyecciones. Alejandro Marín (@themusicpimp) estará a cargo de Common People: Música para outsiders, un DJ set que recorre el universo cultural y musical de Pulp: desde la Sheffield industrial y electrónica de finales de los setenta y los ochenta hasta la explosión del britpop y la influencia de la banda en generaciones posteriores. La selección musical al aire libre se completará con Paquita Gallego (@paquitagalego_).

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El programa se extiende al audio con una grabación en vivo de MUBI Podcast: Encuentros, descrito como el podcast de cine más escuchado en Latinoamérica. Durante la sesión, Eimbcke y el director colombiano Franco Lolli conversarán sobre sus procesos creativos y sus formas de entender el cine.

Quienes asistan podrán visitar la MUBI Shop, que llegará con una selección de productos oficiales de la marca, y un espacio de librería donde se exhibirán las publicaciones de Notebook, la revista de MUBI dedicada al arte y la cultura cinematográfica, y las ediciones de MUBI Editions, la división editorial de la plataforma.

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“Durante dos días, disfrutaremos de una programación con una curaduría cinematográfica que refleja la mirada editorial de MUBI, además de funciones al aire libre y, como novedad de esta edición, una serie de actividades que conectan con nuestro ecosistema más allá de la pantalla: desde nuestra revista Notebook hasta el podcast Encuentros, creando nuevos espacios para extender la conversación alrededor del cine y enriquecer la experiencia del festival”, afirmó Sandra Gómez, directora senior de marketing de MUBI para Latinoamérica.

Las entradas para las seis funciones pagas están disponibles a $12.000, mientras que las proyecciones al aire libre no requieren boleto. El MUBI FEST Bogotá se desarrollará el sábado 24 y domingo 25 de octubre en el Gimnasio Moderno, con la función inaugural en la Torre Colpatria programada para la noche del jueves 23.

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