Agentes de la Unidad Nacional Antidisturbios fueron reubicados por tensión con manifestantes en la Biblioteca Nacional en el centro de Bogotá

Efectivos policiales se desplegaron en la vía pública frente a una concentración de personas en inmediaciones de la Biblioteca Nacional, aunque las autoridades confirmaron que la manifestación fue pacífica - crédito @Koalabta_lgbtih / X

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Un dispositivo de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi), antes Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), fue reubicado la tarde del jueves 22 de octubre de 2026 durante el plantón que reúne a escritores, bibliotecarios y colectivos comunitarios frente a la Biblioteca Nacional de Colombia, en el centro de Bogotá.

La medida se adoptó tras la mediación del equipo de Diálogo Social de la Alcaldía, en medio de la tensión generada por la presencia inicial de agentes antidisturbios en la plazoleta.

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Según el reporte de la Secretaría Distrital de Gobierno, los uniformados se desplazaron para permitir una ruta de evacuación por la calle 24, en dirección occidental. En el lugar permaneció el Grupo de Fuerza Unificada por la Libertad Personal (Gufud), mientras la concentración continuó sin bloqueos ni hechos graves.

Los jóvenes y trabajadores acudieron al lugar para pedir la renuncia de la directora de la Biblioteca Nacional - crédito Somos Jacarandas / Instagram

Videos tomados por asistentes y difundidos en redes sociales mostraron a los agentes mientras se retiraban hacia otros sectores del centro de la ciudad. El movimiento ocurrió luego de jornadas previas marcadas por roces entre manifestantes y la fuerza pública alrededor de actividades culturales y protestas en el área.

La Secretaría Distrital de Gobierno indicó que sus gestores establecieron contacto con enlaces de la movilización y con el comandante a cargo del operativo. De ese diálogo surgió el ajuste del dispositivo. Además, la entidad señaló que la decisión buscó reducir la tensión en el entorno de la Biblioteca Nacional y mantener habilitada una salida segura para quienes participaban en la jornada.

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El informe oficial de la entidad distrital describió la concentración como pacífica: “La manifestación continúa de manera pacífica, sin bloqueos ni incidentes. Se registra la presencia de Susana Muhamad, exconcejal y exministra”.

Reporte oficial de las autoridades por las actividades de manifestación del 22 de octubre - crédito Secretaría de Gobierno / X

El plantón reclama recursos y cambios en la dirección

La movilización hace parte de una convocatoria nacional bajo la consigna “Un país que lee se defiende”. Los colectivos del libro y la lectura reclaman garantías presupuestales para bibliotecas públicas, rurales, comunitarias, populares e itinerantes, así como la continuidad de programas de lectura, escritura y oralidad.

Los participantes también exigen la salida de Julia Cristina Daza Noguera, que asumió la dirección de la Biblioteca Nacional el 1 de octubre de 2026. El nombramiento ha recibido cuestionamientos por parte de trabajadores de la entidad y de sectores editoriales, que han planteado reparos sobre su experiencia en el campo cultural y patrimonial.

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Como respuesta a aquellos que han alzado su voz, el Ministerio de las Culturas indicó que Daza cumple los requisitos normativos para ejercer el cargo. En la información institucional de su posesión, la directora señaló que su gestión tendría como ejes la protección del patrimonio bibliográfico y documental, el fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, la innovación digital y la proyección internacional del acervo.

La protesta ocurre además en un escenario de preocupación por la financiación de iniciativas del sector. Los convocantes han pedido que continúen las Bibliotecas Rurales Itinerantes, la Red Relata, las escuelas de mediación y los procesos de formación vinculados con la lectura. También reclaman respaldo para librerías independientes y para políticas públicas que garanticen acceso a los libros en distintas regiones.

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Otra concentración en el Museo Nacional

Los ciudadanos también se han concentrado frente al Museo Nacional, como parte de una protesta contra la retirada de algunas obras de arte del museo en Bogotá - crédito Fernando Vergara/AP

La Secretaría Distrital de Gobierno reportó que durante el jueves también se desarrollaron actividades en inmediaciones del Museo Nacional de Colombia. Los estudiantes que participaron se retiraron y el sector quedó despejado antes de una nueva convocatoria anunciada para el viernes 23 de octubre.

“Se retiran los estudiantes que participaban en las actividades pedagógicas y la zona queda despejada. La Fuerza Pública refuerza preventivamente el perímetro de la infraestructura patrimonial con unidades adicionales del Undmo. No se registran incidentes y se espera el inicio de una nueva convocatoria programada para las 5:00 p. m.”

La jornada, con expresiones previstas en Bogotá y otros territorios, mantiene en el centro del debate la continuidad de los programas públicos de lectura y el futuro de la red bibliotecaria del país.

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