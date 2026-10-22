Colombia

La afiliación a pensiones, salud y riesgos laborales tendría cambios: el Ministerio del Trabajo ya dio el primer paso para que se haga realidad

La propuesta aún no crea obligaciones ni altera las cotizaciones vigentes, porque el Gobierno colombiano no definió un modelo operativo ni fechas de puesta en marcha

En Colombia, cerca de 12,2 a 12,5 millones de personas cotizan activamente al régimen contributivo de salud y pensión a través de la Pila - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
En Colombia, cerca de 12,2 a 12,5 millones de personas cotizan activamente al régimen contributivo de salud y pensión a través de la Pila - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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El Ministerio del Trabajo de Colombia analiza una propuesta de afiliación única a salud, pensiones y riesgos laborales que centralizaría en un solo proceso los trámites que hoy se gestionan por separado ante distintas entidades. Aún no existe una fecha de implementación ni un mecanismo definitivo.

La iniciativa forma parte de la reglamentación del artículo 61 de la reforma laboral y podría afectar a trabajadores, empleadores, contratistas y entidades del sistema de seguridad social. Por medio de X, la cartera que lidera Natalia López Fuentes informó que “avanza en una ruta técnica para facilitar la afiliación a la seguridad social en Colombia. En el marco de la reglamentación del artículo 61, se analiza una propuesta de afiliación única a salud, pensiones y riesgos laborales, orientada a simplificar los trámites”.

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El análisis no equivale a la adopción de una nueva obligación ni modifica, por ahora, las reglas para cotizar. Las autoridades todavía estructuran las alternativas normativas y operativas que permitirían conectar los procesos de afiliación.

El Ministerio del Trabajo informó que se analiza una propuesta de afiliación única a salud, pensiones y riesgos laborales, orientada a simplificar los trámites - crédito @MinTrabajo/X
El Ministerio del Trabajo informó que se analiza una propuesta de afiliación única a salud, pensiones y riesgos laborales, orientada a simplificar los trámites - crédito @MinTrabajo/X

Interoperabilidad de la Pila está entre los puntos evaluados

La Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) concentra los pagos de cotizaciones a la seguridad social y figura entre las herramientas revisadas en el proceso técnico. La cartera laboral llevó el tema a una mesa de trabajo con actores del sistema y con participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Sobre ese encuentro, el Ministerio detalló que “durante una mesa de trabajo con actores técnicos del sistema y participación del BID, se identificaron oportunidades para fortalecer la interoperabilidad entre la Pila y los sistemas de afiliación, mejorar la calidad de los datos y aprovechar las capacidades existentes”.

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No obstante, la identificación de oportunidades no implica que las entidades hayan definido una plataforma única ni que se hayan aprobado cambios en el funcionamiento actual. El trabajo se concentra en examinar cómo se relacionan las bases de datos, los sistemas de afiliación y las capacidades tecnológicas ya disponibles.

Hoja de ruta con el Ministerio de Salud

El siguiente tramo de la iniciativa contempla coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social: “Como siguiente paso, se proyecta estructurar un plan de trabajo articulado con el Ministerio de Salud y Protección Social, que contemple la reglamentación, la evaluación de alternativas tecnológicas y la coordinación de su desarrollo”.

La Pila se paga mensualmente en Colombia, siempre mes vencido. Esto significa que los aportes correspondientes al trabajo o ingresos de un mes se pagan durante los primeros días hábiles del mes siguiente - crédito Luisa González/Reuters
La Pila se paga mensualmente en Colombia, siempre mes vencido. Esto significa que los aportes correspondientes al trabajo o ingresos de un mes se pagan durante los primeros días hábiles del mes siguiente - crédito Luisa González/Reuters

La hoja de ruta deberá abordar los aspectos reglamentarios y las opciones tecnológicas antes de que pueda definirse un modelo de afiliación centralizado. El Ministerio no confirmó un calendario para poner en marcha la propuesta.

Cómo se hacen los aportes actuales de los trabajadores con contrato

Ante la noticia se generaron dudas sobre cómo se hacen los aportes actuales de los trabajadores con contrato. Para quienes tienen contrato laboral, el empleador debe hacer las afiliaciones y pagar los aportes desde el primer día de trabajo. El trabajador puede escoger la entidad promotora de salud (EPS) y el fondo de pensiones, mientras que la empresa gestiona la afiliación a una administradora de riesgos laborales (ARL).

Los aportes actuales son los siguientes:

  • Salud: el aporte equivale al 12,5% del salario: el empleador cubre el 8,5% y al trabajador se le descuenta el 4%.
  • Pensión: la cotización total es de 16%, de la cual el empleador asume el 12% y el trabajador aporta el 4% restante.

Además, el empleador también paga el 100% de la cotización a riesgos laborales. El porcentaje depende del nivel de riesgo asociado a la actividad que desarrolla el empleado.

Los trabajadores independientes deben estar al día con sus pagos de salud y pensión para reciir la remuneración acordada en el contrato de prestación de servicios - crédito Luisa González/Reuters
Los trabajadores independientes deben estar al día con sus pagos de salud y pensión para reciir la remuneración acordada en el contrato de prestación de servicios - crédito Luisa González/Reuters

Cómo se afilian hoy los trabajadores independientes

Los trabajadores independientes deben tramitar directamente sus afiliaciones y pagar las cotizaciones mes vencido mediante operadores de la Pila, entre ellos MiPlanilla, Asopagos y Simple:

  • Salud: el aporte es de 12,5% sobre el ingreso base de cotización (IBC), calculado sobre el 40% de los ingresos netos mensuales y con un mínimo de un salario mínimo legal vigente.
  • Pensión: para independientes es de 16% sobre ese mismo IBC. La persona puede afiliarse a Colpensiones o a un fondo privado, como Porvenir, Protección, Skandia u Old Mutual.

Las reglas para riesgos laborales cambian según el tipo de actividad. Si existe un contrato por prestación de servicios, el contratista o la empresa debe afiliar al trabajador a la ARL y asumir la cotización desde el inicio del contrato; para quienes trabajan por cuenta propia, la afiliación es voluntaria, salvo en actividades de alto riesgo, y puede gestionarse ante la ARL elegida o mediante el Sistema de Afiliación Transaccional (SAT).

La plataforma Mi Seguridad Social permite consultar el estado de afiliación, el historial de EPS, solicitar cambios e incluir beneficiarios con el documento de identidad. Mientras esas vías continúan vigentes, la afiliación única permanece como una alternativa en estudio, pendiente de definiciones técnicas, regulatorias y operativas.

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