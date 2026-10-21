Colombia

Director del Dapre denunciará la presunta instrumentalización de 48 mujeres en el Gobierno Petro: “Por intermedio de un contrato”

En un debate de control político, Carlos Andrés Ríos Puerta aseguró que las ciudadanas, al parecer, eran instrumentalizadas “para poder estar con el presidente Petro”

Carlos Andrés Ríos Puerta, director administrativo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), aseguró que 48 mujeres habrían sido instrumentalizadas a través de contratos - crédito Comisión Segunda del Senado/YouTube
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El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos Puerta, informó que denunciará la presunta instrumentalización de mujeres durante la administración del expresidente Gustavo Petro. Según indicó el servidor público en el debate de control político que se llevó a cabo el 21 de octubre de 2026 en la Comisión Segunda del Senado de la República, 48 mujeres habrían sido instrumentalizadas a través de contratos de prestación de servicios para “estar con el presidente”.

“Por último, senador, ojalá usted sea igual de enfático con las denuncias que nosotros estamos trazando y vamos a hacer, porque yo personalmente las voy a hacer, de las 48 mujeres que tenía el presidente Petro en Presidencia, que lamentablemente las instrumentalizaba a punta de OPSs (…) 48 mujeres que ya han estado hablando con nosotros, de cómo por intermedio de un contrato y una OPS las amarraban, las instrumentalizaban para poder estar con el presidente Petro”, dijo el director del Dapre.

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El funcionario no presentó pruebas para sustentar sus declaraciones. Sin embargo, aseguró que buscará demostrar que la Casa de Nariño habría sido “armada, organizada y confeccionada” para fines distintos a la gobernanza durante la administración del exmandatario Gustavo Petro. “Otra cosa diferente a no gobernar, sino a todos los días parrandear allá, llevar mujeres”, indicó.

El director del Dapre, Carlos Andrés Ríos, aseguró que decenas de mujeres fueron instrumentalizadas a través de OPSs en el gobierno de Gustavo Petro - crédito @carlosariosp/IG y Andrea Puentes/Presidencia de la República
El director del Dapre, Carlos Andrés Ríos, aseguró que decenas de mujeres fueron instrumentalizadas a través de OPSs en el gobierno de Gustavo Petro - crédito @carlosariosp/IG y Andrea Puentes/Presidencia de la República

Presunta “red de mujeres” en el gobierno Petro

El anuncio del director del Dapre surgió en medio de un momento de polémica derivado de declaraciones que dio la exdirectora de esa misma entidad Angie Rodríguez, relacionadas con una presunta red de mujeres que supuestamente ejercían “la profesión más antigua del mundo”, refiriéndose, al parecer, a la prostitución. Además, afirmó que, presuntamente, esas mujeres eran ubicadas en algunas entidades del Gobierno para desarrollar tareas de espionaje.

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La también exgerente del Fondo de Adaptación insinuó, además, que esas mujeres habrían recibido recursos para someterse a cirugías estéticas, pero no proporcionó evidencias para sostener sus aseveraciones.

Estas mujeres, el presidente las ponía en diferentes entidades y él no puede decirme que no. No puede decirle al país que no. Y las ponía para que nos espiaran a nosotros. Y eran personas de muy bajo nivel educativo, pero además eran como si todas hubieran pasado por el mismo quirófano. ¿Quién les pagaba las cirugías estéticas a ellos? ¿Por qué, siendo personas de bajos recursos económicos, académicos, llegaron a manejar entidades completas, como pasó en Aerocivil?”, indicó la exfuncionaria, en diálogo con el columnista Daniel Samper Ospina.

Angie Rodríguez afirmó que el presidente Gustavo Petro pediría asilo político después de dejar el Gobierno - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Angie Rodríguez aseguró que algunas mujeres habrían pasado de los círculos privados a ocupar posiciones relevantes en entidades públicas en el gobierno Petro - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Adicionalmente, aseguró que en esa red de mujeres había madres que “prestaron a sus hijas” para ello. Algunas de esas mujeres, presuntamente, lograron adquirir un amplio poder en el Gobierno, tanto así que definían nombramientos y contratos. “Una vaina asquerosa”, dijo.

En la entrevista, Rodríguez mencionó los casos de Juliana Guerrero, una joven que por poco logra ocupar de manera irregular el cargo de viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad, y de Gabriela Muñoz, que estuvo vinculada laboralmente a la Aeronáutica Civil. La exfuncionaria no aclaró con exactitud de qué manera ambas jóvenes habrían hecho parte de la supuesta “red de mujeres” que denunció.

En diálogo con Vértice Noticias, la exdirectora del Dapre reiteró sus señalamientos e hizo énfasis en el poder que habrían logrado tener algunas de las mujeres que llegaron al Gobierno.

Tengo en mi cabeza cómo es la red y tengo en mi cabeza cómo ellas, muchas de ellas, dejaron de ser solamente las acompañantes para llegar a cargos muy importantes dentro del Gobierno (…) Eran mujeres de la vida fácil que se dedicaban a una de las profesiones más antiguas del mundo”, afirmó en la transmisión.

Gustavo Petro se burló de los señalamientos en su contra, sobre las mujeres que habrían influido en la toma de decisiones en su gobierno - crédito @petogustavo/X
Gustavo Petro se burló de los señalamientos en su contra, sobre las mujeres que habrían influido en la toma de decisiones en su gobierno - crédito @petogustavo/X

A través de su cuenta de X, el exmandatario negó las acusaciones de Angie Rodríguez: “Jajaja. Cómo no. En la vida aprendí una cosa: no soy un hombre estúpido. No soy como quienes se enamoran y se entregan al paramilitarismo; no llego a tan alto grado de estupidez”.

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