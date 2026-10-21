Emergencia en el cañón del Combeima por fuertes lluvias y crecimiento de quebradas: autoridades del Tolima evalúan riesgo de avalancha

Imágenes captadas por los tolimenses muestran el avance de una corriente de lodo y agua entre la vegetación del Cañón del Combeima - crédito @JoseWilmerPache / X

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Un fuerte aguacero se sintió en varios sectores del departamento del Tolima en la jornada del 21 de octubre de 2026, luego de varias semanas de incertidumbre por el cambio de clima que ha azotado con fuerza a la región; inicialmente, con la temporada de sequía y luego con las lluvias que no cesan en diferentes municipios.

De acuerdo con imágenes compartidas a través de las redes sociales por los habitantes de las inmediaciones del río en el cañón del Combeima, en zona rural de Ibagué, se registró una creciente de la quebrada El Salto, que desató preocupación por una posible avalancha.

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En el material audiovisual difundido se puede apreciar que la fuerza del agua arrastró árboles y tierra, lo que generó una alerta para las familias que viven a los costados de los cuerpos de agua ubicados en zona rural occidental de Ibagué.

Según los reportes del medio local El Nuevo Día, la vía en el cañón del Combeima permanece cerrada ante la imposibilidad de transitar por la zona, debido a la creciente y los riesgos porque las lluvias no cesan.

Las imágenes de la creciente se viralizaron rápidamente en las plataformas digitales causando preocupación por los habitantes del sector - crédito @EspacioDigCol / X

Por otro lado, el diario El Olfato informó que una vivienda quedó completamente destruida tras la creciente en la quebrada El Secreto, ubicada en la misma zona del Cañón del Combeima.

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“Atendimos de manera prioritaria a este punto del municipio de Ibagué, donde esta creciente afectó una vivienda colapsándola completamente. Afortunadamente no tenemos personas lesionadas, se hizo la tarea preventiva de retirarlas de este predio y garantizar la seguridad, como también el acordonamiento en ambos extremos de la vía, para garantizar que no entre gente a este punto crítico de la ciudad”, indicó Giovanny Posada, director de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres de Ibagué, citado por el medio local.

Ante la magnitud de la emergencia, los organismos de socorro solicitaron apoyo de las autoridades para retirar el material de energía de la vía, teniendo en cuenta que podría ocasionar una tragedia.

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“Estamos en este momento evaluando la dirección de gestión de riesgo y generando el llamado a la maquinaria, a los operadores de energía para generar el despeje de la vía y poder habilitarla lo antes posible”, dijo a su vez Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, citado por el mismo medio.

Así, el Cuerpo Oficial de Bomberos, acompañado por Gestión del Riesgo e Ibagué Limpia trabajan en el sector para garantizar que las familias se encuentren a salvo y se restablezca la movilidad en el sector.

Entre tanto, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (Ibal) anunció posibles cambios en el suministro de agua para la población, debido a que la inclemencia del clima obligó a adelantar el cierre de la bocatoma principal.

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Cambios en el suministro de agua para los habitantes de la zona - crédito Ibal / X

Recomendaciones de las autoridades para actuar ante la creciente de una quebrada

Aléjese de inmediato de la quebrada y suba a una zona alta y estable. No espere a que el agua alcance su vivienda, camino o vehículo.

No cruce el cauce ni zonas inundadas a pie, en moto o en automóvil. La corriente puede arrastrar personas y vehículos, y el agua puede ocultar socavones, piedras, cables o daños en la vía.

No permanezca en puentes, riberas, túneles, quebradas secas o áreas bajas. Una lluvia intensa aguas arriba puede provocar una creciente aunque no llueva en el lugar donde usted está.

Respete las órdenes de evacuación y los cierres viales. No retire barreras ni intente pasar por rutas bloqueadas.

La fuerza de las lluvias sigue causando emergencias en el centro del país - crédito Gobernación de Cundinamarca

Si está en un vehículo y el agua comienza a rodearlo, abandónelo solo si puede hacerlo sin entrar en una corriente fuerte y busque altura. Si el vehículo queda atrapado en agua rápida, permanezca dentro; si el agua ingresa y sube, suba al techo y pida ayuda.

Mantenga a niños, mascotas y otras personas alejados de desagües, alcantarillas y márgenes de corrientes.

Siga alertas oficiales de protección civil, bomberos, autoridades locales y servicios meteorológicos. Tenga listo un bolso con documentos, medicamentos, agua, linterna, cargador y ropa seca.

No regrese hasta que las autoridades lo autoricen. Después de la creciente, evite cables caídos, estructuras dañadas y agua que pueda estar contaminada.