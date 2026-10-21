Empresa de transporte encontró al adulto mayor al que le negaron subirse a un bus con su mascota: “Estamos pidiendo disculpas”

Las imágenes divulgadas muestran que el pasajero quedó en una parada del Oriente antioqueño tras consultar el valor del trayecto, sin lograr abordar el vehículo con su mascota - crédito voluntariadosantuario / Instagram

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Transoriente localizó a José Luis Villa, el adulto mayor al que un conductor le negó el ingreso a un bus por viajar con su perrita Luna y le ofreció disculpas públicas. La compañía recibió al hombre de 68 años en sus instalaciones, le entregó tiquetes de cortesía para futuros trayectos y obsequios para su mascota, después de que el caso generara cuestionamientos en redes sociales.

El episodio ocurrió el viernes 16 de octubre de 2026, cuando Villa viajaba por municipios de Antioquia junto a su mascota de siete años. Según relató, había caminado desde Rionegro y, ante la lluvia, buscó refugio e intentó tomar un bus hacia El Santuario.

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El encuentro con la empresa ocurrió días después de que el hecho quedara registrado en un video. En las imágenes, Villa permanecía junto a Luna mientras intentaba conseguir transporte para continuar su recorrido. El conductor se negó a trasladarlos, pese a que el adulto mayor preguntó cuánto debía pagar para viajar con su perrita.

La empresa reconoció que la respuesta del trabajador fue inadecuada y sostuvo que el hecho no representa sus principios de atención a los usuarios. El caso también abrió una discusión sobre las condiciones para el transporte de animales de compañía en rutas intermunicipales y la forma en que esas reglas deben aplicarse.

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La empresa ubicó a José Luis Villa en Guatapé

La compañía recibió a José Luis Villa y a Luna tras el episodio ocurrido en El Santuario, entregó regalos para la mascota y anunció una revisión de sus normas internas - crédito transorientevirtual / Instagram

El gerente de Transoriente, Samir Echeverry, explicó que la empresa logró ubicar a José Luis Villa en Guatapé con apoyo de un policía. Tras comunicarse con él, lo invitó a las oficinas de la compañía para escuchar su versión de lo sucedido y ofrecerle una reparación por el trato recibido.

Villa llegó desde ese municipio hasta la sede de la empresa acompañado de Luna. Allí fue recibido por directivos y trabajadores, que organizaron un almuerzo y una entrega de elementos para la perrita.

La compañía le dio alimento, juguetes, accesorios, una correa y un babero con el nombre de Luna. Además, dejó a su disposición un guacal para que pueda transportar a su mascota en próximos viajes. El adulto mayor no se llevó el elemento ese día, pero Transoriente indicó que podrá retirarlo cuando lo necesite.

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También recibió tiquetes de cortesía para viajar con Luna en las rutas de la empresa. Según contó Echeverry, Villa expresó su interés por conocer Cúcuta, por lo que la compañía le ofreció apoyo para ese eventual trayecto, incluido el pasaje y el guacal para la perrita.

Transoriente admitió que el trato del conductor fue un error

Un conductor de bus intermunicipal negó el servicio a un adulto mayor acompañado por su perro bajo la lluvia en Antioquia - crédito voluntariadosantuario / Instagram

Durante el encuentro, los representantes de la empresa reiteraron sus disculpas y señalaron que la actuación del conductor no correspondió al trato que esperan brindar a los pasajeros. Echeverry afirmó que existen exigencias de seguridad, salud e higiene para el traslado de animales, pero aclaró que esas condiciones no justificaban la forma en que fue atendido José Luis Villa.

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“Hoy estamos públicamente pidiendo las disculpas”, expresó el gerente en una grabación divulgada por la compañía.

El conductor involucrado también ofreció disculpas al adulto mayor. De acuerdo con la información conocida tras el encuentro, el trabajador manifestó que respeta a los animales y aseguró que no repetirá una situación como la ocurrida en El Santuario.

La empresa anunció que revisará sus procedimientos para transportar mascotas y que reforzará entre sus conductores la importancia de atender con respeto a los usuarios. Transoriente se comprometió a actualizar sus protocolos para facilitar desplazamientos seguros de pasajeros con animales de compañía.

José Luis pidió que no hubiera represalias contra el conductor

La reacción de Villa tuvo un lugar central en la historia. Tras la difusión del video, el adulto mayor pidió que no se tomaran medidas que afectaran de forma grave al conductor. En una entrevista con el medio regional MiOriente, dijo que perdonaba al trabajador, aunque pidió un cambio en la manera de tratar a las personas.

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“Yo lo perdono, es su trabajo, pero que no vuelva a ser tan agresivo con las personas”, manifestó.

Transoriente ofreció disculpas públicas a José Luis Villa y le entregó tiquetes de cortesía y accesorios para su mascota - crédito captura de video transorientevirtual / Instagram

El gerente de Transoriente señaló que el conductor recibió amenazas después de que el video circulara en redes sociales y que la empresa evaluaba brindarle acompañamiento. Villa pidió que no le hicieran daño y solicitó que se tuviera en cuenta su perdón.

Luna acompaña los recorridos de José Luis por Antioquia

José Luis Villa trabajó como soldador durante su juventud y actualmente dedica parte de su tiempo a visitar pueblos de Antioquia. Luna lo acompaña en esos trayectos por municipios como Guatapé y San Rafael.

Después del rechazo en el paradero, el adulto mayor tuvo que buscar otras alternativas para continuar el viaje. En su relato, aseguró que ofreció pagar por el traslado de la perrita y que insistió durante varios minutos antes de desistir y esperar otro vehículo.

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El caso dejó en evidencia las dificultades que pueden enfrentar los viajeros que se movilizan con animales de compañía, especialmente cuando no conocen las condiciones exigidas por cada empresa.