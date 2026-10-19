Abelardo de la Espriella anunció la defensa de la soberanía marítima y prometió decreto de líneas de base en San Andrés, Providencia y Santa Catalina

El presidente Abelardo de la Espriella anunció un decreto para formalizar las líneas de base de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el 30 de noviembre - crédito @ArmadaColombia / X

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció que Colombia formalizará las líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina mediante un decreto que prevé firmar el 30 de noviembre, una medida con la que busca reforzar la presencia del Estado y precisar las referencias desde las cuales se miden los espacios marítimos nacionales.

El mandatario emitió el mensaje desde un buque de la Armada Nacional en aguas del archipiélago, durante una alocución dirigida al país el domingo 18 de octubre. Allí sostuvo que la política de su Gobierno será ejercer control sobre el territorio insular y los espacios marítimos que Colombia considera propios.

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“Colombia no cede una milla náutica, no cede un arrecife y no abandona a sus pescadores”, afirmó De la Espriella, que también advirtió que quienes incumplan la ley en las aguas bajo jurisdicción colombiana encontrarán la respuesta de la Armada, dentro de los límites de la Constitución y el Estado de derecho.

El anuncio sobre las líneas de base constituye el eje de una intervención en la que el jefe de Estado planteó medidas de seguridad, protección de la pesca artesanal, infraestructura portuaria y conectividad aérea para el departamento insular.

Las coordenadas oficiales de los espacios marítimos se incorporarán a las cartas náuticas de Colombia e incluirán el territorio arrecifal - crédito @ArmadaColombia / X

El decreto previsto para el 30 de noviembre buscará fijar coordenadas oficiales

De la Espriella informó que el Gobierno expedirá, en la fecha que coincide con el cumpleaños de San Andrés, el decreto para establecer las líneas de base del archipiélago. Según explicó, las coordenadas serán incluidas en las cartas náuticas oficiales de Colombia.

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Las líneas de base son referencias geográficas y jurídicas desde las cuales un Estado mide sus espacios marítimos, entre ellos el mar territorial, la zona contigua y otras áreas sujetas a derechos de soberanía o jurisdicción. Su definición tiene efectos técnicos para la cartografía y para la aplicación de las normas internacionales sobre delimitación marítima.

El mandatario señaló que la Ley 10 de 1978 había ordenado al Gobierno realizar ese trazado. En 1984 se establecieron las líneas de base del territorio continental, mientras que el archipiélago quedó pendiente de una definición equivalente, de acuerdo con la versión expuesta en su discurso.

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“Se trata de un acto de soberanía, porque vamos a medir, a cartografiar y a publicar lo que es nuestro con la precisión que exige el derecho internacional”, dijo el presidente.

El trazado insular responde a la Ley 10 de 1978, que permaneció sin desarrollo en el archipiélago tras la definición continental de 1984 - crédito DE LA ESPRIELLA STYLE / YouTube

El jefe de Estado agregó que el decreto incorporará formalmente el territorio arrecifal a las coordenadas oficiales que utilizará Colombia. La medida, según sostuvo, pretende cerrar una deuda institucional con las islas y dar mayor precisión a la administración de los espacios marítimos.

El Gobierno ratificó su posición sobre las islas y sus espacios marítimos

Desde el buque y en compañía de la cúpula militar, De la Espriella afirmó que Colombia ejerce soberanía plena sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Como sustento de esa posición, mencionó el artículo 101 de la Constitución, el tratado suscrito en 1928 y decisiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

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El mandatario sostuvo que cada isla del archipiélago proyecta un mar territorial de 12 millas náuticas, además de espacios vinculados con el lecho marino, el subsuelo, el espacio aéreo y la zona contigua. También afirmó que las actividades de pesca, exploración e investigación en aguas colombianas requieren autorización del Estado.

“Ni un metro más de lo que el derecho le reconoce, ni un metro menos de lo que nos pertenece”, expresó durante la alocución.

El Gobierno sustentó la soberanía sobre el territorio insular en el artículo 101 de la Constitución, el tratado de 1928 y fallos internacionales - crédito @ArmadaColombia / X

La discusión sobre la soberanía y la delimitación de los espacios marítimos del Caribe tiene antecedentes en el litigio entre Colombia y Nicaragua ante la CIJ. En noviembre de 2012, el tribunal mantuvo la soberanía colombiana sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y varios cayos, aunque trazó una nueva frontera marítima que otorgó a Nicaragua áreas antes administradas por Colombia.

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En julio de 2023, la Corte rechazó las pretensiones de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, en una zona que se superponía a espacios marítimos reclamados por Colombia. El anuncio del decreto de líneas de base se produce en ese marco jurídico y diplomático.

La Armada reforzará controles contra delitos y actividades ilegales

El presidente anunció un refuerzo de las capacidades de seguridad marítima y aérea en el archipiélago. La estrategia contempla mayores controles, inteligencia, investigación criminal y sistemas de videovigilancia, además de una presencia ampliada de la fuerza pública.

De la Espriella vinculó estas medidas con la lucha contra el narcotráfico, el contrabando, el microtráfico, la extorsión y la piratería. En particular, dirigió una advertencia a quienes ataquen a los pescadores de las islas.

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“Quien quiera violar la ley en el mar de Colombia encontrará a la Armada Nacional dispuesta a defender la soberanía”, declaró.

La Armada Nacional aumentará las operaciones de vigilancia aérea y marítima frente al narcotráfico, el contrabando y la piratería - crédito @ArmadaColombia / X

El mandatario señaló que el control estatal no se limitará a la vigilancia territorial. Según su planteamiento, la soberanía debe expresarse mediante instituciones, actividad económica y capacidad para garantizar la seguridad de los habitantes del archipiélago.

La pesca artesanal y la infraestructura portuaria hacen parte de los anuncios

La agenda presidencial incluyó propuestas para fortalecer la pesca artesanal, una de las actividades económicas tradicionales de las comunidades insulares. Entre las iniciativas mencionadas figuran la adecuación de una terminal pesquera, la instalación de cuartos fríos y la creación de dos escuelas de pesca, una en San Andrés y otra en Providencia.

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El Gobierno también informó que avanza en la identificación de recursos para un centro de acopio pesquero y para programas de ordenación de la actividad. El objetivo expuesto por el presidente es mejorar la conservación, comercialización y distribución de los productos del mar.

En materia de conectividad, De la Espriella anunció una ruta aérea directa entre San Andrés y Costa Rica, operada por Satena. Además, planteó la posibilidad de financiar obras en el muelle de San Andrés y mejorar las condiciones de abastecimiento y manejo de carga.