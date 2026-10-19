Colombia

Bogotá se convierte en el salvavidas de la vivienda VIS en Colombia: las ventas crecen mientras el país cae

El comportamiento del mercado inmobiliario refleja una brecha cada vez más marcada entre la capital y las demás regiones, en medio de los desafíos que enfrenta el acceso a vivienda propia para miles de hogares colombianos

El sector de la construcción de vivienda nueva en Colombia acumula siete trimestres consecutivos de caídas en la producción - crédito Colprensa
Bogotá alcanzó un máximo histórico en la comercialización de viviendas de interés social, en contraste con la tendencia nacional - crédito Colprensa
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Mientras buena parte del mercado colombiano de vivienda de interés social (VIS) pierde dinamismo, Bogotá avanza en sentido contrario y alcanza un máximo histórico en la comercialización de estos inmuebles. El comportamiento de la capital marca una diferencia frente a otras regiones y la convierte en uno de los principales soportes de un sector que enfrenta una reducción en sus ventas.

Los resultados a septiembre de 2026 muestran que la ciudad vendió 38.853 viviendas VIS durante los últimos 12 meses, un aumento del 18% frente al mismo periodo de 2025, cuando se comercializaron 32.858 unidades. La cifra representa un récord para Bogotá en este segmento del mercado inmobiliario.

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Existen varios programas de subsidios del Gobierno que le permiten a los compradores aliviar su carga económica recibiendo dinero por concepto de arriendo - crédito Colprensa
La capital vendió 38.853 viviendas VIS en los últimos 12 meses hasta septiembre de 2026, un crecimiento del 18% frente al mismo periodo del año anterior - crédito Colprensa

La situación contrasta con lo ocurrido en el resto del país, donde las ventas anualizadas llegaron a 74.248 unidades, una disminución del 12% respecto a las 84.736 registradas en septiembre del año anterior. El resultado también está lejos del volumen alcanzado en mayo de 2022, cuando se vendieron 149.091 viviendas de interés social.

La diferencia entre ambos comportamientos permite dimensionar el peso que ha adquirido la capital en este mercado. Mientras las ventas retroceden en otras zonas del territorio nacional, Bogotá registra un crecimiento que contribuye a moderar la caída general.

Bogotá gana terreno en el mercado de vivienda social

El balance también muestra diferencias al revisar las cifras acumuladas entre enero y septiembre. En los primeros nueve meses de 2026, Bogotá registró la venta de 29.270 viviendas VIS, frente a las 26.534 comercializadas durante el mismo periodo de 2025. Esto equivale a un incremento del 10%.

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En el resto del país, la tendencia fue distinta. Las ventas pasaron de 64.179 unidades entre enero y septiembre de 2025 a 53.445 en los primeros nueve meses de 2026, lo que representa una reducción del 17%. Para Vanessa Velasco Bernal, secretaria Distrital del Hábitat, los resultados deben entenderse más allá del comportamiento comercial del sector, pues están relacionados con las posibilidades de las familias de acceder a una vivienda propia.

“Aquí más que de cifras, hablamos del impacto real para las familias. Hablamos de cada hogar que deja de pagar arriendo. Niños que, gracias al trabajo de Mi Casa en Bogotá, crecen en un lugar estable. En un contexto nacional desafiante, Bogotá demuestra que cuando la vivienda social se convierte en prioridad, la ciudad avanza, genera empleo y reduce brechas”, destacó la funcionaria.

El sur y suroccidente de Bogotá concentran las viviendas usadas más económicas en 2026, según Metrocuadrado.com - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
Mientras Bogotá aumentó sus ventas de vivienda social, el resto del país registró una caída del 12% en la comercialización de estos inmuebles - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La administración distrital atribuye estos resultados al trabajo adelantado a través de la Secretaría del Hábitat y a las acciones orientadas a facilitar el acceso a soluciones habitacionales para los hogares bogotanos. Las cifras presentadas reflejan, en todo caso, una diferencia entre la dinámica de la capital y la del resto del mercado nacional.

La capital concentra una mayor proporción de las ventas VIS

El crecimiento de Bogotá también se refleja en su participación dentro del mercado colombiano. En 2021, de cada 100 viviendas de interés social vendidas en el país, 20 correspondían a la capital. Para 2026, esa proporción llegó a 34 unidades por cada centenar comercializado.

El cambio evidencia el aumento del peso de Bogotá en la venta de vivienda social y su papel dentro de un sector que presenta resultados desiguales según la región. La capital concentra ahora una porción mayor de las operaciones, mientras otros territorios registran retrocesos.

El Gobierno alista cambios en la reglamentación para la adquisición de vivienda VIS - crédito Pexels
La participación de Bogotá en el mercado nacional de vivienda VIS pasó del 20% en 2021 al 34% en 2026, según las cifras presentadas por la Secretaría Distrital del Hábitat - crédito Pexels

Esta diferencia también modifica la lectura de los resultados nacionales. Al contabilizar las ventas de Bogotá, la disminución anual de la comercialización de vivienda VIS en Colombia se ubica en el 4%. Sin incluir la capital, la caída alcanza el 12%.

En otras palabras, el desempeño bogotano reduce en ocho puntos porcentuales el descenso observado en el resto del territorio nacional. El crecimiento de la ciudad compensa parcialmente la contracción que atraviesa el mercado en otras regiones.

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